Pirmajā pusgadā 'Latvenergo"' koncerna apgrozījums pieaudzis līdz 745 miljoniem eiro

2022. gada pirmajos sešos mēnešos "Latvenergo" koncerna apgrozījums audzis par 66% līdz 744,6 miljoniem eiro, savukārt peļņa palielinājusies līdz ir 141,9 miljoniem eiro, liecina uzņēmuma sniegtā informācija.

Turpinoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, neskaidrības par energoresursu piegādēm Eiropā rada būtisku energoresursu un elektroenerģijas tirgus cenu pieaugumu. Tās visā Eiropā palielinājās vairākkārt, salīdzinot ar 2021. gada 1. pusgadu. Lai mazinātu atkarību no Krievijas energoresursiem un veicinātu klimatneitrālu nākotni, "Latvenergo" koncerns veic nozīmīgu atjaunīgās enerģijas projektu attīstību: 22. jūlijā reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums SIA "Latvijas vēja parki", kura mērķis ir veidot jaunus stratēģiskas nozīmes vēja enerģijas parkus Latvijā.

Līdz ar lielāku elektroenerģijas izstrādi "Latvenergo" koncerna pelņa ierasti pirmajā pusgadā ir ievērojami augstāka nekā gada otrajā pusgadā, – tā 2022. gada pirmajos sešos mēnešos sasniedza 141,9 milj. eiro. Pirmā pusgada darbības rezultātus pozitīvi ietekmē ievērojami lielāka ūdens pietece Daugavā un sekmīga hidroelektrostaciju darbība. Daugava HES pirmajā pusgadā saražo aptuveni 70 % no gada kopējās elektroenerģijas izstrādes apjoma. Savukārt gada otrajā pusē vairāk elektroenerģijas Latvijā un visā Baltijā nepieciešams importēt .

Koncerna peļņa ir svarīga attīstības plānu, īpaši jaunu ražošanas jaudu, realizācijai. Tāpat katru gadu "Latvenergo" peļņa dividendēs tiek ieskaitīta valsts budžetā. Tā mērķēti nonāk sabiedrības rīcībā trīs veidos: sociālajā budžetā, atbalstā aizsargātajiem lietotājiem elektroenerģijas rēķinu apmaksai un obligātā iepirkuma komponentes (OIK) samazināšanai. Šogad AS "Latvenergo" dividendēs valstij par 2021. gadu izmaksājusi 70,2 milj. eiro.

"Latvenergo" koncernā pārskata periodā saražotas 2 253 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas un 1 092 GWh siltumenerģijas. Daugavas hidroelektrostaciju (HES) izstrāde palielināta par 5 %. Atjaunīgās enerģijas īpatsvars sasniedzis rekordaugstu līmeni – 88 % no visas saražotās elektroenerģijas.

Salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, par 8 % palielināts "Latvenergo" koncerna elektroenerģijas klientu skaits, sasniedzot 790 tūkstošus Baltijas valstīs. Par 80 tūkstošiem palielināts klientu skaits Igaunijā un Lietuvā. Par 20 % ir audzis klientu skaits dabasgāzes tirdzniecības segmentā, tam pārsniedzot 20 tūkstošus klientu. Elektroenerģijas pārdošanas cenu pielāgošana tirgus situācijai, lielāka Daugavas HES izstrāde, kā arī sekmīgi noslēgtie finanšu instrumenti palielināja EBITDA par 56 % līdz 226,5 milj. EUR, un ieņēmumus par 66 % līdz 744,6 milj. EUR.

2022. gada pirmajos sešos mēnešos Eiropā saglabājās rekordaugstas energoresursu un attiecīgi arī elektroenerģijas cenas. Pieaugums ir visās Eiropas valstīs – Baltijā elektroenerģijas cena bija aptuveni 3 reizes augstāka nekā attiecīgajā periodā pērn, Francijā gandrīz 4, Vācijā – vairāk nekā 3, bet Dānijā tā bija aptuveni 3 reizes augstāka. Dabasgāzes vidējā cena 2022. gada 1. pusgadā sasniedza 100 EUR/MWh, kas ir gandrīz piecas reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Savukārt emisiju kvotu cena sasniedza 84 EUR/t, kas ir teju divas reizes augstāka, salīdzinot ar 2021. gada 1. pusgadu. Lai arī situācija gāzes tirgū visā Eiropā ir saspringta, AS "Latvenergo" savlaicīgi ir veikusi gāzes iepirkumu un pastāvīgi turpina arī papildināt gāzes krājumus, nodrošinot arī valsts rezervēm nepieciešamo dabasgāzes apjomu.

