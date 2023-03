Par to pašu naudu mazāk – ražotāji samazina produktu svaru

Agrāk zāle bija zaļāka, debesis bija zilākas, bet piena pakā bija vairāk – tā varētu nodomāt kāds veikala apmeklētājs, kurš pamanījis, ka viņa iemīļotais produkts tagad tiek tirgots mazākā iepakojumā. Nav runa tikai par pienu, kas kādreiz tika tirgots viena litra iepakojumā, bet tagad atrodams 100 mililitrus mazākā pakā, bet arī citiem pārtikas produktiem, kuru ražotāji laika gaitā nolēmuši samazināt to svaru vai tilpumu.

Agroresursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja, vadošā pētniece Ingūna Gulbe “Delfi Bizness” uzsver, ka tāda pati tendence vērojama arī citur pasaulē.



Produktu pieejamība

“Lācītis Ķepainītis”, “Vāverīte”, “Serenāde” – šīs ir dažas no gardēžu iecienītajām “Laimas” zīmola šokolādēm, kuras no šā gada veikalos ir atrodamas 90 gramu iepakojumos agrāko 100 gramu vietā. “Laimas” produktu ražotājs “Orkla Latvija” šādas izmaiņas kopumā ir attiecinājis uz 13 dažādiem šokolāžu veidiem, kas tirdzniecības vietās pakāpeniski atrodamas no šā gada sākuma, “Delfi Bizness” apliecina “Orkla Latvija” komunikācijas direktore Lineta Mikša.