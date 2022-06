'Pasažieru vilciena' valdi turpinās vadīt Rodžers Jānis Grigulis

AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis un valdes loceklis Aldis Daugavvanags darbu uzņēmuma valdē turpinās vēl piecus gadus, "Delfi Bizness" pavēstīja "Pasažieru vilciena" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lēmumu par Griguļa un Daugavvanaga pārvēlēšanu pieņēmusi uzņēmuma padome.

Daugavvanaga pilnvarojuma līgums stājies spēkā no trešdienas, bet Griguļa – no 2022. gada 16. oktobra. Viņš AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētāja amatu ieņem no 2017. gada 16. oktobra, savukārt Daugavvanags – valdes locekļa amatu no 2017. gada 22. jūnija.

Padomes lēmums balstīts uz Griguļa un Daugavvanaga individuālajiem izvērtējumiem par sniegumu amatos piecu gadu laikā, viņu iesniegumiem, kuros attiecīgi izteikta piekrišana būt par AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētāju un valdes locekli, un saņemtajiem apliecinājumiem, ka amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv.

Uzņēmumā norāda, ka esošās “Pasažieru vilciena” valdes pilnvaru laikā ir sekmīgi atrisināta virkne izaicinājumu. No tiem būtiskākie ir elektrovilcienu ritošā sastāva atjaunošana, tostarp jaunu elektrovilcienu iepirkuma organizēšana un finansējuma piesaiste elektrovilcienu iegādes finansēšanai, pasažieru pārvadājumu nepārtrauktības nodrošināšana dīzeļvilcienu maršrutos, kā arī pakalpojuma sniegšana ierastajā intensitātē ieņēmumu un pasažieru plūsmas samazinājumā Covid-19 pandēmijas ietekmē.

2020. gadā AS “Pasažieru vilciens” sāka nest peļņu tās īpašniekam – valstij –, izmaksājot dividendes gan par 2020., gan 2021. gadu.

Grigulis ir ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnēs Latvijas Universitātes Starptautisko ekonomisko attiecību katedrā, kā arī izglītojies starptautisko darījumu, mārketinga un konkurences jomā Sorbonnas universitātē Francijā. Viņš ir bijis līdzīpašnieks teritoriālās plānošanas, būvniecības un tūrisma nozares uzņēmumos, pārvaldot to finanšu vadību, biznesa stratēģiju izstrādi, loģistikas vadību un Eiropas Savienības struktūrfondu piesaistes procesus. Būdams SIA “Comperio” valdes loceklis un ārštata konsultants, viņš līdzdarbojies starptautisku investīciju un attīstības projektu piesaistē un īstenošanā loģistikas un starptautiskās tirdzniecības jomā, sadarbojoties ar Tuvo Austrumu, NVS, Latīņamerikas un ASV partneriem.

Daugavvanags ir ieguvis jurista kvalifikāciju un maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Policijas akadēmijā, kā arī maģistra grādu un kvalifikāciju sociālajā psiholoģijā (organizāciju psiholoģijas specializācijā) Latvijas Universitātē. Viņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze tiesību zinātnes jomā gan akadēmiskajā, gan profesionālajā darbā. Daugavvanags sākotnēji strādājis Latvijas Policijas akadēmijā par zinātnisko sekretāru Zinātnes nodaļā un vēlāk vairākus gadus par dekānu Publisko tiesību nodaļā, kā arī par lektoru Latvijas Universitātē un Daugavpils Universitātē, kur lasījis lekcijas tiesību pamatos, salīdzinošās tiesībās un tiesību tālākveidošanā. Savas zināšanas un prasmes jurisprudencē īstenojis, vadot Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Administratīvo departamentu un 2016. gadā SIA “Hiponia” Administratīvo departamentu.

Griguļa un Daugavvanaga kompetenču izvērtējumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” veica SIA "Fontes Executive Search" līderības attīstības un novērtēšanas centrs.