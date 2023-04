Rīgā siltumenerģijas tarifs saruks divas reizes

AS "Rīgas siltums" iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jauno siltumenerģijas tarifu – 91,26 EUR/MWh bez PVN, tādējādi Rīgā siltuma cena samazināsies divas reizes. Salīdzinājumam – apkures sezonas laikā vidējais siltumenerģijas tarifs ir 180,97 EUR /MWh bez PVN.

"Nekavējoties samazinām siltuma tarifu, sarūkot kurināmā – dabasgāzes, šķeldas un pirktās enerģijas cenām, kas siltumenerģijas tarifā veido galveno apjomu, proti, 90%," saka AS "Rīgas siltums" valdes priekšsēdētājs Ilvars Pētersons.

"Iecerēts turpināt darbu Zaļā kursa ietvaros un plānojam plašāk izmantot atlikuma siltumu, kas būs būtisks solis, lai turpinātu mazināt siltumenerģijas tarifu Rīgā," viņš piebilst.

AS "Rīgas siltums" kurināmo iegādājas atklātos konkursos un biržas izsolēs, tādējādi konkurences apstākļi veicina iegūt izdevīgākos piedāvājumus, skaidro uzņēmumā.

Jauno iesniegto siltumenerģijas tarifu, kas varētu stāties spēkā 15.maijā, vēl vērtēs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

AS "Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tā veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% atrodas AS "Rīgas siltums" īpašumā.

Jau ziņots, ka no 1. aprīļa AS "Rīgas siltums" siltumenerģijas tarifs ir 165,32 EUR/MWh bez PVN.

Mājsaimniecībām kopā ar valsts atbalstu siltumenerģijas tarifs šomēnes ir 110,53 EUR/MWh bez PVN.