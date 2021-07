Pirmajā pusgadā reģistrēts mazāk jaunu uzņēmumu nekā likvidēts

Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, jūnijā sarucis jaunreģistrēto uzņēmumu skaits, liecina "Lursoft" apkopotā informācija, vienlaikus jauno uzņēmumu bijis vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā.

Šī gada jūnijā reģistrēti 665 uzņēmumi, no tiem 608 ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 40 – individuālie komersanti. Tāpat arī aizvadītajā mēnesī reģistrētas jaunas zemnieku saimniecības, pilnsabiedrības, ārvalstu komersantu filiāles. Salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, šogad jūnijā reģistrēts par 41 jaunu uzņēmumu vairāk.

"Lursoft" pētījuma dati rāda, ka šogad pirmajā pusgadā reģistrēti 4837 jauni uzņēmumi, kas ir par 416 vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Šogad pirmajos sešos mēnešos likvidēti jau 7536 uzņēmumi. Jānorāda, ka pērn visa gada garumā likvidēti 11685 uzņēmumi.

Apkopotie dati parāda, ka vairāk nekā puse jeb 57,5%, no visām jaunajām kapitālsabiedrībām ir mazkapitāla SIA, un lielai daļai (43,4%) no šīm jaunajām mazkapitāla SIA pamatkapitāla apjoms nesasniedz 10 eiro. Jānorāda, ka jūnijā reģistrēto jauno kapitālsabiedrību kopējais pamatkapitāls ir 11,33 miljoni eiro, tostarp, pagājušajā mēnesī reģistrētas 16 kapitālsabiedrības, kuru pamatkapitāla apjoms pārsniedz 10 tūkstošus eiro.

"Lursoft" apkopotā informācija atklāj, ka jūnijā teju pusei no visiem uzņēmumiem to īpašniekiem iepriekš nav piederējušas kapitāldaļas citos uzņēmumos.

Puse no visiem jaunajiem uzņēmumiem jūnijā reģistrēta Rīgā.

Starp TOP 5 lielākajiem uzņēmumiem aizvadītajā mēnesī divu kapitālsabiedrību dibinātājs ir AS "Draugiem Group". Viens no šiem uzņēmumiem ir SIA "Konrāda Nami", kura reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 2 miljoni eiro, savukārt otrs uzņēmums ar 1 miljons eiro – SIA "Heliport Cēsis". Kā plašsaziņas līdzekļiem vēstījis AS "Draugiem Group", SIA "Konrāda Nami" reģistrēts ar mērķi īstenot ieceri par vēsturiskā Konrāda nama atjaunošanu Cēsīs. Īstenojot šo mērķi, Konrāda namā tiktu ierīkots "Draugiem Group" birojs, kopstrādes telpas, kā arī paredzēta vieta dažādām ar programmēšanu saistītām mācībām. Savukārt SIA "Heliport Cēsis" dibināts, lai īstenotu eksperimentālo ideju par to, lai "Draugiem Group" mājvieta būtu sasniedzama ar visiem pieejamajiem transporta veidiem, tostarp, gaisa transportu. "Draugiem Group" runasvīrs Jānis Palkavnieks sola nākotnē ziņot par eksperimenta tālāko virzību.

Divas reizes lielāks pamatkapitāls nekā otrajā vietā esošajam SIA "Konrāda Nami" ir 3.jūnijā reģistrētajai SIA "SPV Rīdzene". Tāpat kā jaunreģistrētā uzņēmuma kapitāldaļu turētājs SIA "Viesnīca "Rīdzene"", arī SIA "SPV Rīdzene" juridiskā adrese atrodas Reimersa ielā 1, Rīgā.

Ar juridisko adresi Juglā, Brīvības gatvē 369, aizvadītajā mēnesī reģistrēts SIA "LOMONOSOFF". Uzņēmuma reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 1,49 miljoni eiro. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka SIA "LOMONOSOFF" kapitāldaļu turētāji ir ēdināšanas sektorā strādājošais SIA "ALEKS UN V", kuram pieder 99,9% jaunā uzņēmuma kapitāldaļu, savukārt atlikušie 0,01% – nekustamā īpašuma nozares uzņēmumam SIA "RES SOLI". Jaunreģistrētā SIA "LOMONOSOFF" patiesie labuma guvēji ir abu kapitāldaļu turētāju dalībnieki – Igors Bulatovs, Edgars Grats un Anatolijs Polovņuks.

