Pētījums: uzņēmumi, kuros pērn veiktas vislielākās ārvalstu investīcijas

2020. gadā palielinājies uzkrātais ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos. Gada laikā uzkrātā ārvalstu ieguldījumu summa palielinājusies par 156,68 miljoniem eiro, sasniedzot 7,60 miljardus eiro. Vislielākais ārvalstu ieguldījumu apjoms pamatkapitālos 2020. gadā reģistrēts februārī, jūnijā un decembrī. Pētot reģistrētos ieguldījumus pagājušā gada decembrī, jāteic, ka gadījumu, kad ieguldījumi izņemti, bijis pat vairāk nekā pozitīvo darījumu, taču, neskatoties uz to, mēneša bilance bijusi pozitīva. Īpaši pozitīvi to ietekmējusi SIA "Lidl Latvija" pamatkapitāla palielināšana, liecina "Lursoft" pētījums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vēsturiskie dati par "Lidl Latvija" pamatkapitālu rāda, ka 2020. gada laikā tas palielināts divas reizes – februārī par 45 miljoniem eiro, pamatkapitālam sasniedzot 151,5 miljonus eiro, bet decembrī vēl par 100 miljoniem eiro. Pēc pēdējiem ieguldījumiem "Lidl Latvija" reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls palielinājies līdz 251,50 miljoniem eiro. Jānorāda, ka no uzņēmuma dibināšanas brīža 2016. gadā tā pamatkapitāls pieaudzis jau par 201,50 miljoniem eiro. SIA "Lidl Latvija" vienīgais kapitāldaļu turētājs ir vācu "C E – Beteiligungs-GmbH".

Otrs lielākais ieguldīšanas gadījums kādā no Latvijas uzņēmumu pamatkapitāliem reģistrēts jūnijā. Kiprā reģistrētais "Emteko Limited" savu ieguldījumu SIA "Emteko Holding" pamatkapitālā pagājušā gada jūnijā palielinājis no 34,09 miljoniem eiro līdz 121,12 miljoniem eiro. "Emteko Holding" dalībnieku sarakstā bez "Emteko Limited" atrodami arī ukraiņi Mikola Gumeņuks (Mykola Gumeniuk) un Nataļja Derkača (Nataliia Derkach). Tiesa, viņu abu ieguldījums ir ievērojami mazāks, attiecīgi, 1,54 tūkstoši eiro un 1,26 tūkstoši eiro, tomēr, izpētot uzņēmuma patieso labuma guvēju ķēdes, redzams, ka abām personām kopīgi pieder jau iepriekšminētais Kipras uzņēmums "Emteko Limited", tāpēc gan Gumeņuks, gan Derkača ir arī "Emteko Holding" patiesie labuma guvēji. "Lursoft" izpētījis, ka holdingkompānijai "Emteko Holding" pieder farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecības kompānija SIA "Emteko", kas nodarbojas ar skaistumkopšanas preparātu, medicīnas materiālu, kā arī kosmētikas līdzekļu piegādi Ukrainā un Uzbekistānā. Uzņēmums reģistrēts 2018. gada jūnijā un tā pirmajā pilnajā darbības gadā – 2019. gadā – apgrozījis 19,42 miljonus eiro.

Pagājušajā gadā ievērojami palielināts 2006. gadā dibinātā nekustamā īpašuma attīstītāja SIA "Pils Investment" pamatkapitāls, kas kopš tā dibināšanas bija 2,83 tūkstoši eiro, bet pagājušā gada februārī tā īpašnieks "U.S. Invest Aktsiaselts" no Igaunijas uzņēmuma pamatkapitālu palielinājis līdz 35,47 miljoniem eiro. Minētajam Igaunijas uzņēmumam Latvijā pieder arī SIA "Ulbrokas projekts" un SIA "Rotermann Latvia". "Pils Investment" gada pārskatā norādīts, ka uzņēmums ir "Rotermann Latvia" radniecīgā sabiedrība, kas izveidota ar mērķi projektēt un uzbūvēt multifunkcionālu biroja centru Kr. Barona, Lielgabalu, Tērbatas un Artilērijas ielu kvartālā.

Top 5 lielāko ieguldījumu sarakstu noslēdz Igors Udovickijs, kurš SIA "Fortis Asset management" pamatkapitālā oktobrī ieguldījis 27,24 miljonus eiro. Uzņēmums reģistrēts 2019. gada maijā un līdz šim nav guvis ieņēmumus no saimnieciskās darbības. Udovickijam pieder arī 47,66% kapitāldaļu uzņēmumā SIA "Itex Communications".

