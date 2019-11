'Spodrībai' iecelta jauna padome

Mazgāšanas, kopšanas un tīrīšanas līdzekļu ražotāja AS "Spodrība" līdzšinējie padomes locekļi atcelti no amatiem, un to vietā iecelti jauni, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Par uzņēmuma jauno padomes priekšsēdētāju iecelta Ieva Riteniece, par padomes priekšsēdētāja vietnieku – Peturs Blondals (Petur Blondal), bet par padomes locekli – Bodvars Fridriksons (Bodvar Fridriksson).

Padomes locekļa amatus atstājuši Fridriks Hrobjartsons (Fridrik Hrobjartsson), Hrobjarturs Dari Karlsons (Hrobjartur Darri Karlsson) un Tovardurs Godi Valdimarsons (Thorvardur Godi Valdimarsson).

Izmaiņas komercreģistrā ierakstītas 26. novembrī.

AS "Spodrība" reģistrēta 1995. gadā, un uzņēmums ražo sadzīves ķīmiju un kosmētiku. 2018. gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija 3,107 miljoni eiro, un tā peļņa pēc nodokļiem bija 99 tūkstoši eiro.

Uzņēmums nodarbināja vidēji 62 darbiniekus.