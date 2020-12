Pašmāju uzņēmums pirmo reizi pārdevis māju pilnībā tiešsaistē

"Manta North" ir Latvijas jaunuzņēmums, kas ražo dažādu veidu dizaina un interjera mājas no energoefektīviem, augstas veiktspējas materiāliem. Šā gada novembrī uzņēmums pirmo reizi pārdevis rūpnieciski ražoto māju tiešsaistē, tā ceļos pie pircēja Vācijā, netālu no Berlīnes. "Manta North" īpašnieks un vadītājs Raimonds Gusarevs portālam "Delfi" atklāj, kā radusies ideja strādā šajā biznesa nišā un kā izdevies piemēroties pandēmijas apstākļiem.

Uzņēmuma ražotne darbojas kopš 2018. gada. Atbildot uz jautājumu, kā radās ideja iesaistīties un veidot uzņēmumu tieši šajā biznesa jomā, Gusarevs teic, ka, darbojoties koka māju ražošanas sfērā vairākus gadus un apmeklējot ārvalstu būvniecības konferences, viņu uzrunāja tur dzirdētais par nozares nākotni, inovatīvu materiālu un risinājumu ieviešanu būvniecībā. Ar laiku šī interese pārauga darbībā, veidojot produktu, kas atbilstu energoefektīva, kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mājokļa standartiem. Līdz šim ieguldījums produkta un uzņēmuma attīstībā pārsniedzis 500 000 eiro.

Gusarevs teic, ka jebkuram uzņēmumam, kas ir no Latvijas, par savu vietu pasaules tirgū ir jāpacīnās, taču mums netrūkst talantīgu cilvēku jomās, ko pārstāvam, – arhitektūrā, dizainā un jaunajās tehnoloģijās. Līdzīgi kā ar Latvijas valsts neatkarību – pirmā to atzina Islande, arī uzņēmuma produktu ārzemēs pirmie novērtēja tieši islandieši. Tai sekoja dizaina lielvalsts Dānija, kur arī ir "Manta North" pārstāvniecība, pēc tam Nīderlande un citas valstis. Jāatzīmē, ka šā gada novembrī uzņēmums pirmo reizi pārdevis rūpnieciski ražoto māju tiešsaistē. 48 kvadrātmetru ietilpīgā dzīvojamā ēka ceļos pie pircēja Vācijā, netālu no Berlīnes. Kopumā uzņēmums 2020. gadā saražojis teju 20 mājas eksportam uz Nīderlandi, Dāniju, Portugāli, Islandi un citām valstīm.

Šis ir "Manta North" otrais darbības gads, un strauji augošam uzņēmumam pandēmija viennozīmīgi ir izaicinājums, taču tas turpina darboties starptautiskajos tirgos, vienlaikus pielāgojoties situācijai, kad ir ceļošanas ierobežojumi un nevar apskatīties produktu klātienē. Loģistika pandēmijas sākumā bija traucēta, taču, sadarbojoties ar partneriem, to izdevās pārvarēt un mājas turpināja ceļot uz dažādām vietām pasaulē.

"Covid-19 pandēmija radījusi apstākļus, kas sekmējusi iepirkšanos internetā, un interese par māju iegādi tiešsaistē šogad būtiski augusi," atklāj Gusarevs. Internetā pārdoto māju pircējs nebija redzējis klātienē un tiešsaistē iegādājies to par 97 000 eiro, ieskaitot PVN. Pilnībā aprīkotajā mājā ietilpst divas guļamistabas, virtuve un tās iekārta, vannasistaba ar labierīcībām, ievilkta elektrības un apkures sistēma. Plānots, ka ēka nonāks Vācijā tuvākajā laikā un tās īpašnieks varēs ievākties mājā jau pāris stundu vēlāk pēc tās saņemšanas.

"Manta North" īpašnieki Raimonds Gusarevs (no kreisās) un Matīss Kuba ražotnē Jelgavā.

"Manta North" ražotne atrodas 2500 m2 plašās telpās, Jelgavas Biznesa parkā, kas ir viens no lielākajiem rekonstruētajiem industriālajiem parkiem Latvijā. Uzņēmuma pārstāvniecības ar demo mājām apskatei patlaban atrodas Dānijā, Islandē un Nīderlandē. Ražotnē strādā vairāk nekā 20 darbinieki – arhitekti, interjera dizaineri, projektētāji, namdari un tehnologi, no kuriem lielākā daļa ir vietējie iedzīvotāji no Jelgavas rajona. Šī gada pārdošanas apjoms pārsniedzis vienu miljonu eiro. Nākamajā gadā, ņemot vērā pircēju pieprasījumu un starptautisko sadarbības partneru prognozes, plānots ražošanas apjomu divkāršot.

Uzņēmuma rūpnieciski ražotās un pilnībā nokomplektētās mājas iespējams pārvietot un savstarpēji savienot. Katra ēka ir salīdzinoši ātri uzstādāma un uzreiz pieejama dzīvošanai. "Manta North" ēku konstrukcijā izmanto industriāli izgatavotus vairāku slāņu masīvkoka paneļus (CLT), ko veido ražošanas procesā plaknē perpendikulāri salīmēti dēļi. Šobrīd klāstā ir triju veidu mājas – "Ray", "Slope", "Weekend" – izmēros no 25 m2 līdz 144 m2. Cenas sākas no 44,6 tūkstošiem eiro.

"2020. gads radījis būtisku pagrieziena punktu biznesam. Priecājamies klientus satikt klātienē, tomēr novērtējam, ka pandēmijas laikā varam turpināt ražošanas procesus un pārdot mājas tiešsaistē. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, cilvēks var iepazīties ar māju līdz pat sīkākajām detaļām," teic Gusarevs. Tāpat pasaulē pieaugoša tendence ir izvēlēties mājas no ekoloģiskiem un videi draudzīgiem materiāliem. Līdz ar to "Manta North" plāno nākamgad būtiski paplašināt moduļu māju eksporta tirgu.

Tuvākajos gados uzņēmums plāno apgūt jaunus tirgus, nākamajā gadā plānots piesaistīt investīcijas produkta un ražotnes modernizēšanai. Tāpat plānā ir attīstīt citus inovatīvus mājokļu risinājumus.

SIA "Manta North" reģistrēta 2018. gada novembrī, tās pamatkapitāls ir 4,2 tūkstoši eiro, pilnībā apmaksāts. Uzņēmuma īpašnieki trijās vienādās daļās ir Raimonds Gusarevs, Matīss Kuba un Andris Bisnieks, visi trīs ir arī patiesie labuma guvēji. 2019. gadā uzņēmums strādājis ar 141,66 tūkstošu eiro apgrozījumu un zaudējumiem 187,56 tūkstošu eiro apmērā. Uz šā gada 7. decembri "Manta North" nodokļu parāds sasniedzis 41,91 tūkstoti eiro, uz šā gada janvāri tas bija 3,04 tūkstošus eiro liels. Uzņēmumam ir piešķirts Covid-19 nokavēto nodokļu pagarinājums, liecina "Crediweb.lv" dati.