Lielākie ārvalstu ieguldīšanas gadījumi Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos 2020. gadā:

SIA "Lidl Latvija": + 100 milj. EUR (02.12.2020.); SIA "Emteko Holding": 87,03 milj. EUR (04.06.2020.); SIA "Lidl Latvija": +45 milj. EUR (24.02.2020.); SIA "Pils Investment": +35,46 milj. EUR (03.02.2020); SIA "Fortis Asset Management": +27,24 milj. EUR (23.10.2020.).

Visievērojamāk pērn palielinājies uzkrātā ieguldījuma apjoms no Vācijas

Lielākie uzkrātie ieguldījumi pamatkapitālos aizvien reģistrēti no Zviedrijas – kopumā 1,19 miljardi eiro. "Lursoft" izpētījis, ka pēc 2019. gada, kad Zviedrijas ieguldījumi Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos samazinājās par 162,25 miljoniem eiro, pērn tie atkal pieauguši par 18,92 miljoniem eiro, tostarp, reģistrēti astoņi gadījumi, kad ieguldījumu summas pārsniegušas vienu miljonu eiro.

Analizējot ārvalstu ieguldījumu pieaugumu 2020. gadā, redzams, ka Zviedrija palikusi tūlīt aiz top 5 saraksta, bet pirmajā vietā izvirzījusies Vācija. Pērn Vācijas ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos pieaudzis par 161,76 miljoniem eiro. Lielā mērā tas noticis, pateicoties jau iepriekšminētajam "C E – Beteiligungs-GmbH" 145 miljonu eiro lielajam ieguldījumam "Lidl Latvija" pamatkapitālā. Kopumā 2020. gadā reģistrēti 140 ieguldīšanas gadījumi no Vācijas, no tiem deviņos gadījumos ieguldījuma apjoms sasniedzis vismaz vienu miljonu eiro.

Jau ierasts, ka top saraksta priekšgalā ik gadu izvirzās arī Latvijas kaimiņvalstis. Izņēmums nav arī 2020. gads. Otrs straujākais ieguldījumu pieaugums pagājušajā gadā reģistrēts no Igaunijas. Šobrīd kopējā summa, kuru igauņi ieguldījuši Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos, sasniegusi 708,96 miljonus eiro, pagājušā gada laikā tā augusi par 83,67 miljoniem eiro. Lielākais ieguldīšanas gadījums ir jau minētā "Pils Investment" pamatkapitāla palielināšana, aiz kura seko AS "Olympic Entertainment Group" 12,65 miljonu eiro lielais ieguldījums SIA "Olympic Casino Latvia" pamatkapitālā, kā arī AS "Orkla Eest" 20 miljonu eiro lielais ieguldījums jaunreģistrētā SIA "Orkla Biscuit Production" pamatkapitālā.

Lietuva uzkrāto ieguldījumu apjoma ziņā ierindojusies otrajā vietā aiz Zviedrijas ar 881,01 miljonu eiro, rāda "Lursoft" statistikas dati, un pēdējā gada laikā uzkrātā ieguldījuma summa palielinājusies par 36,10 miljoniem eiro, pat neskatoties uz to, ka pērn reorganizēta lietuviešiem piederošā holdingkompānija SIA "Auravis" ar 59,63 miljonu eiro pamatkapitālu, pievienojot to pie lietuviešu UAB "Amalva group". Jānorāda, ka no visiem lietuviešu darījumiem ar ieguldījumiem Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos, vairāk nekā puse bijusi saistīta ar ieguldījumu izņemšanu, tāpēc uzkrāto ieguldījumu apjoma pieaugums vērtējams īpaši pozitīvi, kas nozīmē, ka, pagājušā gada ieguldījumi kopumā bijuši lielāki nekā izņemtās investīcijas no uzņēmumu pamatkapitāliem.

Top 5 valstis, kuru ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos 2020. gadā palielinājies visstraujāk:

Vācija: +161,76 milj. EUR; Igaunija: +83,67 milj. EUR; Kipra: +71,58 milj. EUR; Lietuva: +36,10 milj. EUR; Norvēģija: +30,48 milj. EUR.

Kamēr daļa valstu savu ieguldījumu apjomu Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos 2020. gadā palielinājusi, 67 valstu gadījumā uzkrātā ieguldījumu summa pērn sarukusi. Vislielākais kritums vērojams Nīderlandes uzkrātajā ieguldījumā, kas samazinājies jau trešo gadu pēc kārtas. Pērn – par 70,26 miljoniem eiro. Izpētot iemeslus kritumam, "Lursoft" secinājis, ka par 33,29 miljoniem eiro pagājušajā gadā savu ieguldījumu SIA "Ventspils nafta" termināls" pamatkapitālā samazinājis "Martank B. V." no Nīderlandes, tāpat arī reģistrēti vēl 39 gadījumi, kad izņemto ieguldījumu apjoms pārsniedzis vienu miljonu eiro. Pērn no Nīderlandes reģistrēti 45 pozitīvi ieguldīšanas gadījumi, kamēr ieguldījumu izņemšanas gadījumi bijuši 71.