"Lursoft" izziņas informācija rāda, ka SIA "ALEKS UN V" pērn uzvarējis četros iepirkumu konkursos, savukārt šogad – trīs. Pēdējais no tiem ir LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes izsludinātais konkurss par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, izmantojot ieslodzījuma vietās esošās telpas un telpās esošās pasūtītāja iekārtas. Konkursa līgumcena – 1,17 miljoni eiro.

Starp TOP 5 lielākajiem jūnijā reģistrētajiem uzņēmumiem vienīgais, kura juridiskā adrese atrodas ārpus galvaspilsētas ir SIA "REAL RE". Jūrmalā reģistrētā uzņēmuma vienīgais kapitāldaļu turētājs ir SIA "IVN Finance", savukārt kā patiesā labuma guvēja reģistrēta Jekaterina Nikuļina. Šobrīd Jekaterina Nikuļina kā patiesā labuma guvēja reģistrēta kopumā 29 uzņēmumos, tostarp, arī dažādās pilnsabiedrībās. Kā kapitāldaļu turētāja Jekaterina Nikuļina reģistrēta tikai vienā uzņēmumā – SIA "JN Finance". Holdingkompānija reģistrēta 2019. gada janvārī, un kopš uzņēmuma dibināšanas Jekaterina Nikuļina līdz šim bijusi tā vienīgā īpašniece. "Lursoft" dati rāda, ka Jekaterina Nikuļina kā patiesā labuma guvēja reģistrēta arī ar Māri Martinsonu saistītajā būvkompānijā SIA "VELVE". LTV raidījums "de facto" pirms diviem gadiem vēstīja, ka pēc tam, kad pirms vairākiem gadiem Māra Martinsona vārds vairs nebija atrodams starp uzņēmumu "VELVE" un "Lucidus" īpašniekiem un "Moduls Engeenering" vadībā, redzamāku lomu ieņēma viņa dēls Mārcis Martinsons, savukārt pēc tam iepriekšminētos uzņēmumus pārņēma ar Martinsona ģimeni nesaistītais SIA "IVN Finance", kura patiesā labuma guvēja ir Krievijas hokejista Iļjas Ņikuļina sieva Jekaterina.

Lielākie 2021.gada jūnijā reģistrētie uzņēmumi:

1. SIA "SPV Rīdzene" (4,10 milj. EUR pamatkapitāls);

2. SIA "Konrāda Nami" (2,00 milj. EUR pamatkapitāls);

3. SIA "LOMONOSOFF" (1,49 milj. EUR pamatkapitāls);

4. SIA "Heliport Cēsis": (1,00 milj. EUR pamatkapitāls);

5. SIA "REAL RE" (0,67 milj. EUR pamatkapitāls).

Jānorāda, ka starp aizvadītajā mēnesī reģistrētajām kapitālsabiedrībām ir arī viena akciju sabiedrība, liecina "Lursoft" apkopotie dati. AS "MILZO Group", kura patiesā labuma guvēja ir Linda Zeltiņa, pamatkapitāls ir 36 tūkstoši eiro, un norādīts, ka akciju sabiedrības pamatdarbības joma būs holdingkompāniju darbība. Jānorāda, ka Linda Zeltiņa kā patiesā labuma guvēja šobrīd reģistrēta 8 uzņēmumos. Lielākie no tiem ir apgaismes ierīču jomā strādājošais SIA "VIZULO" (2020. gadā apgrozīti 12,9 milj. EUR un nopelnīti 1,5 milj. EUR) un vairumtirgotājs SIA "VIZULO Solutions" (2020.gadā apgrozīti 15,3 milj. EUR un nopelnīti 226,3 tūkst. EUR)