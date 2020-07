"Politisko spiedienu jutuši neesam," tā īsi atbild Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) pārstāvji, kuru atzinumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas konkursa norisi šobrīd gaida pilnīgi visi – gan uzvarētāji, gan zaudētāji, gan arī Ministru kabinets. Portāls "Delfi" skaidro, cik tālu esam tikuši konkursa norisē, kas tajā notiks tālāk un kāpēc Igaunijas uzņēmums šaubās, vai pretendēt uz atlikušajām iepirkuma daļām.

Īsumā: 18. maijā, ārkārtējās situācijas karstumā, konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. gada tika izraudzīti uzvarētāji 12 maršrutu tīkla daļās jeb lotēs. Četrās lotēs uzvarētājs netika noskaidrots, un tajās konkurss nu jau izsludināts atkārtoti. Iepirkums ir paredzēts uz 10 gadiem. Līdz ar konkursa rezultātu nākšanu atklātībā izveidojusies neparasta situācija – ar tā rezultātiem ir nepamierināti teju visi. Pie iepirkuma tikušie komersanti uztraukušies, ka konkursa rezultātus tūliņ atcels, bet pie līguma netikušie ceļ trauksmi par negodīgu konkursa norisi. Būtiskumu šim konkursam piešķir ne tikai publiskās transporta sistēmas attīstība un nākotne, bet pavisam konkrēts valsts līdzdalības apmērs: aptuvenās konkursa kopējās izmaksas Autotransporta direkcija lēš ap 450 miljoniem eiro 10 gadu periodā. Sālītākā lote ir Pierīga, kurā pārvadātājam gadā paredzēts sešu miljonu kilometru nobraukums. Šīs daļas prognozētā līgumcena ir 41,95 miljoni eiro.

Pēc konkursa rezultātiem sadusmojās ne tikai zaudējušie komersanti, bet arī premjers Krišjānis Kariņš, kuru satrauca fakts, ka liela tirgus daļa nonāks "Rīgas satiksmes" skandālos ierautā uzņēmēja Aleksandra Brandava biznesa rokās, kā arī neskaidrā konkursa ietekme uz valsts budžetu. Kā vēstīja raidījums "Nekā personīga", Brandavam savulaik kā partijas "Gods kalpot Rīgai" dibinātājam izdevās tikt pie iespaidīgā, bet rīdziniekiem neizdevīgā pasūtījuma par pasažieru pārvadājumiem mikroautobusos galvaspilsētā. Kaut īsi pirms konkursa Brandava vārds no īpašnieku saraksta pazuda, raidījuma pētītais atklāja, ka SIA "Sabiedriskais autobuss" labuma guvējs no šī daudzu gadu darījuma bijis tieši viņš. Minētā kompānija uzvarēja četrās no 16 lotēm, to aptuvenā līgumcena – 74 miljoni eiro.

Kariņš sacīja, ka "publiski izskanējusī informācija par konkursa norisi rada jautājumus, cik lielā mērā ir vērtēta pretendentu atbilstība nevainojamai uzņēmējdarbības reputācijai, sociālā atbildība un godīga nodokļu nomaksa". Tam sekoja publiska saķeršanās ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu, kurš pēcāk intervijā izdevumam "Neatkarīgā" stāstīja par politisko mobingu, ko jutis sarunās ar premjeru. Piedāvājam ieskatu, kā šobrīd notiek konkursa norises izvērtēšana un kas gaidāms tālāk.

IUB nepieciešams laiks