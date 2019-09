Rīgā atkritumu apsaimniekošanā saglabājas līdzšinējā kārtība; kas jāzina klientiem

Iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas līdz šim saņēma sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu no "Pilsētvides servisa," tiks nodrošināta pakalpojumu sniegšana ar līdzšinējiem noteikumiem, bet atkritumus izvedīs citi uzņēmumi. Fiziskām personām pakalpojumu sniegs SIA "Eco Baltia vide," bet juridiskām personām – uzņēmums "Clean R". Sarunas procedūras rezultāti ir saskaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

"Šobrīd Rīgas pašvaldība ir veikusi visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nepārtrauktību. Lai turpinātu kontrolēt situāciju, jau šo svētdien kopā ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta speciālistiem apsekosim un izvērtēsim, kā tiek nodrošināti sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi pilsētā. Aicinu arī iedzīvotājus informēt pašvaldību, ja ir radušies kādi pārpratumi un pakalpojums nav sniegts kā līdz šim," norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR).

RD atgādina, ka atkritumi tiks izvesti neatkarīgi no tā, vai sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs būs noslēdzis līgumu ar sarunu procedūras rezultātā izvēlēto sadzīves atkritumu apsaimniekotāju. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiks piemērota atbilstoši faktiski apsaimniekotajam sadzīves atkritumu apjomam.

Rīgas dome jau ceturtdien, 12. septembrī, vienojās, ka trīs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kompānijas: "Eco Baltia vide," "Clean R" un "Lautus" no šā gada 15. septembra Rīgā turpinās nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar līdzšinējiem noteikumiem, saglabājot pakalpojumu sniegšanas teritoriju, pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un maksu.

Ministru kabinets trešdien, 11. septembrī, izsludināja ārkārtējo situāciju, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu nepārtrauktību Rīgas administratīvajā teritorijā, nepalielinot administratīvo un finansiālo slogu atkritumu radītājiem vai valdītājiem.

Rīgas pašvaldībā situācija atkritumu apsaimniekošanas jomā aktualizējas pēc Konkurences padomes lēmuma, kas uzdot pašvaldībai un SIA "Getliņi EKO" nekavējoties apturēt koncesijas līguma izpildi daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

Kas jāzina klientiem

RD atgādina, ka iedzīvotājiem un juridiskām personām nekādas darbības saistībā ar atkritumu līgumu slēgšanu vai pārslēgšanu nav jāveic.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā klientu ērtībām ir izveidots zvanu centrs, ar kuru var sazināties, zvanot uz tālruni 67 474 700 darba laikā (pirmdien no pulksten 8.30 līdz 18, otrdien, trešdien un ceturtdien no pulksten 8.30 līdz 17.00 un piektdien no pulksten 8.30 līdz 16.00). Papildinformāciju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu var iegūt arī rakstot uz e-pastu: atkritumi@riga.lv

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Eco Baltia vide" saskaņā ar Rīgas domes organizētās sarunu procedūras rezultātiem no 15. septembra apkalpos daļu no līdzšinējiem SIA "Pilsētvides serviss" Rīgas klientiem – privātpersonas. Uzņēmums jau sācis darbu, lai nodrošinātu visu nepieciešamo adrešu apkalpošanu no 15. septembra, uzņēmums informēja "Delfi".

Klientiem tiks saglabāti visi būtiskākie nosacījumi, kas bija iekļauti līgumos ar SIA "Pilsētvides serviss". Tas attiecas uz pakalpojumu maksu, apkalpošanas biežumu, tostarp, saglabājot izvešanas dienu, un arī adresi, kurā tiek sniegts pakalpojums.

""Eco Baltia vide" rīcībā nav nodota šo klientu kontaktinformācija, ne arī citi personas dati, piemēram, vārds/uzvārds, tāpēc mums nav iespēju viņus tieši informēt par izmaiņām," informēja uzņēmuma pārstāve Daiga Buča.

Tāpēc "Eco Baltia vide" klientu zvanu centrs (tālr.8717; riga@ecobaltiavide.lv) un centrālais klientu apkalpošanas birojs Getliņu ielā 5, Rumbulā, strādās brīvdienās, 14. un 15. septembrī, no pulksten 9-15. Jautājumus var uzdot, arī sūtot vēstules uzņēmuma Facebook lapā.

Nākamnedēļ klientu centram būs pagarināts darba laiks un tas strādās no pulksten 9-19.

Šobrīd klientu ērtībai tiek meklētas telpas pagaidu klientu apkalpošanas centra izveidei Pārdaugavā, kur varēs saņemt klātienes konsultācijas un noslēgt līgumus.

