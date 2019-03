Starp uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem atklājas ar politiku saistītas personas

Savulaik bijušais premjers Andris Šķēle izteicies, ka valsts ir jāvada kā uzņēmums. Pats Šķēle patlaban ir patiesais labuma guvējs septiņos uzņēmumos, tiesa, kādreizējais premjerministrs vairs nav atrodams nevienas politiskās organizācijas valdē. Savukārt Andra Šķēles līdzgaitnieks Ainārs Šlesers ir patiesais labuma guvējs deviņos uzņēmumos, bet viņa vadītajai partiju apvienībai "Par Labu Latviju" jau 2015. gadā, pamatojoties uz tiesas lēmumu, pieņemts lēmums par darbības izbeigšanu, liecina "Lursoft" veiktais pētījums.

Uzņēmumu, kuru patiesais labuma guvējs ir Ainārs Šlesers, publicētie finanšu pārskati atklāj salīdzinoši pieticīgu ainu. Vairumā gadījumu pārskatos norādīts, ka uzņēmumu apgrozījums 2017. gadā bijis vien 0 eiro, bet SIA "RKS" apgrozījis 40,5 tūkstošus eiro, SIA "Regma 101" – 2,4 tūkstošus eiro. No visiem uzņēmumiem, kuros Ainārs Šlesers norādīts kā patiesais labuma guvējs, vispelnošākais 2017. gadā bijis SIA "Regma 100", kas guvis 5,01 miljonu eiro lielu peļņu. Uzņēmuma apgrozījums bijis 0 eiro, bet tas guvis 5,18 miljonus eiro no līdzdalības asociēto sabiedrību kapitālā. Minētajam uzņēmumam pieder daļas septiņās kapitālsabiedrībās, no kurām apgrozījums 2017. gadā bijis tikai SIA "Regma 101".

"Lursoft" dati liecina, ka starp visām Latvijā reģistrētajām politiskajām partijām 30 politisko spēku vadības rindās atrodamas personas, kuras vienlaikus reģistrētas arī kā patiesā labuma guvējas kādā no Latvijas uzņēmumiem. Kopumā tādi ir 47 politiķi, kuri patlaban reģistrēti kā patiesie labuma guvēji 59 uzņēmumos.

Reģistrēti kā patiesie labuma guvēji vienlaikus vairākos uzņēmumos

Pētījums atklāj, ka trīs partiju valdes locekļi vienlaikus ir patiesie labuma guvēji trijos uzņēmumos: Gaidis Bērziņš (NA), Mārtiņš Staķis ("Kustība Par!") un Vjačeslavs Stepaņenko ("Gods kalpot Rīgai").

No "Attīstībai/ Par!" ievēlētais Mārtiņš Staķis ir patiesais labuma guvējs un reizē arī dalībnieks kafijas aparātu nomas un tirdzniecības uzņēmumam SIA "Innocent Pro", kas 2017. gadā kāpinājis apgrozījumu līdz 1,35 miljoniem eiro, bet peļņu – līdz 80,94 tūkstošiem eiro. Kāpis arī deputātam un "Kustība Par!" valdes loceklim piederošā SIA "Innocent Coffee Masters" apgrozījums, tam sasniedzot 722,83 tūkstošus eiro. Savukārt SIA "Innocent" aizpagājušajā gadā apgrozījis 28,58 tūkstošus eiro.

Jānorāda, ka SIA "Innocent Pro" un SIA "Innocent Coffee Masters" ierindojas arī starp Saeimas deputātiem piederošajiem uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu 2017. gadā. Augstāks rezultāts bijis vien kādreizējam zemkopības ministram Jānim Dūklavam piederošajam SIA "Piebalgas alus", kurā politiķis norādīts arī kā patiesais labuma guvējs. Uzņēmums 2017. gadā apgrozīja 3,62 miljonus eiro un nopelnīja 72,86 tūkstošus eiro.

Partijas "Gods kalpot Rīgai" valdes loceklis un AS "Rīgas siltums" padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko norādījis, ka ir patiesais labuma guvējs trīs uzņēmumos – nekustamā īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas uzņēmumos SIA "Wave Media" un SIA "Valmiera 28", kā arī konsultāciju uzņēmumā SIA "VS Consulting". Gan SIA "Wave Media", gan SIA "Valmiera 28" 2017. gadā strādājuši ar zaudējumiem, savukārt SIA "VS Consulting" pēdējo pārskatu iesniedzis vien par 2008. gadu, piedevām, kā liecina "Lursoft" pieejamā informācija, uzņēmumam jau kopš 2018.gada 6. novembra nav aktuālu amatpersonu.

