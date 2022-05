Pieaugošās inflācijas dēļ izvēlas kvalitatīvāku gaļas produkciju, apgalvo ražotājs

Pieaugošā inflācija pircējus mudina ne tikai ietaupīt, bet arī izvēlēties augstākas kvalitātes gaļas produktus – īpašu uzmanību pievērš tam, lai produkti nesaturētu uzturvērtības ziņā ievērojami zemāko mehāniski atdalīto gaļu (MAG), liecina gaļas pārstrādes uzņēmuma "NOO Cepeškungs" pārdošanas vadītāja Jura Grīnberga vērojumi.

Piemēram, šā gaļas produkcijas ražotāja pārdotās produkcijas daudzuma apjoms kilogramos 2022. gada pirmajā trimestrī audzis par 22%

"Apsveicami, ka cilvēki, ikdienā iepērkoties, aizvien lielāku vērību pievērš gaļas produkcijas iepakojuma uzrakstiem vai arī aicina pārdevēju izstāstīt produktu sastāvu, kas ir norādīts sveramās gaļas produkcijas pavaddokumentos," viņš vērtē.

Tomēr ir bažas, ka pieaugošā inflācija atsevišķus pārtikas ražotājus mudinās vēl vairāk ietaupīt uz kvalitātes rēķina, atzīst Grīnbergs.

Tajā pašā laikā viņš spriež, ka gaļas produkcijas tirgus tuvākajā nākotnē attīstīsies virzienā, ka ražotājiem būs vairāk vērības jāpievērš produkcijas kvalitātei – arī mazāk vērtīgās mehāniski atdalītās gaļas izslēgšanai no ražošanas. "Līdz ar inflāciju gaļas produktu ražošanas izmaksas pieaug, kas pamazām atspoguļojas arī to cenā tirdzniecībā, tomēr ir skaidrs – ja būs jāizvēlas, pircējam svarīgāks kļūs kvalitātes jautājums. Cilvēki retāk maksās par gaļas produktu, kurā, piemēram, mehāniski atdalītās gaļas daudzums pārsniedz pusi no svara, bet gaļas daudzums nav pat 10%," viņš spriež.

Ražotājs atgādina: normatīvajos aktos ir norādīts, ka mehāniski atdalīta gaļa (MAG) ir produkts, kas iegūts, atdalot pārpalikumus no gaļas kauliem pēc atkaulošanas vai no mājputnu liemeņiem, izmantojot mehāniskus līdzekļus, kā rezultātā tiek zaudēta vai izmainīta muskuļu šķiedru struktūra. "Ja pircējs produktā norādīto MAG neuztver kā kaut ko veselībai ne sevišķi labu, pārprot, domājot, ka tā ir sagriezta gaļa, tad, iespējams, kaut kas ir jāmaina normatīvajos aktos vai terminoloģijā," iepriekš norādījis dietologs Andis Brēmanis.

MAG satur vairāk tauku nekā olbaltumvielu, tādējādi MAG uzturvērtība ir ievērojami zemāka nekā gaļai. Tā kā izejviela ir lētāka un līdz ar to aizvien tiek pielietota atsevišķu gaļas produkcijas ražotāju sortimentā.

