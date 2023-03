Šovasar 'airBaltic' nomās četras lidmašīnas ar apkalpi

Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" 2023. gada vasaras sezonā īstermiņā nomās četras papildu lidmašīnas ar apkalpi. Tā noslēgusi sadarbības līgumu ar kompāniju "Avion Express", kura "airBaltic" flotei nodrošinās lidmašīnas "Airbus A320-232" ar 180 sēdvietām.

Kopumā lidojumi ar divām no šīm lidmašīnām tiks veikti no lidsabiedrības bāzes Rīgā laika periodā no 26. marta līdz 28. oktobrim, bet viena lidmašīna tiks bāzēta Viļņā un vēl viena Tallinā laika periodā no 1. maija līdz 28. oktobrim.

“Lai arī izaicinājumi, ko radījusi pandēmija un karš Ukrainā, joprojām ir jūtami, situācija aviācijas nozarē pakāpeniski stabilizējas. Tādējādi pasažieru pieprasījums pēc gaisa ceļojumiem palielinās. Tajā pat laikā nozare kopumā joprojām saskaras ar rezerves detaļu piegādes ķēdes problēmām, tāpēc mums nepieciešamas papildu iespējas visu pasažieru pārvadāšanai, lai izvairītos no reisu atcelšanas. Tāpēc šovasar “airBaltic” sadarbosies ar “Avion Express”, ļaujot pārvadāt lielāku skaitu pasažieru,” klāsta “airBaltic” prezidents un izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss).

Pirms sadarbības līguma noslēgšanas “airBaltic” veikusi visu lidmašīnu pilna apjoma tehniskās un kvalitātes pārbaudes.

“Avion Express” lidmašīnas “Airbus A320-232” ir ražotas laika posmā no 2008. līdz 2011. gadam.

Jau vēstīts, ka pagājušogad sabiedrības neapmierinātību raisīja "airBaltic" lēmums daļu reisu apkalpot nevis ar savām jaunajām "Airbus A220-300" lidmašīnām, bet gan no citām lidsabiedrībām nomātiem daudz vecākiem gaisa kuģiem.

Lidsabiedrība skaidro, ka “Avion Express” ir viens no lielākajiem ACMI (aircraft, crew, maintenance and insurance jeb lidmašīnu, apkalpes, uzturēsanās, apdrošināšanas) nomas līgumu sniedzējs un līgumreisu operators ar “Airbus A320” flotes lidmašīnām. Tas darbojas Āfrikā, Āzijas un Klusā okeāna reģionā, kā arī Dienvidamerikā. “Avion Express” ietilpst “Avia Solutions Group”.

“airBaltic” nodrošina lidojumus uz vairāk nekā 70 galamērķiem no Rīgas, Tallinas, Viļņas un Tamperes.

"airBaltic" (AS "Air Baltic Corporation") dibināta 1995. gadā. Galvenais akcionārs ir Latvijas valsts ar 97,96% akciju, kamēr pārējiem akcionāriem pieder 2,04%.