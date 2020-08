Piņķu 'outlet' pilsētiņu pirmajās dienās apmeklējuši 40 000 cilvēku

Jaunatklāto "outlet" ciematu "Via Jurmala Outlet Village" pirmo trīs darbības dienu laikā apmeklējuši 40 000 cilvēku, informēja ciematā.

"Via Jurmala Outlet Village" mārketinga vadītāja Anna Žigalova atzina, ka prognozes par gaidāmo apmeklētāju skaitu ir piepildījušās. Ciematu apmeklēja ne tikai ļaudis no Latvijas (62%) , bet arī no Lietuvas (14%), Igaunijas (19%) un citām kaimiņvalstīm (5%).

Starp iecienītākajiem un apmeklētājiem veikaliem "outlet" ciematā ierindojušies sporta apavu un apģērbu veikals "Puma", "premium" klases zīmolu izpārdošanas veikals "Autlets A", modes preču zīmola veikals "Denim Dream", Baltijā pirmais "outlet" koncepta "Guess" veikals un multizīmolu veikals "Sizeer".

37,5% apmeklētāju izvēlējušies iegādāties sporta preces, 15,6% apmeklētāju iepirkušies Baltijā lielākajā "Spirits&Wine" veikalā, 17,2% iepirkušies tieši apavu veikalos un 17% cilvēku izvēlējušies preces no multi-zīmolu un džinsu apģērbu veikaliem.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka piektdien, 14. augustā, durvis apmeklētājiem vēra lielākais outlet iepirkšanās ciemats Baltijā – "Via Jurmala Outlet Village". 13 500 kvadrātmetru teritorijā izvietoti teju 70 apģērbu, apavu un aksesuāru veikali, kā arī vairākas kafejnīcas, restorāni un 600 kvadrātmetru plašs bērnu rotaļu laukums.