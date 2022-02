Raidorganizāciju asociācija paplašinājusi valdes sastāvu

Konkurētspējīgas mediju vides stiprināšanai "Latvijas Raidorganizāciju asociācija" (LRA) ir paplašinājusi savu valdes sastāvu un par organizācijas valdes priekšsēdētāju ir ievēlēta līdzšinējā valdes locekle, "TV3 Group Latvija" valdes locekle Ieva Meļķe, portālu "Delfi" informēja LRA.

Par vienu no būtiskākajiem tuvākajā laikā veicamajiem uzdevumiem organizācija uzskata vietējās informatīvās telpas un Latvijas mediju ekosistēmas spēcināšanu. Līdz šim LRA valdē darbojās trīs locekļi. Tagad par asociācijas valdes priekšsēdētāju ievēlēta Meļķe, asociācijas valdē darbojas arī "Radio SWH" komercdirektors Filips Rubenis, SIA "Vidzemes televīzija" valdes priekšsēdētājs Ingemārs Vekteris un TV24 valdes loceklis Klāvs Kalniņš (attēlā).

Operatīvās darbības līmenī LRA darbību turpinās organizēt un vadīt tās izpilddirektors Andris Ķēniņš.

LRA norāda, ka asociācijas kapacitātes stiprināšana ir būtisks solis nozares vēl aktīvākai iesaistei mediju vides un politikas veidošanā ar valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kas cita starpā ļaus arī efektīvāk līdzdarboties ar šiem jautājumiem saistītu lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos.

"Mediju vides veselīgas attīstības veicināšana un regulējošo mehānismu spēja pielāgoties strauji mainīgajai mediju un satura ražošanas industrijai korelācijā ar patērētāju paradumu attīstību ir jābūt šī brīža fokusam valstiskā līmenī. Vietējie mediji ir spiesti sacensties ar lielajiem vispasaules satura ražotājiem un pakalpojuma sniedzējiem par vietējo skatītāju veltīto laiku satura un informācijas patēriņā. Vienlaikus tieši vietējie mediji, komerciālie un sabiedriskie, spēj veidot specifiski mūsu reģiona mentalitātei un kultūrai pielāgotu saturu, tai skaitā vietēji ražotas ziņas un informatīvi analītiskos raidījumus, kas ir galvenais stūrakmens neatkarīgas Latvijas informatīvās vides uzturēšanai," sacījusi Meļķe.

Pēc viņas teiktā, LRA fokuss ir vērsts uz Latvijas informatīvās telpas spēku, dauzdveidību un sabiedriskās domas spēcināšanu, nevis aprobežojoties ar satura izplatīšanas tehnoloģiju vai izmantoto valodu. Ir jāstrādā pie maksimāli saprātīgas un līdzsvarotas industrijas regulācijas, tās attīstības, kas kalpos nozares veselīgai pastāvēšanai.

Tikmēr Rubenis saskata, ka laikā, kad mediju vidē notiek intensīva platformu saplūšana un principā vairs nav ierobežojumu ārvalstu satura pieejamībai un kontrolei, aizvien būtiskāka kļūst pašmāju elektronisko plašsaziņas mediju stiprināšana, lai caur kvalitatīvu saturu tie spētu noturēt auditorijas un veiksmīgi pastāvēt aizvien vairāk saasinātajā konkurences vidē.

"Aktīvi strādājot un sadarbojoties ar NEPLP, SIF, Kultūras ministriju, SEPLP un citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām, LRA ir rūpējusies un turpina rūpēties par Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu vidi, tās iespējamu izaugsmi un aizsardzību. Esmu pārliecināts, ka jaunā LRA valde jau paplašinātā sastāvā turpinās gadu gaitā veiksmīgi uzsākto un spēs nodrošināt ne tikai saviem biedriem, bet visai elektronisko plašsaziņas līdzekļu videi iespējami produktīvu, juridiski loģisku un finansiāli sekmīgu attīstību," sacījis Rubenis.

Savukārt Kalniņš norādījis, ka šobrīd viens no būtiskākajiem asociācijas uzdevumiem ir Latvijas informatīvās telpas stiprināšana, to plašsaziņas līdzekļu, kuri ražo vietējo saturu, darbības nepārtrauktības nodrošināšana, un līdz ar to arī mūsu valsts mediju infrastruktūras saglabāšana.

"Ļoti nozīmīga loma ir valsts caur "Mediju atbalsta fondu" (MAF) īstenotajām atbalsta programmām, tādēļ LRA ieskatā MAF finansējuma piešķiršanai nepieciešami stingri noteikti kritēriji, kā arī rūpīgi izstrādāta uz Latvijas mediju vides izpēti balstīta stratēģija. Mums visiem jāsaprot, ka digitālo tehnoloģiju ietekmē sākusies auditorijas paradumu maiņa neapstāsies, bet turpinās transformēties, un vienīgās "zāles" cilvēku uzmanības piesaistīšanai ir kvalitatīvs, pašu ražots saturs. Tieši tādēļ vietējās informatīvās telpas stiprināšana šobrīd ir galvenā prioritāte," sacījis Kalniņš.

LRA apvieno Latvijas lielākos nacionālos un reģionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus. Tāpēc Vekteris paudis, ka šobrīd svarīgi ir veidot sabiedrības grupu izpratni par to, ka mediju vide ir vienota sistēma, kurā ikvienam no mediju veidiem ir nozīmīga loma.

"Latvijas mediju telpa ir neliela, stratēģiski svarīga valsts pastāvēšanai, tādēļ īpaši sargājama un atbalstāma. Pēdējie gadi ir izaicinājumu laiks, gan konkurējot ar starptautiskām kompānijām, gan cenšoties sasniegt auditorijas multimediju platformās. Zūd robežas starp dažādiem, līdz šim atšķirīgiem plašsaziņas līdzekļu veidiem, taču nemainīgi paliek tas, ka kādam šis vietējais saturs ir jāsaražo gan radio, gan TV, gan soctīkliem un portāliem. LRA uzdevums ir savlaicīgi un profesionāli iesaistīties nozares stratēģijas izstrādē un ieviešanā, taču ne mazāk svarīgi ir nodrošināt, lai mediji ir profesionāli un atbildīgi pret darbu ko tie veic," norādījis Vekteris.

Biedrība "Latvijas Raidorganizāciju asociācija" (LRA) ir dibināta 2001. gadā ar mērķi veidot atbildīgu Latvijas mediju vidi, pārstāvēt un aizstāvēt tās biedru intereses.

LRA apvieno ietekmīgākos Latvijas komerciālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus. LRA pastāvēšanas pamatā ir tās biedru atbildība pret Latvijas sabiedrību un mediju vidi, kā arī tos vienojošās vērtības: vārda brīvība, viedokļu daudzveidība, tiesiskums, godīga konkurence un citas demokrātiskas sabiedrības pamatvērtības.