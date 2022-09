'Skonto Plan Ltd' valdē atgriežas Ilze Grēgere, vadītāja amatu ieņems Andreas Bačmans

Notikušas izmaiņas stikloto alumīnija un metāla konstrukciju ražotājas SIA "Skonto Plan Ltd" valdes sastāvā, informē "Lursoft Klientu portfelis".

"Lursoft" izziņas informācija rāda, ka vakar, 1. septembrī, valdes locekļa amatu atstājis Dāvis Eniks, kurš šajā amatā bija kopš 2017. gada 12. maija. Vienlaikus valdē atgriezusies Ilze Grēgere, kura SIA "Skonto Plan Ltd" valdes locekles amatu pildīja līdz š.g. 25. aprīlim, savukārt par valdes priekšsēdētāju iecelts Andreas Bačmans (Andreas Bachmann).

Laika periodā no 2020. gada 25. septembra līdz š.g. 21. jūnijam SIA "Skonto Plan Ltd" valdes priekšsēdētāja amatu pildīja Raimonds Freimanis. Vēl bez Grēgeres un Bačmana amatu SIA "Skonto Plan Ltd" valdē ieņem arī Roberts Gulbis.

"Lursoft" dati rāda, ka SIA "Skonto Plan Ltd" jaunais valdes priekšsēdētājs Bačmans iepriekš nav ieņēmis amatus citu Latvijā reģistrētu uzņēmumu valdēs vai padomēs.

"Skonto Plan Ltd", kura patiesais labuma guvējs ir Rihards Rāvis, 2021. gadā bija darba devējs 338 darbiniekiem. VID publiskotā informācija liecina, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās uzņēmums pērn samaksājis 2,22 miljonus eiro, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 1,11 miljonus eiro. Uz šā gada 30. augustu uzņēmumam bija uzkrāts 350,10 tūkstošus eiro liels nodokļu parāds.

SIA "Skonto Plan Ltd" pārskats par saimniecisko darbību 2021. gadā vēl nav pieejams.