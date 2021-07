'Pillar Capital' piesaistījusi 18,8 miljonu eiro aizdevumu biroja ēkas būvniecībai

Likvidējamās "ABLV Bank" grupas uzņēmums ieguldījumiem komercīpašumos AS "Pillar Capital" piesaistījis aizdevumu 18,77 miljonu eiro apmērā biroju ēkas būvniecībai Rīgā, Mihaila Tāla ielā 1 "New Hanza teritorijā, pavēstīja "Pillar Capital" pārstāvis Artūrs Eglītis.

Viņš informēja, ka jaunā A klases biroju ēka, kurā ir sākti būvdarbi, būs pirmā no "New Hanza" teritorijā uzbūvētajām biroju ēkām.

Eglītis skaidroja, ka "Pillar" grupas arhitekti un inženieri veltījuši īpašu uzmanību tam, lai biroju ēka būtu ne vien funkcionāli pārdomāta un mūsdienīga, bet arī atbilstu ilgtspējīgas celtnes principiem – tos nodrošinās "Breem Excellent" sertifikāts.

Ēkas pamatdaļai būs seši stāvi ar izvirzījumu līdz 12 stāviem torņa daļā. Iznomājamā platība sasniegs 12 000 kvadrātmetru, bet ēkas kopējā platība būs 17 000 kvadrātmetru. Savukārt ēkas pirmajā stāvā plānotas komerctelpas, no kurām 300 kvadrātmetri tiks atvēlēti ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.

Biroju ēkas nomniekiem būs pieejamas 96 autostāvvietas, no kurām 65 izbūvēs iekštelpās, tostarp ar elektroauto uzlādes punktiem. Ap ēku "New Hanza" teritorijā būs pieejamas vēl līdz 500 stāvvietām. Pie ēkas būs pieejama velonovietne kopumā 330 velosipēdiem un elektroskūteriem, no kuriem 175 vietas atradīsies zem speciāli izbūvētas nojumes.

"Biroju ēka tiek attīstīta blakus dažādos vietējos un starptautiskos arhitektūras-būvniecības konkursos godalgotajai kultūrvietai "Hanzas Perons". Tādēļ mūsu pienākums arī šīs ēkas attīstībā ir neatkāpties no mūsu darba pamatprincipiem – nevainojama kvalitāte un iedziļināšanās visās detaļās," pauda "Pillar Capital" valdes priekšsēdētājs Edgars Miļūns.

Tāpat viņš uzsvēra, ka, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas krīzi, kas ieviesusi izmaiņas biroju nomas tirgū, jaunām biroju telpām Rīgā ir teicams potenciāls, jo pieprasījums pēc tām saglabājas augstā līmenī.

Biroju ēkas būvniecības laikā "Pillar Capital" plāno piesaistīt apmēram 30 apakšuzņēmēju, savukārt celtniecības un citu darbu veikšanai nodarbinās apmēram 150 cilvēku.

Ģenerāluzņēmējs ir uzņēmums "Pillar Contractor", projektēšanas darbus vadīja "Pillar Architekten", savukārt būvprojekta arhitektūras daļu izstrādāja "Mark arhitekti". Celtniecības darbus plānots pabeigt līdz 2022.gada beigām. Ēku apsaimniekos "Pillar Property Management".

Paredzēts, ka kopumā projekta attīstības izmaksas pārsniegs 26 miljonus eiro.

Jau vēstīts, ka "Pillar Capital" koncerna apgrozījums 2019.gadā bija 5,89 miljoni eiro, bet peļņa – 4,7 miljoni eiro. 2020.gada rādītāji vēl nav publiskoti.

Kompānija "Pillar Capital" dibināta 2006.gadā, un tās pamatkapitāls ir 135,187 miljoni eiro. Patiesās labuma guvējas ir Nika Berne un Nadežda Fiļa.