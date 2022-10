Sākam savu biznesu! Maza dabas sistēma uz tava galda

Bizness ārpus Rīgas – tomēr nē

Pirms nepilniem pieciem gadiem ģimene pārcēlusies uz dzīvi ārpus Rīgas, Tukuma novada Zentenē. Tur veiksmīgu apstākļu sakritības dēļ bija pieejamas piemērotas telpas "Dzīvotnes" produkta izstrādei un ražošanai. "Sākotnēji darbojāmies Zentenē, taču ātri vien sapratām, ka pieprasījums aug, klientu interese tāpat, tāpēc uzņēmuma darbību pārcelt uz galvaspilsētu būtu loģisks solis. Šobrīd tā norit galvenokārt Rīgā, kur esam iekārtojuši "Dzīvotnes" darbnīcu un veikalu. Tas palīdzēja arī pašu spēkiem organizēt eksportu uz kaimiņvalsti Igauniju, ko veiksmīgi iesākām pagājušajā rudenī," stāsta Līga, piebilstot, ka ģimene gan joprojām dzīvo ārpus galvaspilsētas. Uzņēmums patlaban apmeties Ūdens ielā, bet saistībā ar gaidāmajiem prāvajiem rēķiniem tam, visticamāk, būs jāpārceļas.

Uzņēmēji no pašreizējā skatpunkta vērtē, ka "Dzīvotnes" projektu uzsākuši ar lielu ticību šai idejai, bet vieglu neprātu, toreiz tajā ieguldot visus personīgos iekrājumus, kā arī izmantojot ģimenes atbalstu. "Nāca palīgā visi – vest, stādīt, pieskatīt bērnus, krāmēt kastes, tirgoties tirdzniecības stendos. Lielā klientu interese un atsaucība palīdzēja atsperties šķietami bezcerīgajā kovida laikā. Tālāk izmantojām jau iegūtos apgrozāmos līdzekļus un privātus aizdevumus no radiniekiem nepieciešamajām investīcijām, lai spētu uzsākt eksportu," Līga raksturo biznesa sākumposmu.

Kā tas top

Uzņēmēji stāsta, ka veltījuši ļoti daudz laika, lai atrastu vislabākos izejmateriālus, kurus iepērk no dažādām Eiropas valstīm, piemēram, stikla trauki, kuros tiek veidoti terāriji, ražoti, izmantojot 100% pārstrādātu stiklu, savukārt sūnas un augi tiek iepirkti no sertificētām audzētavām. Terārijos parasti tiek stādīti tropu un subtropu augi, no kuriem kā īpašākās Līga izceļ alokāzijas. "Alokāzijas Latvijā ir iemīļotas kā telpaugi – tiek audzētas uz palodzēm podos, bet slēgtajā sistēmā stikla traukos tās jūtas un izskatās daudz labāk," viņa skaidro. Kopš biznesa uzsākšanas laika gaitā izveidots terārijos izmantojamo augu saraksts, priekšroku dodot tiem, kuri vislabāk spēj pielāgoties Latvijas apstākļiem. Uzņēmēji augus pavairo arī paši, izmantojot spraudeņus.