Pretēji gaidītajam, baltkrievu ieguldījumu summa Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos samazinājusies

Pēc Baltkrievijā pērn notikušajām prezidenta vēlēšanām, kurās sevi par uzvarētāju pasludināja valsts līdzšinējais vadītājs Aleksandrs Lukašenko, kā rezultātā Baltkrievijā sākās plaši iedzīvotāju protesti, tika prognozēts, ka Latvijā varētu pieaugt ārvalstu ieguldījumu apjoms no Baltkrievijas, jo pieauga baltkrievu uzņēmēju interese par sava biznesa pārcelšanu uz Latviju. Tomēr dati par baltkrievu ieguldījumu izmaiņām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos uzrāda ko citu. Faktiski pērn jau piekto gadu pēc kārtas turpināja sarukt Baltkrievijas pārstāvju uzkrātais ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos. "Lursoft" aprēķinājis, ka 2020. gadā uzkrātā ieguldījumu summa samazinājusies vēl par nepilnu miljonu eiro, sarūkot līdz 10,53 miljoniem eiro.

Tā, piemēram, likvidēts 2004. gadā dibinātais vairumtirdzniecības uzņēmums SIA "Baltic Rubber Trade", kura pamatkapitālā 571,99 tūkstošus eiro bija ieguldījusi Hanna Suprankova no Baltkrievijas. Tiesa, pēdējos gados uzņēmums vairs nav veicis saimniecisko darbību. Lielākais kapitālieguldījums, kas 2020. gadā reģistrēts no Baltkrievijas, ir Dzmitrija Dzjamidčika (Dzmitry Dziamidchyk) 289,33 tūkstošu eiro ieguldījums 1992. gadā dibinātā mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA "Sabina-S" pamatkapitālā. Iepriekš uzņēmuma dalībnieki bijuši personas no Latvijas un Gruzijas. "Sabina-S" dalībnieki mainījušies pagājušās vasaras beigās, savukārt novembra beigās zvērināts tiesu izpildītājs piemērojis uzņēmumam visa veida pārreģistrācijas aizliegumu. Dzjamidčiks kopš pagājušā gada ir arī SIA "Serviss Turs T", SIA "Saxum" un SIA "Likvidum" kapitāldaļu turētājs. Tiesa, SIA "Likvium" un SIA "Serviss Turs T" saimnieciskā darbība šobrīd ir apturēta.

Pēc uzkrāto ieguldījumu apjoma Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos Baltkrievija šobrīd atrodas 31. pozīcijā. Pirmajās vietās – jau iepriekšminētās Zviedrija un Lietuva, aiz kurām seko Vācija, Igaunija un Kipra.

Top 5 valstis, kuras Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos līdz šim uzkrājušas lielākos ieguldījumus:

Zviedrija: 1192,46 milj. EUR (ieguldījumi 589 uzņēmumos); Lietuva: 881,61 milj. EUR (ieguldījumi 2008 uzņēmumos); Vācija: 723,62 milj. EUR (ieguldījumi 1074 uzņēmumos); Igaunija: 708,75 milj. EUR (ieguldījumi 1827 uzņēmumos); Kipra: 677,73 milj. EUR (ieguldījumi 461 uzņēmumā).

Analizējot uzņēmumus, kuros reģistrēti ārvalstu ieguldījumi, redzams, ka skaitliski visvairāk Latvijā šobrīd ir uzņēmumi, kuru pamatkapitālos savus līdzekļus ieguldījušas personas no Krievijas. Kopumā šobrīd tādi ir 4688 uzņēmumi. Tajā pašā laikā Krievija nav atrodama to top 5 valstu vidū, kura Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos uzkrājusi vislielākos ieguldījumus. "Lursoft" pētījums parāda, ka šobrīd Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos uzkrātā summa no Krievijas veido 447,70 miljonus eiro. 2020. gada laikā tā sarukusi par 19,80 miljoniem eiro. Biežāk nekā citas valstis ieguldījumus Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ieguldījušas arī Lietuva, Igaunija, Ukraina, kā arī Vācija. Līdz šim visapjomīgākos ieguldījumus vācieši veikuši cementa ražošanas uzņēmuma SIA "Schwenk Latvija" pamatkapitālā – 288 miljonus eiro.

Top 5 valstis, kuru pārstāvji veikuši ieguldījumus visvairāk Latvijas uzņēmumos:

Krievija: 4688 uzņēmumi; Lietuva: 2008 uzņēmumi; Igaunija: 1827 uzņēmumi; Ukraina: 1080 uzņēmumi; Vācija: 1074 uzņēmumi.

Pētījuma dati apkopoti uz 12.01.2020.