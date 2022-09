'Rīgas mikroautobusu satiksme' pasludina maksātnespēju

9. septembrī SIA "Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS) ir saņēmusi tiesas lēmumu par uzņēmuma maksātnespējas pasludināšanu. Kopš 2020. gada, kad RMS vērsās ar lūgumu pie Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas Satiksme" (RS) paaugstināt apakšuzņēmuma līgumā noteikto pakalpojuma cenu, kā to paredz noslēgtā līguma noteikumi, uzņēmuma kopējie zaudējumi ir sasnieguši vairāk nekā 4,45 milj. eiro, ziņo uzņēmums.

Kopš 2013. gada 1. maija līdz šī gada augustam, kad Rīgas pilsētas maršrutos sāka kursēt pirmie RMS ekspresbusi, uzņēmums ir pārvadājis 75,5 milj. pasažierus. Kopš 2013. gada RMS ir strādājuši 1203 ekspresbusu vadītāju.

Kā norāda pašvaldības uzņēmumā "Rīgas satiksme", brīvdienās minibusi jau ilgstoši nekursē, savukārt no pirmdienas divos maršrutos - 303. un 363. -, kur RMS sniedza unikālu pakalpojumu tiks nodrošināts "Rīgas satiksmes" transports.

RMS šodien ir paziņojusi par maksātnespējas procesu un pakalpojuma pārtraukšanu. Brīvdienās minibusi jau ilgstoši nekursē, savukārt no pirmdienas divos marsrutos - 303. un 363, kur RMS sniedza unikālu pakalpojumu tiks nodrošināts mūsu transports. — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 9, 2022

Jau iepriekš ziņots, ka vasaras sākumā RMS iesniedza pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu, lai varētu norēķināties ar kreditoriem, tādējādi nodrošinātu pakalpojuma pieejamību un nepārtrauktību, jo uzņēmums cerēja, ka izdosies panākt vienošanos ar RS par pakalpojuma cenas paaugstināšanu. RMS informēja RS, ka pasažieru plūsmas kritums par 70 procentiem Covid-19 pandēmijas laikā būtiski samazināja uzņēmuma ieņēmumus, tāpēc 2020. gada septembrī uzņēmums vērsās pie RS ar lūgumu paaugstināt apakšuzņēmuma līgumā noteikto pakalpojuma cenu, kā to paredz līguma noteikumi.

RMS lūgums un tā pamatojums atbilda savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem, tomēr neguva pasūtītāja atsaucību, jo RS uzskatīja par nepieciešamu detalizētāk iedziļināties izmaksu veidošanās procesā, pirms piekrist cenas izmaiņām. Minētais process ieilga, līdz ar to jautājums tūlītēji netika atrisināts. Tādēļ tā risināšanai 2021. gada 20. maijā tika izveidota ekspertu komisija, kura izskatīja pakalpojuma cenas palielināšanas pamatotību, vēsta RMS.

Tas atgādina, ka būtisku ietekmi uz uzņēmuma darbību radīja Covid-19 pandēmija un valstī izsludinātā ārkārtējā situācija, radot papildu izdevumus un samazinot ieņēmumus visiem sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, tostarp RS, tādējādi ietekmējot pakalpojuma pašizmaksu. Valsts un pašvaldības sniedza atbalstu šiem pakalpojumu sniedzējiem, piešķirot papildu kompensāciju zaudējumu segšanai, lai tiktu saglabāta esošā pakalpojumu cena. Arī RS saņēma šādu atbalstu no Rīgas domes. Savukārt RMS nekādu atbalstu no pašvaldībās vai RS nesaņēma. Tikai 2022. gada 13. aprīlī tika sniegts ekspertu komisijas atzinums, kur secināts, ka pieprasījums veikt pakalpojuma maksas izmaiņas ir pamatots, un ka RS var pārskatīt pakalpojumu maksu nepieciešamības gadījumā, izmaksas pamatojot ar to apliecinošiem dokumentiem. Informācija par to, kāda tieši izmaksu pozīcijas pamatotība RS ieskatā nav bijusi pietiekoša, no RS netika saņemta, kā arī netika izskatīti RMS atkārtoti iesniegtie izmaksu pamatojošie dokumenti, klāsta RMS.

Pat, ja starp RS un RMS ir bijušas domstarpības par līguma izpildi citos aspektos, tas neattaisno RS līguma neizpildi, kas faktiski ir novedusi RMS pie maksātnespējas, uzskata uzņēmums. "Divu gadu laikā ir gūta pārliecība, ka tas darīts ar nodomu un jebkuri argumenti un trūkumi līguma izpildē piemeklēti par attaisnojumu prettiesiskam atteikumam veikt izmaiņas pakalpojuma cenā. Pat pēc šā gada jūnija iesniegtajiem degvielas izmaksu rēķiniem, RS tie nav šķituši par pietiekamu pamatu, lai atzītu degvielas cenas kāpumu un šo izmaksu pieauguma ietekmi un nepieciešamību pārskatīt RMS pakalpojuma cenu," akcentē RMS.

Vasaras vidū ar RS tomēr bija panāktā vienošanas par iespējamu līguma izbeigšanu un maršrutu pārņemšanu, tomēr pēdējā brīdī RS valde ir pieņēmusi citu lēmumu, kas noveda pie tā, pakalpojums vairs nebūs pieejams. Šādu lēmumu ir pieņēmis maksātnespējas administrators.

RMS valdes locekle Dace Aizupiete pateicās pasažieriem un uzņēmuma vārdā arī atvainojas par sagādātajām neērtībām, kas radītas apgrūtinātas maksātspējas apstākļos.

SIA "Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS) dibināta 2012. gada 24. oktobrī, un nodrošina pasažieru pārvadājumus Rīgas pilsētā 11 dienas maršrutos ar 78 jauniem, mūsdienīgi aprīkotiem un komfortabliem ekspresbusiem.