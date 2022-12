Sērijveida dzīvokļu cena šļūk lejā, tomēr īpašumi ir dārgāki nekā gada sākumā

Šogad līdz septembrim strauji pieauga sērijveida dzīvokļu piedāvājumu skaits Rīgas lielākajos mikrorajonos, tomēr pēdējos divos mēnešos tam bija lejupslīdoša tendence. Uz leju pēdējos mēnešos slīd arī šo dzīvokļu vidējā cena, izriet no nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākā pārskata.

Sērijveida dzīvokļu vidējā cena pazeminājās par 0,8% un bija 918 eiro/m². Tiesa, kompānija norāda, ka, salīdzinot ar 2022. gada sākumu, dzīvokļu cenas novembrī bija par 2% augstākas. Atsevišķos mikrorajonos dzīvokļu cenas mēneša laikā nemainījās. Savukārt Rīgas apkārtnē sērijveida dzīvokļu cenu līmenis samazinājās.

"Arco Real Estate" rēķina, ka aizvadītajā mēnesī piedāvājuma skaits nokritās zem 1700 atzīmes. Salīdzinot ar 2021. gada novembri, dzīvokļu piedāvājums kopumā bija lielāks: kopējais skaits bija lielāks par 53%, savukārt lielāko mikrorajonu dzīvokļu piedāvājums bija par 73% augstāks nekā pirms gada.

Apkopojot dzīvokļu piedāvājumu skaitu Rīgas mikrorajonos, var secināt, ka plašākais piedāvājums bija Purvciemā, savukārt mazākā izvēle - Bolderājā. Savukārt analizējot piedāvājuma skaitu proporcionāli mikrorajona lielumam, proti, pēc iedzīvotāju skaita, lielākais piedāvājums konstatēts Mežciemā. Savukārt Teikā piedāvājumu skaits bija proporcionāli mazākais.

Gandrīz visos Rīgas lielākajos mikrorajonos tika novērotas negatīvas cenu svārstības. Būtiskākais cenu kritums konstatēts Imantā, kur tās mēneša laikā samazinājās par 2%. Dzīvokļu cenu izmaiņas netika konstatētas divos mikrorajonos – Juglā un Zolitūdē.

Pārsvarā Rīgas lielākajos mikrorajonos cenas joprojām bija augstākas nekā 2022. gada sākumā, taču atsevišķās apkaimēs, piemēram, Ķengaragā un Imantā cenas nedaudz pazeminājās. Savukārt lielākais cenu palielinājums kopš gada sākuma novērots Teikā (+ 7%).

Augstākās sērijveida dzīvokļu cenas joprojām ir Teikā (1104 eiro/m²). Zemākā cena novembrī bija Bolderājā – 700 eiro/m², kas mēneša laikā arī pazeminājās.

Novembrī visdārgākie dzīvokļi, kā allaž, bija 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 56 līdz 60 tūkst. eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt lētākie īpašumi bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 33 līdz 46 tūkst. eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 30 līdz 45 tūkst. eiro atkarībā no mikrorajona.

Rīgai tuvējās pilsētās cenas šā gada novembrī nedaudz samazinājās. Ogrē - par 1%, vidējai cenai sarūkot līdz 888 eiro/m². Kopumā 2022. gadā dzīvokļu cenas tur augušas par 11%. Arī Salaspilī cenas samazinājās par 1%, līdz 898 eiro/m². Novembrī tās bija par 7% augstākas nekā gada sākumā.

Jelgavā dzīvokļu cenas novembrī samazinājās par 2%. Dzīvokli tur varēja iegādāties vidēji par 736 eiro/m². 2022. gadā Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 8,5%.

Savukārt Kauguros novembrī sērijveida dzīvokļu cenas samazinājās minimāli - par 0,2%. Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena noslīdēja līdz 855 eiro/m². Šogad tā kopumā palielinājās par 10%.