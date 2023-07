Pērn dabasgāzes sadales sistēmas operators 'Gaso' strādājis ar 1,75 miljonu zaudējumiem

Dabasgāzes sadales sistēmas operators AS "Gaso" savā iesniegtajā gada pārskatā norādījis, ka aizvadītais gads bijis pārbaudījums gan Latvijas, gan pasaules ekonomikai kopumā. 2022. gadā AS "Gaso" apgrozīja 51,18 miljonus eiro, kas ir par 11,63% mazāk nekā gadu iepriekš. Pagājušo gadu uzņēmums noslēdzis ar 1,75 miljonus eiro lieliem zaudējumiem, informē "Lursoft Klientu portfelis".

Aizvadītais gads bijis pirmais, kad 2017. gadā reģistrētais AS "Gaso" strādājis ar zaudējumiem.

Jāatgādina, ka atbilstoši šogad aprīlī parakstītajam līgumam AS "Latvijas gāze" ir izpildījusi pēdējos priekšnosacījumus meitasuzņēmuma AS "Gaso" pārdošanas darījuma pabeigšanai un par "Gaso" 100% kapitāldaļu turētāju kļuvis Igaunijas AS "Eesti Gaas".

"Jau 2021. gada otrajā pusgadā bija vērojams būtisks dabasgāzes cenas kāpums, bet, attīstoties ģeopolitiskajai situācijai pasaulē, dabasgāzes cenas tirgū 2022. gadā kļuva ļoti nestabilas un grūti prognozējamas, svārstoties no 81 EUR/ MWh martā līdz 232 EUR/MWh septembrī," gada pārskatā norādījis AS "Gaso".

2022. gadā AS "Gaso" lietotājiem piegādātās dabasgāzes apjoms samazinājās līdz 8,6 TWh, kas salīdzinājumā ar 2021. gadu ir par 31% mazāk. Dabasgāzes apjoma samazinājumu galvenokārt ietekmēja augstā dabasgāzes cena, kā arī citi faktori – augstāka ārējā gaisa temperatūra apkures sezonā, pāreja no dabasgāzes uz alternatīviem kurināmā veidiem siltuma ražošanā un energoefektivitātes pasākumu ieviešana.

AS "Gaso" finanšu rezultātu galvenokārt ietekmēja augstā dabasgāzes cena tirgū, jo dabasgāzi tehnoloģisko zudumu vajadzībām uzņēmums iepērk par tirgus cenu ar piesaisti biržas cenai, tāpēc 2022. gadā būtiski pieauga tehnoloģiskā patēriņa un zudumu izmaksu apmērs, ziņo "Lursoft Klientu portfelis".

Ņemot vērā būtisku izmaksu pieaugumu par dabasgāzes zudumiem, ko veicināja augstā dabasgāzes cena, AS "Gaso" 2022. gadā samazināja plānoto investīciju apjomu līdz 7,2 miljoniem eiro (investīcijas 2021. gadā – 11,5 miljoni eiro). Kā ik gadu, arī pērn vislielākais investīciju apjoms investēts gāzesvadu un noslēgierīču būvniecībā un rekonstrukcijā, kā arī tehnoloģisko iekārtu rekonstrukcijā. Tāpat arī, lai veicinātu gāzesapgādes sistēmas attīstību un nodrošinātu iespēju piesaistīt jaunus dabasgāzes lietotājus gan privātmāju, gan rūpnieciskajā sektorā, katru gadu tiek arī veiktas investīcijas jaunu gāzesvadu izbūvē.

Uzņēmums dabasgāzes piegādi nodrošina vairāk nekā 376 tūkstošiem lietotāju Latvijā un uztur 5420km sadales gāzesvadus. "Lursoft" pieejamie dati rāda, ka 2022. gadā AS "Gaso" bija darba devējs 892 darbiniekiem. Uzņēmums nodokļu iemaksās valsts kopbudžetā pagājušajā gadā samaksājis 16,24 miljonus eiro.