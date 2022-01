Pārtikas ražotājam 'Latgales piens' – jauns valdes priekšsēdētājs

Reģistrētas izmaiņas pārtikas ražotāja AS “Latgales piens” valdē, informē “Lursoft Klientu portfelis”.

Valdes priekšsēdētāja amatu atstājis Paulis Onckulis, un viņa vietā iecelts Valērijs Haritonovs. Valdes locekļa amatu atstājis arī uzņēmuma patiesais labuma guvējs Jāzeps Šņepsts, un turpmāk viņa vietā valdes locekļa pienākumus pildīs Digna Vilcāne. Valdes locekles amatu piena pārstrādes uzņēmumā turpina ieņemt Marija Plone.

"Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka jaunieceltais AS "Latgales piens" valdes priekšsēdētājs Valērijs Haritonovs iepriekš nav ieņēmis amatus citos Latvijas uzņēmumos, savukārt Digna Vilcāne laika periodā no 2004. līdz 2016. gadam bijusi AS "Latgales piens" padomes locekle.

AS "Latgales piens" veiksmīgi aizvadīja 2020. gadu, ko ietekmēja tā veiktās mārketinga un reklāmas kampaņas klientu piesaistīšanas jomā, kā arī ražošanas iekārtu modernizācijā ieguldītie līdzekļi, kā rezultātā uzņēmums strādā ar peļņu. AS "Latgales piens" 2020. gadā apgrozīja 10,44 miljonus eiro, pēc nodokļu nomaksas gūstot 128,03 tūkstošu eiro peļņu.

Viens no galvenajiem mērķiem uzņēmuma attīstībā ir iekšējo vadības un kontroles procesu uzlabošana un pilnveide.