Rīgā atklāj jaunu plastmasas pārstrādes rūpnīcu

Uzņēmums "Recipo" Rīgā atklājis speciāli uzceltu plastmasas pārstrādes rūpnīcu "Recipo Material" elektronisko atkritumu reciklēšanai, informē uzņēmums.

"Recipo" rūpnīcā gadā tiks pārstrādāti vairāk nekā 20 000 tonnu plastmasas no Ziemeļeiropas tirgus, pārvēršot atkritumus augstas klases plastmasas granulās.

Uzņēmumā norāda, ka šobrīd Eiropā spēj pārstrādāt tikai 25% no saviem elektronisko iekārtu plastmasas atkritumiem. Savukārt "Recipo" pārstrādes rūpnīca šo kapacitāti būtiski palielinās. Uzņēmumā vērtē, ka Eiropas atkritumu pārstrāde Eiropas teritorijā nodrošinās to, ka ražotāji varēs labāk kontrolēt savu produktu dzīves ciklu un ietekmi uz vidi. "Recipo" varēs strādāt tiešā veidā ar ražotājiem, lai savāktu plastmasas atkritumus, kas iegūti no to produktiem, un arī ražotu reciklētu plastmasu atkārtotai izmantošanai, tādējādi atgriežot šo plastmasu apritē.

"Izsekojamība ir vitāli svarīga aprites ekoloģijas sastāvdaļa. Aprites ekoloģija iekļauj visu mums vērtīgo aprites ekonomikā. Taču tā liek arī nopietni domāt par planētas labklājību. Ar "Recipo Material" mēs ceram, ka lielie uzņēmumi vērsīsies pie mums, lai iegūtu stabilu reciklētās plastmasas plūsmu un nebūtu vairs jāpaļaujas uz neilgtspējīgu pirmreizējās plastmasas izmantošanu, kas tikai palielina plastmasas atkritumu apjomu, piesārņojot planētu," teic "Recipo" izpilddirektors Jozefs Tapers.

"Recipo" dibināts 2007. gadā un pieder vairākiem sadzīves elektronikas uzņēmumiem. Viens no "Recipo" uzdevumiem ir izstrādāt labākus risinājumus elektronikas atkritumu pārstrādei un ar likumu obligātajai ražotāja atbildības nodrošināšanai Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā.

SIA "Recipo Material" reģistrēta 2018. gadā, tās pamatkapitāls ir 600 tūkstoši eiro, pilnībā apmaksāts. Uzņēmums uz pusēm pieder Zviedrijas un Norvēģijas vienāda nosaukuma uzņēmumiem "Recipo". Uzņēmums 2018. gadā strādāja ar nulle eiro apgrozījumu un 2,6 tūkstošu eiro zaudējumiem, liecina "Crediweb.lv" dati. Pērn uzņēmuma samaksātie nodokļi bija -3,5 tūkstoši eiro. Maija sākumā "Recipo Material" nodokļu parāds bija 3,3 tūkstoši eiro.