No 28. decembra līdz 18. martam pašizolācijas iespēju viesnīcās ar valsts atbalstu izmantojušas 294 personas, liecina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) apkopotie dati.

Šobrīd pašizolācijas pakalpojumus nodrošina 30 viesu izmitināšanas vietas, piedāvājot šim mērķim 972 numuriņus. 15 no šīm viesnīcām atrodas Rīgā, bet pārējās – Jūrmalā, Jelgavā, Rēzeknē, Cēsīs, Ikšķilē, Gulbenē, Jēkabpilī, Limbažos, Līgatnē un Ventspilī.

"No 28. decembra līdz 18. martam pašizolācijas iespēju viesnīcās ar valsts atbalstu bija izmantojušas 294 personas. Viens no iemesliem, kādēļ pieprasījums pēc pašizolācijas pakalpojumiem līdz šim bija neliels, ir salīdzinoši augstās ēdināšanas izmaksas, kā arī nobīde laikā no brīža, kad persona saņem pozitīvu Covid‑19 testu vai oficiāli tiek identificēta kā kontaktpersona, līdz brīdim, kamēr parādās ieraksts e-veselībā. Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem nosacījumiem persona uzreiz pēc pozitīva Covid‑19 testa saņemšanas var doties uz kādu no LIAA sarakstā minētajām viesnīcām un atzīmei e-veselībā jāparādās piecu dienu laikā. Arī līdzfinansējums ēdināšanai veicinās pieprasījumu pēc drošas pašizolācijas," skaidro LIAA direktora vietniece Iveta Strupkāja.

Saskaņā ar programmas nosacījumiem valsts segs gan uzturēšanās, gan ēdināšanas izmaksas 80% apmērā, nepārsniedzot 35 un 10 eiro dienā. Atbalsts paredzēts Covid-19 slimnieku kontaktpersonām, Covid-19 pacientiem ar viegliem slimības simptomiem un Covid-19 pacientiem pēc ārstēšanās stacionārā, kam vēl saglabājas simptomi. Tāpat noteikts, ka gadījumos, ja Covid‑19 kontaktpersonas vai pacienti ir nepilngadīgie, izdevumi 80% apmērā tiks segti arī vienai pavadošajai personai.

Domājot par inficēšanās risku samazināšanu mājsaimniecībās, personai uzreiz pēc pozitīva Covid‑19 testa saņemšanas ir tiesības uz pašizolācijas atbalstu, uzrādot pozitīva testa rezultātu LIAA mājas lapā minēto viesnīcu personālam. Ārsta izziņu varēs saņemt un iesniegt viesnīcai ne vēlāk kā 5 dienu laikā. Ja ģimenes ārsts tomēr nesaskatīs pašizolācijas nepieciešamību, personai būs ne vēlāk kā pēc 5 naktīm jāatstāj tūristu mītne. Arī šajā gadījumā uz tūristu mītnē pavadīto laiku atbalsts par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem joprojām tiek sniegts .

Pienākums pašizolēties noteiktajās viesnīcās ir nozīmēts kā obligāts personām, kuras atgriežas Latvijā no valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas valsts, Šveices Konfederācija vai Apvienotā karaliste un kuras nav veikušas Covid‑19 testu vai arī tests ir pozitīvs. Jāuzsver, ka šīm personām izdevumi par papildus testa veikšanu, pašizolāciju un ēdināšanu viesnīcās jāsedz pašiem un valsts atbalsts nav paredzēts. Savukārt gadījumos, ja testa rezultāts ir negatīvs, personai jāievēro desmit dienu pašizolācija sevis izvēlētā vietā.

Tūristu mītnes LIAA sarakstā tiek iekļautas pēc atzinuma saņemšanas no Veselības inspekcijas par telpu piemērotību drošu pakalpojumu sniegšanai.