Saskaņā ar Rīgas domes sarunu procedūru, "Pilsētvides serviss" privātpersonu klientiem līdz 2019.gada 12.oktobrim būs jānoslēdz vienošanās ar "Eco Baltia vide" par "Pilsētvides serviss" līgumu noteikumu pārņemšanu. Šobrīd uzņēmums risina jautājumu, lai nodrošinātu vienošanos elektronisku pārslēgšanu.

"Par šīm iespējām informēsim tiklīdz būsim raduši klientiem ērtus risinājumus. Šobrīd prioritāte ir nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību visiem esošajiem un jaunajiem klientiem," skaidro Buča.

Tāpat tiek risināts jautājums, lai "Pilsētvides serviss" privātpersonu klientiem no 15.septembra netiktu noņemti konteineri. Ņemot vērā izveidojušos situāciju, iedzīvotāji aicināti būt saprotoši un arī pacietīgi.

"Ja zvanu centru nevar sazvanīt, aicinām rakstīt e-pastu uz riga@ecobaltiavide.lv . Atbildes rindas kārtībā tiks sniegtas uz visiem iesūtītajiem jautājumiem. "Eco Baltia vide" darīs visu iespējamo, lai iedzīvotājiem nodrošinātu maksimāli ērtāku klientu apkalpošanu un pakalpojumu nodrošināšanu nepārtrauktā režīmā," sola uzņēmuma pārstāve.

"Eco Baltia vide" apliecina, ka uzņēmums darīs visu iespējamo, lai Rīgas iedzīvotājiem nodrošinātu maksimāli ērtāku klientu apkalpošanu un pakalpojumu nodrošināšanu nepārtrauktā režīmā.

Arī uzņēmums "Clean R" informēja portālu "Delfi", ka ir noslēdzis rakstisku vienošanos ar Rīgas domi par to, ka pēc 15. septembra turpinās sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Atkritumu izvešana tiks nodrošināta visiem līdzšinējiem "Clean R"klientiem saskaņā ar spēkā esošajiem nosacījumiem.

Uzņēmums arī pārņems "Pilsētvides serviss" juridisko klientu apkalpošanu. Saskaņā ar panākto vienošanos, "Clean R" sniegs pakalpojumus līdzšinējiem klientiem par spēkā esošo tarifu un esošo maršrutu ietvaros. Tas nozīmē, ka klientiem atkritumi tiks izvesti saskaņā ar iepriekš noteikto grafiku.

"Clean R" uzsver, ka ar Rīgas domi noslēgts jauns līgums, nevis turpināts iepriekšējais. Tas nozīmē, ka klienti tiks apkalpoti saskaņā ar iepriekšējo kārtību, taču rēķini tiks izrakstīti uz jaunu līgumu pamata, skaidro "Clean R" preses sekretārs Kaspars Līcītis.

Ceturtdien ir panākta vienošanās ar Rīgas domi, ka "Clean R" nodrošinās uzņēmuma "Pilsētvides serviss"juridisko klientu apkalpošanu, saglabājot esošos līguma nosacījumus. Darbs tiks veikts saskaņā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtas situāciju galvaspilsētā un tajā noteiktajā termiņā, taču ne ilgāk, kā līdz 2019. gada 11. decembrim. Šobrīd norisinās darbs, lai sagatavotos pakalpojumu sniegšanai pēc 15. septembra.

"Mūsu mērķis ir panākt, lai Konkurences padomes piemērotā pagaidu noregulējuma dēļ neciestu mūsu klienti. "Clean R" jau iepriekš ir apliecinājis gatavību turpināt pakalpojuma sniegšanu vairāk nekā 65% Rīgas klientu esošo līgumu un tarifu ietvaros un pildīs savu apņemšanos pilnā apmērā. Tomēr pašreizējais pagaidu risinājums ir spēkā tuvākos trīs mēnešus. Mūsu skatījumā šī situācija nedrīkst ieilgt, jo jāapzinās - kamēr jautājums par koncesijas līgumu netiks atrisināts, nepieciešamās investīcijas mūsdienīgas sadzīves atkritumu infrastruktūras attīstībā galvaspilsētā kavēsies," skaidro "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

Ar Rīgas domi noslēgtais līgums paredz, ka "Clean R" veiks nepieciešamos grozījumus savā atkritumu apsaimniekošanas atļaujā un saskaņos tos ar Valsts vides dienestu, lai Rīgā varētu turpināt sniegt pakalpojumus pilnā apmērā un saskaņā ar ārkārtas stāvokļa nosacījumiem

Ņemot vērā to, ka būtiski ir pieaudzis iedzīvotāju un uzņēmēju jautājumu skaits par situāciju Rīgā atkritumu apsaimniekošanas jomā – "Clean R" nodrošinās klientu apkalpošanu un konsultēšanu arī 14. un 15. septembrī. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar "Clean R" Klientu centru pa tālruni 67111001 vai sūtot e-pastu kc@cleanr.lv.