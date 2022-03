Katru svētdienu "Delfi Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un dzīves laikā gūtajām atziņām. Artūrs Čirjevskis šā gada sākumā "Food Union" grupas vadītāja Eiropā amatā nomainīja Normundu Staņēviču.

"Food Union" uzņēmumu grupā ir Latvijas "Valmieras piens" un "Rīgas piena kombināts", kas 2020. gada februārī pievienoja "Rīgas piensaimnieku", grupā ir arī lielākais saldējuma ražotājs Igaunijā "Premia", lielākais saldējuma ražotājs Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītājs "Hjem Is", saldējuma ražotājs Norvēģijā "Isbjrn Is", saldējuma ražotājs Rumānijā "Alpin57Lux". "Food Union" ir arī divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.



Sarunā ar "Delfi Bizness" Artūrs Čirjevskis atklāj, kādu būtisku mācību visai turpmākajai dzīvei viņam nesusi 2008. gada ekonomiskā krīze.

Viņš stāsta, ka Krievijas uzsāktais karš Ukrainā "Food Union" skar gan biznesa ziņā, gan personīgi.

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

Mana pieredze "uz papīra" izskatās pēc klasiska finansista dzīvesgājuma, tomēr, atskatoties uz pēdējiem piecpadsmit gadiem, kopš sāku veidot karjeru, apzinos, ka aiz "cipariem" un to analīzes man vienmēr būtiskākais ir bijis izprast gala rezultātu, kā un kāpēc vēlamies to sasniegt, ko ar to iesākt tālāk. Šādu izpratni ir iespējams gūt, aiz cipariem redzot lielāku bildi, veidojot saliedētu komandu, kuras pamatvērtības ir atklātība un taisnīgums.

Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?

Šobrīd gatavojamies vasarai – aktīvajai saldējuma sezonai, kurai, līdzīgi kā katru gadu, esam sarūpējuši jaunus produktus. Paralēli, protams, sekojam līdzi un pārdzīvojam par notiekošo Ukrainā.