Projektēšanas darbi sākas visā 'Rail Baltica' pamata trasē Latvijā

"Rail Baltica" projekta kopuzņēmums "RB Rail" Satiksmes ministrijas vārdā ir noslēdzis divus līgumus par projektēšanu un projektēšanas uzraudzības pakalpojumiem atlikušajos "Rail Baltica" pamata trases posmos Latvijā. Abi uzvarētāji tika izraudzīti, pamatojoties uz ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, un piedāvātā cena atbilst šīm aktivitātēm paredzētajam budžetam, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Pirmā posma projektēšana no Vangažiem līdz Latvijas un Igaunijas valsts robežai tiek uzticēta uzņēmumu apvienībai "INECO-ARDANUY. Līguma summa ir 13 523 414 eiro.

Otro trases posmu no Misas līdz Latvijas un Lietuvas valsts robežai projektēs uzņēmumu apvienība "IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U." Līguma summa ir 6 903 802 eiro.

"Esmu gandarīts, ka "Rail Baltica" projekta ieviešana turpinās arī šajā sarežģītajā periodā. Ir būtiski kāpināt projektēšanas tempus, lai pēc iespējas ātrāk Latvijā varētu uzsākt būvniecības darbus. Aktīvā Rail Baltica būvniecības fāze, kas aizsāksies ar darbiem Rīgas Centrālajā stacijā jau šoruden, būs viens no Latvijas ekonomikas attīstības faktoriem un palīdzēs atgūties no Covid-19 radītajām sekām. Būvniecības darbu sākšanās Latvijā veidos jaunas darba vietas un dos būtisku pienesumu ar celtniecību saistīto nozaru attīstībā," uzsver satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

Savukārt "RB Rail" valdes priekšsēdētājs Agnis Driksna norāda, ka parakstītie līgumi ir būtisks progress projekta ieviešanā un tas nozīmē, ka no pirmdienas visā "Rail Baltica" līnijā Latvijā notiek projektēšanas darbi.

Izvēlētie darbuzņēmēji būs atbildīgi par lauka izpētēm, vērtību inženieriju, būvprojekta pamatrisinājumu un dzelzceļa sliežu ceļa būvprojekta izstrādi, kā arī autoruzraudzību visā būvniecības laikā.

Posms no Vangažiem līdz Latvijas un Igaunijas valsts robežai ir garākais projektēšanas posms Latvijā - 94 km garš, un projektēšanas darbi prasīs 30 mēnešus. Atbilstoši sākotnējās izpētes risinājumiem, kas Latvijā tika izstrādāta no 2014.-2016.gadam, šajā posmā tika identificēti šādi infrastruktūras objekti: 13 tilti, 36 ceļu pārvadi, 3 dzelzceļa pārvadi, 119 caurtekas un 3 dzīvnieku pārejas. Posms no Misas līdz Latvijas un Lietuvas robežai ir 45 km garš un projektēšanas darbi prasīs 24 mēnešus. Atbilstoši sākotnējās izpētes risinājumiem šajā posmā ietilpst 4 tilti, 16 ceļu pārvadi, 4 dzelzceļa pārvadi, 54 caurtekas un 1 dzīvnieku pāreja.

85% no "Rail Baltica" projektēšanas darbiem nepieciešamā finansējuma nodrošina Eiropas Savienība un 15% – Latvijas valsts budžets.

"INECO" strādā transporta inženierijā un konsultēšanā jau 50 gadus, ieskaitot vairāk nekā 20 gadu pieredzi ātrgaitas dzelzceļa nozarē. Uzņēmums darbojas vairāk nekā 50 valstīs un nodarbina komandu 3000 profesionāļu sastāvā. Kopā ar pieredzējušu inženiertehnisko konsultāciju uzņēmumu "ARDANUY", jau tiek strādāts pie tā, lai nodotu Rail Baltica pētījumu Rail Baltica enerģijas apakšsistēmas iepirkuma un ieviešanas stratēģijas izstrāde 2019. gada sākumā. "ARDUNAY" ir vairāk nekā 20 gadu pieredze šajā jomā, strādājot vairāk nekā 60 valstīs piecos kontinentos.

"IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U." ir vairāk nekā 20 gadu pieredze parasto un ātrgaitas dzelzceļu projektēšanā Eiropā, Amerikā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā. Nesen uzņēmums ir iesaistījies ātrgaitas vilcienu projektos Spānijā, Polijā un Zviedrijā. "IDOM" strādā 3500 cilvēku 45 birojos visā pasaulē. Šobrīd "IDOM" jau strādā pie "Rail Baltica" pamattrases būvprojektēšanas divos posmos Igaunijā, divos Lietuvā, kā arī pamattrases posmā caur Rīgu.