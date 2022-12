Šogad, visticamāk, būs mazāk reģistrētu jaunu uzņēmumu, lēš 'Lursoft'

Šā gada novembrī Latvijā reģistrēti 794 jauni uzņēmumi, kas ir par 22 vairāk nekā oktobrī; to kopējais pamatkapitāls – 2,98 milj. eiro, šādus datus apkopojis "Lursoft".

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu attiecīgo periodu, jauno uzņēmumu ir lielāks, taču iepriekš jaunu uzņēmumu reģistrācijas aktivitāti piebremzējusi Covid-19 pandēmija un tās ierobežojošie pasākumi.

Novembris ir pirmais mēnesis šogad, kad jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls nepārsniedz 3 milj. eiro robežu. Aizvadītajā gadā viszemākais pamatkapitāla kopējais apjoms reģistrēts janvārī – 3,60 milj. eiro.

Kopumā šī gada 11 mēnešos reģistrēti 8143 jauni uzņēmumi, bet likvidēti 9913. Ņemot vērā līdzšinējās uzņēmumu reģistrēšanas tendences 2022.gadā, paredzams, ka šogad kopējais jauno uzņēmumu skaits būs nedaudz mazāks nekā pērn, taču mazāks būs arī likvidēto uzņēmumu skaits.

Gandrīz 47% jauno uzņēmumu juridiskā adrese reģistrēta Rīgā, bet vēl 13,22% – Pierīgā. No reģioniem visvairāk jaunu uzņēmumu pagājušajā mēnesī bijis Kurzemē (92), savukārt mazākais skaits – Zemgalē (70). Jauni uzņēmumi novembrī reģistrēti visās Latvijas pašvaldībās.

Sporta industrijas pārstāvis

“Lursoft” dati atklāj, ka novembrī reģistrēti divi uzņēmumi ar 523,50 tūkst. eiro pamatkapitālu. Viens no tiem ir Rīgas centrā reģistrētais SIA “Xstunda”, kura vienīgais kapitāldaļu turētājs ir Pēters Sutta. Viņš ir arī viens no SIA “Vecto” līdzīpašniekiem. Šī uzņēmuma pamatdarbības joma saistīta ar centrālo biroju darbību, pērn tas strādājis ar 173 eiro zaudējumiem.

Divas dienas pēc reģistrācijas SIA “Xstunda” kļuvusi par 50% kapitāldaļu turētāju SIA “Sport Revolution”. Pārējās šī uzņēmuma kapitāldaļas pieder novembrī reģistrētajam SIA “JLSR”, kura pamatkapitāls, gluži tāpat kā SIA “Xstunda”, arī ir 523,50 tūkst. eiro. Jūrmalā reģistrētā SIA “JLSR” vienīgais kapitāldaļu turētājs ir Jānis Leitāns.

SIA “Sport Revolution” dibināts 2011. gadā un nodarbojas ar dažādu projektu izstrādi un realizāciju, tostarp arī sporta trenažieru un treniņu palīgierīču ražošanu. 2021. gadā uzņēmums izstrādāja jaunus sporta trenažierus un treniņu palīgierīču veidus, kā arī pilnveidoja un uzlaboja “Hockey Revolution”, “My Floorball” un “Field Hockey Star” produktus. Covid-19 ietekmē samazinoties kopējam pieprasījumam, pērn arī saruka SIA “Sport Revolution” apgrozījums, samazinoties līdz 907,31 tūkst. eiro, tā peļņa pēc nodokļu nomaksas 2021.gadā bija 179,88 tūkst. eiro. “Lursoft” dati rāda, ka SIA “Sport Revolution” šobrīd reģistrētas 10 aktīvas struktūrvienības, tostarp arī vairākas tirdzniecības vietas “Amazon” interneta veikalos.

Jauns uzņēmums “Linstow”

Tāpat kā SIA “JLSR”, arī trešais lielākais uzņēmums novembrī reģistrēts ārpus galvaspilsētas. Tas ir SIA “Bucenieki” no Bauskas novada Iecavas pagasta, kura reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 300 tūkst. eiro. “Lursoft” dati rāda, ka jaunreģistrētā uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir igauņu “LATO KV” OU, taču patiesie labuma guvēji – Latvijas valstspiederīgie. Šim igauņu uzņēmumam iepriekš Latvijā nav piederējušas daļas citos uzņēmumos. Jānorāda, ka SIA “Bucenieki” juridiskajā adresē reģistrēts vēl viens uzņēmums – SIA “Eko koksne”.

Apkopotie dati rāda, ka 100 tūkst. eiro liels pamatkapitāls pagājušajā mēnesī reģistrēts trīs uzņēmumiem – SIA “Indexo AIFP”, SIA “Linstow TOBRE” un SIA “Peninsula Investment LTD”.

SIA “Linstow TOBRE” ir jaunākais no 13 uzņēmumiem, kas Latvijā pieder norvēģu AS “Linstow”, liecina “Lursoft” dati. Vienlaikus aizvadītajā mēnesī AS “Linstow” ne tikai reģistrējis jaunu uzņēmumu, bet arī palielinājis vairāku citu sev piederošo uzņēmumu pamatkapitālu.

SIA “Linstow TOBRE” reģistrēts š.g. 9. novembrī, par valdes priekšsēdētāju ieceļot Frodi Gronvoldu (Frode Groenvold), bet valdes locekļiem – Andri Kublačovu un Jāni Valdmani. Jaunreģistrētā uzņēmuma juridiskā adrese atrodas Stacijas laukumā 4, Rīgā, kur mājvietu raduši arī citi “Linstow” grupas uzņēmumi.

“Indexo” izveido fondu

“Lursoft” dati rāda, ka divi jauni uzņēmumi pagājušajā mēnesī pievienojušies “Indexo” grupai. Tie ir SIA “Indexo AIFP” un AS “Indexo Real Estate Fund”. SIA “Indexo AIFP” reģistrēts 2. novembrī ar 100 tūkst. eiro pamatkapitālu, savukārt AS “Indexo Real Estate Fund” – 24. novembrī ar 50 tūkst. eiro lielu pamatkapitālu. Abu uzņēmumu valdē iecelts Kristaps Bērziņš, SIA “Indexo AIFP” gadījumā valdē kopā ar viņu darbojas arī Ieva Jēgere un Gundars Sproga.



Top 10 lielākie novembrī reģistrētie uzņēmumi:

1. SIA “Xstunda”: 523,50 tūkst. eiro;

2. SIA “JLSR”: 523,50 tūkst. eiro;

3. SIA “Bucenieki”: 300 tūkst. eiro;

4. SIA “Indexo AIFP”: 100 tūkst. eiro;

5. SIA “Linstow TOBRE”: 100 tūkst. eiro;

6. SIA “Peninsula Investment LTD”: 100 tūkst. eiro;

7. SIA “BBRZ”: 60 tūkst. eiro;

8. SIA “Mobility Fleet Solutions”: 50 tūkst. eiro;

9. AS “Indexo Real Estate Fund”: 50 tūkst. eiro;

10. AS “Ventspils Stevedoring Company”: 35 tūkst. eiro.