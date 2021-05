PTAC darbinieki turpmāk varēs pieprasīt informāciju no kontu reģistra

Lai pilnveidotu likumu patērētāju interešu aizsardzības jomā, Saeima ceturtdien, 20.maijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Izmaiņas paredz Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC) papildu tiesības izmeklēt, atklāt un novērst pārkāpumus, kas skar patērētāju kolektīvās intereses.

Regulējums papildināts ar jaunu nodaļu par patērētāju kolektīvo interešu uzraudzību, ņemot vērā Eiropas Savienības regulu patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Grozījumi likumā bija nepieciešami, jo būtiski pieaudzis pārkāpumu skaits pret patērētājiem internetā, norādījuši likumprojekta autori.

Grozījumi ļaus efektīvāk un ātrāk risināt arī patērētāju strīdus, uzsver tā veidotāji. Vienlaikus jaunās pilnvaras nodrošinās efektīvāku patērētāju aizsardzību un samazinās tiem risku ciest zaudējumus no pārkāpumiem, kas skar patērētāju kolektīvās intereses, likumprojekta anotācijā uzsvēruši tā autori.

PTAC varēs pieprasīt un saņemt no fiziskām un juridiskām personām, tostarp publiskām personām, visu lietas būtības noskaidrošanai nepieciešamo informāciju neatkarīgi no tās veida vai formāta, kā arī neatkarīgi no datu nesēja vai vietas, kurā tā tiek glabāta, tostarp veicot uzraudzību arī tiešsaistē.

PTAC darbiniekiem būs tiesības pieprasīt un saņemt augstākā līmeņa domēna reģistra vai domēna vārda reģistratūras rīcībā esošo informāciju, kā arī pieprasīt un saņemt informāciju no kontu reģistra. Tāpat centram būs tiesības pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersantiem noslodzes datus par abonentu vai lietotāju Elektronisko sakaru likuma noteiktajā kārtībā. Tiesības pieprasīt informāciju par datu plūsmām PTAC varēs īstenos tikai ar tiesas atļauju.

Savukārt Veselības inspekcija varēs ierobežot tiešsaistes saskarni, lai novērstu pārkāpumus zāļu jomā.

Tāpat grozījumi paredz, ka kreditēšanas reklāmas aizliegums turpmāk neattieksies uz studiju un studējošo kredītiem, ko piešķir no valsts budžeta vai kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu.

Jau ziņots, ka Ekonomikas ministrijā norādīja, ka PTAC praksē sastopas ar gadījumiem, ka potenciālie pārkāpēji izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju priekšrocības, lai efektīvi slēptu savu identitāti, piemēram, vārdu un uzvārdu, kā arī tiek slēptas pārkāpuma, kas skar patērētāju kolektīvās intereses, izdarīšanas faktu un apstākļus.

"Piemēram, komercprakses īstenotāji neatklāj vai maldina par savu patieso identitāti tiešsaistes vidē, izmantojot viltus profilus un pseidonīmus. Turklāt komercprakses īstenotāji ne vienmēr sadarbojas, tie izvairās no komunikācijas ar PTAC un turpina slēpt savu patieso identitāti. Bieži vien vienīgais pavediens, kas ļauj sasaistīt komercprakses īstenotāju ar reālu personu ir tā norādītais konta numurs, kuru komercprakses īstenotājs izmanto darījumiem ar patērētājiem," atzina ministrijā.

Likumprojekti tika izstrādāti, lai nodrošinātu PTAC tiesības saņemt informāciju no kontu reģistra. Kā norādīja EM, tas ļaus noskaidrot iespējamā pārkāpuma izdarīšanā iesaistītās personas, kas slēpj savu identitāti, bet atklāj vismaz vienu no saviem konta numuriem, kā arī noskaidrot personu uzturētos kontu numurus.