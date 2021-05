PTAC 'Mogo' darbībā konstatējis nepamatotu parāda apkalpošanas kompensācijas pieprasīšanu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), 2020.gada rudenī, saņemot patērētāja sūdzību, uzsāka ātro kredītu uzņēmuma AS "Mogo" komercprakses izvērtēšanu, par maksājumu kavējumiem virs 10 dienām papildu līgumsodam, pieprasot parāda atgūšanas izdevumu segšanu 17 eiro apmērā.

PTAC konstatējis, ka AS "Mogo" papildus līgumsodam par maksājumu kavējumiem pieprasīja arī normatīvajiem aktiem neatbilstošus parāda apkalpošanas kompensācijas. Turklāt šī informācija par papildu maksājumiem, ja maksājums tiek kavēts vairāk par 10 dienām, nebija iekļauta aizdevuma līgumā.

Uz PTAC aicinājumu "Mogo" iesniedzis rakstveida apņemšanos, kurā atzīst izdarīto pārkāpumu un turpmāk apņemas ievērot godīgu darījumu praksi un nepiemērot parādu atgūšanas izdevumus 17 eiro apmērā, teikts PTAC mājaslapā.

"Mogo" veiks arī atmaksu parādu atgūšanas izdevumiem, kas ir ieturēti laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021.gada 31. martam, patērētājiem, kuriem līdz 2021.gada 30.aprīlim ir spēkā esošs kreditēšanas līgums ar akciju sabiedrību.

Lai saņemt ieturēto izdevumu atmaksu, PTAC aicina patērētājus līdz 2021. gada 30. jūnijam iesniegt "Mogo" pašrocīgi vai ar drošu elektronisku parakstu parakstītu rakstveida iesniegumu par ieturēto parāda atgūšanas izdevumu atgriešanu, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un uz patērētāja vārda atvērto konta numuru, uz kuru nepieciešams veikt pārskaitījumu.

Kā liecina "Lursoft" dati, kompānija "Mogo" reģistrēta 2012. gadā un tās apmaksātais pamatkapitāls ir 5 miljoni eiro. Kompānijai uz 1. martu reģistrēts VID administrētais nodokļu parāds 28,8 tūkstošu eiro apmērā.

Uzņēmuma sniegtā informācija liecina, ka "Mogo Finance" grupas uzņēmumi 14 valstīs pērn guva ieņēmumus 99,2 miljonu eiro apmērā, kas ir par 24% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina uzņēmuma neauditētie finanšurezultāti. "Mogo Finance" grupas EBITDA rādītājs 2020. gadā bija vēsturiski augstā līmenī, sasniedzot 45,8 miljonus eiro,

Uzņēmuma akcionāri ir AS "Mogo Baltics and Caucasus", kam pieder 98% uzņēmuma daļu un SIA "Tobago Capital", kam pieder 2% daļu. AS "Mogo Baltics and Caucasus" īpašnieks ir Luksemburgā reģistrētā kompānija "Mogo Finance S.A.", bet SIA "Tobago Capital" – Aleksandrs Čerņagins, kurš ir arī šī uzņēmuma patiesais labuma guvējs. Pārējo uzņēmumu patiesais labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds.

Februārī "RE:Baltica" rakstīja, ka peļņa no ātrajiem kredītiem padarījusi Aigaru Kesenfeldu bagātu un ļāvusi izvērst starptautisku biznesu, tā apgrozījumam sasniedzot 400 miljoniem eiro. Starp nozīmīgākajiem viņa "projektiem" ir arī kompānija "Mogo".

2018. gadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs jau piemēroja 92 tūkstošu eiro sodu par sistemātiskiem patērētāju spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanas pārkāpumiem.