2022. gada 1. pusgadā "Latvenergo" koncerns ir lielākais zaļās elektroenerģijas ražotājs Baltijā, savukārt kopējais saražotās elektroenerģijas apjoms veido 27 % no visa Baltijā izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Daugavas HES pārskata periodā ir saražotas 1 969 GWh elektrības, kas ir par 5 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tā kā AS "Latvenergo" TEC darbību noteica augstā dabasgāzes un CO 2 kvotu cena, saražojot tajās par 71 % mazāk elektroenerģijas nekā pirms gada jeb 269 GWh, rekordaugstā līmenī ir koncerna atjaunīgās elektroenerģijas īpatsvars – 88 %. Kopumā "Latvenergo" koncernā ir saražotas 2 253 GWh elektroenerģijas. Savukārt siltāku laikapstākļu rezultātā saražotās siltumenerģijas apjoms ir par 13 % mazāks, sasniedzot 1 092 GWh.

Pārskata periodā ievērojami pieaudzis gan elektroenerģijas, gan dabasgāzes klientu skaits attiecīgi par 8 % un 20 %. Tādējādi koncerna elektroenerģijas klientu portfeli veido jau aptuveni 790 000 klientu, no kuriem vairāk nekā 140 000 ir ārpus Latvijas, savukārt dabasgāzes klientu skaits pārsniedz 20 tūkstošus. Par 80 tūkstošiem palielināts klientu skaits kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā, ko galvenokārt nosaka būtisks klientu pieaugums mājsaimniecību tirgū. 2022. gada pirmajā pusgadā "Latvenergo" koncerna pārdotais elektroenerģijas apjoms Baltijā ir 2 643 GWh, no kura trešdaļa jeb 933 GWh – Igaunijā un Lietuvā. Pārdotās dabasgāzes apjoms ir 518 GWh.

Augsti rezultāti ir jaunajos stratēģiskajos biznesa virzienos – saules paneļu tirdzniecībā un elektromobilitātes pakalpojumos.

Noslēgto saules paneļu un saules parku daļu pārdošanas līgumu skaits Baltijā ir pieaudzis gandrīz 9 reizes, pārsniedzot 3 400. Kopējā "Latvenergo" koncerna klientiem uzstādītā saules paneļu jauda Baltijā sasniedz 17 MW. Paplašinot un diversificējot ražošanas portfeli ar zaļajām tehnoloģijām, notiek jaunu saules parku projektu attīstība. Projekta vai celtniecības stadijā šobrīd ir 11 jauni saules parku izveides projekti Baltijā ar kopējo jaudu 186 MW.

Strauji audzis "Elektrum Drive" elektroauto uzlādes tīkls, sasniedzot 130 pieslēgvietu. Pārskata periodā veiktas 9 100 uzlādes 160 MWh apmērā.

Elektroenerģijas pārdošanas cenu pielāgošana tirgus situācijai, lielāka Daugavas HES izstrāde, kā arī sekmīgi noslēgtie finanšu instrumenti, kas daļēji ierobežoja negatīvo ietekmi izmaksu pieaugumam līdz ar būtisko energoresursu cenu kāpumu tirgū palielinājuši "Latvenergo" koncerna EBITDA par 56 % līdz 226,5 milj. eiro, un ieņēmumus par 66 % līdz 744,6 milj. eiro.

Koncerna peļņa 2022. gada pirmajos sešos mēnešos ir 141,9 milj. eiro. Pēc pārskata perioda beigām 2022. gada 7. jūlijā notika AS "Latvenergo" ārkārtas akcionāru sapulce, kurā nolemts izmaksāt dividendēs 70,2 milj. eiro no AS "Latvenergo" 2021. gada peļņas.

Kopējais "Latvenergo" koncerna investīciju apjoms 2022. gada pirmajā pusgadā ir praktiski līdzvērtīgs attiecīgajam periodam pērn un sasniedz 56,2 milj. eiro, lielāko daļu jeb 70 % ieguldot sadales tīklu aktīvos. Turpināta Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcija, kur kopējais jau ieguldīto investīciju apjoms sasniedz 197,3 milj. eiro.