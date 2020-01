'Reho' jaunais īpašnieks 'Kolonnai' nākotnē paredz plašas attīstības iespējas

Skaistumkopšanas un viesnīcu tīklam "Kolonna" nākotnē ir plašas attīstības iespējas, pauda "Kolonna" pārvaldītāja Latvijas-Vācijas kopuzņēmuma SIA "Reho" jaunais īpašnieks Jānis Lasmanis.

Viņš norādīja, ka pēc desmit gadu pārtraukuma ir atgriezies biznesa vidē, un nolēmis iegādāties 100% uzņēmuma "Reho" kapitāldaļu. Darījumu summu Lasmanis neatklāja.

Viņš skaidroja, ka darījums īstenots, jo saskata plašas attīstības iespējas "Kolonna" viesnīcu un skaistumkopšanas salonu tīklam, kā arī kosmētikas produktu vairumtirdzniecībai.

"Mērķis turpmākajai uzņēmuma attīstībai ir peļņas palielināšana, piesaistot tam nepieciešamo papildu finansējumu," sacīja Lasmanis.

Šogad janvāra sākumā Lasmanis kļuva par "Reho" vienīgo īpašnieku. Iepriekš "Kolonna" pārvaldītāja īpašnieks bija SIA "Kirk Investments", kas savukārt pieder Inetai Bojārei (88,01%) un Uldim Cipstam (11,99%).

Lasmanis no 2010. gada 23. augusta līdz 2011. gada 11. janvārim, kā arī no 2016. gada 30. marta līdz 2017 .gada 31. augustam bija "Reho" valdes loceklis, bet iepriekš – no 2007. gada 12. februāra līdz 2009. gada 20. novembrim viņš bija "Reho" padomes priekšsēdētājs.

Tāpat ziņots, ka 2019. gada jūnijā Valsts ieņēmumu dienests (VID), pēc neoficiālas informācijas, veica procesuālas darbības saistībā ar skaistumkopšanas saloniem "Kolonna". VID pārstāvis Andrejs Vaivars apstiprināja, ka VID veica procesuālas darbības vienā no lielākajiem skaistumkopšanas nozarē strādājošajiem uzņēmumiem Latvijā. Vienlaikus viņš atklāja, ka procesuālās darbības bija saistītas ar aizdomām par nedeklarētu naudu uzņēmumā.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka 2019. gada 29. aprīlī VID piemēroja "Reho" aizliegumu reorganizācijai, likvidācijai, izmaiņu reģistrācijai amatpersonu sastāvā un dalībnieku reģistrā, taču 2019.gada oktobrī kompānijai tika atļauts reģistrēt izmaiņas dalībnieku reģistrā, "Kirk Investments" piederošās kapitāldaļas atsavinot Lasmanim. Savukārt 2019. gada 13. maijā VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde piemēroja aizliegumu komercķīlas reģistrācijai, pārreģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā.

2019. gada 26. decembrī "Reho" bija reģistrēts VID administrēto nodokļu parāds 24 638 eiro apmērā.

"Reho" apgrozījums finanšu gadā, kas ilga no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 30. septembrim, bija 8,22 miljoni eiro, kā arī uzņēmums cieta zaudējumus 401 051 eiro apmērā. Tostarp "Reho" ienākumi no skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas salonos "Kolonna" bija 7,39 miljoni eiro.