'Rīgas piena kombināts' plāno ieguldīt 4,4 miljonus eiro ražošanas iekārtās

Piena pārstrādes uzņēmums AS "Rīgas piena kombināts" plāno ieguldīt 4,4 miljonus eiro tehnoloģiskajā līnijā un tvertnēs piena pārstrādei un fermentētu produktu ražošanai, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Tostarp kompānija plāno ieguldīt 3,6 miljonus eiro tehnoloģiskajā līnijā piena pārstrādei un fermentētu produktu ražošanai, kā arī 800 000 eiro tvertnēs piena pārstrādei un fermentētu produktu ražošanai.

Investīciju projektus plānots īstenot līdz 2019.gada 30.decembrim, piesaistot finansējumu Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē".

Ražošanas iekārtu piegādei izsludinātajos iepirkumu konkursos pretendenti var pieteikties līdz 2019. gada 4. janvāra pulksten 17.

Jau ziņots, ka "Rīgas piena kombināts" pagājušajā gadā strādāja ar 81,121 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 0,8% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi pieauga vairākkārt - līdz 1,124 miljoniem eiro.

"Rīgas piena kombināts" ir reģistrēts 1991. gadā. Uzņēmuma lielākais īpašnieks ir "Food Union Holding (CY) Public Company Limited". "Food Union" ietilpst "Rīgas piensaimnieks", kā arī "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens", saldējuma ražotājs "Premia" Igaunijā, uzņēmumi "Premier Is" un "Hjem Is" Dānijā, "Isbjrn Is" Norvēģijā, "Alpin57Lux" Rumānijā, "Ingman Ice Cream" Baltkrievijā. Koncerna lielākais akcionārs ir Krievijas uzņēmējs Andrejs Beshmeļņickis.