Nacionālās apvienības "Visu Latvijai! – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"" valdes loceklis Gaidis Bērziņš kā patiesais labuma guvējs reģistrēts uzņēmumā, kas nodrošina autostāvvietu pakalpojumus lidostas "Rīga" tuvumā, – SIA "Easy Park". Uzņēmums 2017. gadā apgrozīja 177,43 tūkstošus eiro un nopelnīja 56,29 tūkstošus eiro. Tāpat arī politiķis ir dalībnieks un patiesais labuma guvējs sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanas un pārvaldīšanas uzņēmumā AS "Strēlnieku nams" (45,54 tūkstošu eiro apgrozījums 2017. gadā un 58,85 tūkstošu eiro zaudējumi), savukārt 2012. gadā dibināto SIA "Lennewarden" Gaidis Bērziņš kontrolē ar sev piederošās SIA "Firma "Domīnija"" starpniecību.

Patiesie labuma guvēji gan veiksmīgos, gan mazāk veiksmīgos uzņēmumos

Liela daļa, t.i., 42,37%, no visiem uzņēmumiem, kuru patiesie labuma guvēji ir ar politiku saistītas personas, norādījuši, ka 2017. gadā tiem nav bijuši ieņēmumi no saimnieciskās darbības, savukārt 30,51% aizpagājušo gadu noslēguši ar zaudējumiem.

Vislielākie zaudējumi 2017. gadā bijuši automobiļu apkopes un remonta uzņēmumam SIA "Intransserviss", kura patiesais labuma guvējs ir politiskās partijas "Reģionu alianse" valdes loceklis Dainis Liepiņš. Iesniegtais pārskats rāda, ka 2017. gadu uzņēmums noslēdzis ar 146,69 tūkstošu eiro lieliem zaudējumiem, tiesa, iepriekšējos divos gados gūta peļņa. Uzņēmums 2017. gadā apgrozīja 1,75 miljonus eiro un nodarbināja 55 strādājošos. Jānorāda, ka uzņēmumam pēdējos mēnešos reģistrēti nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro – marta sākumā, balstoties uz VID sniegto informāciju, tā summa sasniegusi 24,23 tūkstošus eiro.

Šis nav vienīgais uzņēmums, kura nodokļu parāda apjoms š.g. martā pārsniedzis 150 eiro un kura patiesais labuma guvējs ir amatpersona kādā no partiju valdēm. Tādi kopumā šā gada februārī bijuši 12 uzņēmumi, no kuriem vislielākais nodokļu parāds – 57,23 tūkstošie eiro – reģistrēts uzņēmumam SIA "Pauze un partneri", kura patiesais labuma guvējs ir partijas "Alūksne un novads – mūsu zeme" valdes loceklis Aigars Steberis.

"Lursoft" izpētījis, ka Aigaram Steberim piederošā automobiļu apkopes un remonta uzņēmuma SIA "Pauze un partneri" saimniecisko darbību VID apturējis šā gada marta sākumā, bet jau janvārī VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde uzņēmumam piemēroja aizliegumu reģistrēt komercķīlas, tās pārjaunot un grozīt, savukārt 6. martā reģistrēts vēl viens nodrošinājums, kas aizliedz veikt uzņēmuma reorganizāciju.

Minētais uzņēmums reģistrēts vien 2016. gada augustā, un abus darbības gadus tas strādājis ar zaudējumiem. Aizpagājušajā gadā SIA "Pauze un partneri" apgrozījums kāpis līdz 140,02 tūkstošiem eiro un palielinājušies arī tā zaudējumi, kas sasnieguši 30,38 tūkstošus eiro. "Lursoft" izziņā esošā informācija rāda, ka 2017. gadā uzņēmums nodarbinājis 12 darbiniekus.

Vēl bez SIA "Pauze un partneri" Aigaram Steberim pieder arī nekustamā īpašuma uzņēmums SIA "Werumens" (100% dalība) un tirdzniecības uzņēmums SIA "Veltījums jums" (66,67%), tiesa, tāpat kā SIA "Pauze un partneri", arī šiem uzņēmumiem ir apturēta saimnieciskā darbība un tiem izveidojušies vairāku tūkstošu eiro lieli nodokļu parādi.

"Lursoft" izpētījis, ka tikai deviņi no pētījumā analizētajiem uzņēmumiem 2017. gadā nodarbinājuši vairāk nekā desmit darbiniekus. Līderis to vidū ir AS "Liepājas papīrs", kura līdzīpašnieks un arī patiesais labuma guvējs ir Liepājas pilsētas mērs Jānis Vilnītis. Statistikas dati rāda, ka AS "Liepājas papīrs" 2017. gadā pēc apgrozījuma bijis 35. lielākais uzņēmums pilsētā. Uzņēmums 2017. gadā apgrozīja 6,13 miljonus eiro un nopelnīja 46 tūkstošus eiro, nodarbinot 106 darbiniekus un VID administrētajos nodokļos samaksājot 627,03 tūkstošus eiro.

Savukārt, raugoties, kurš no pētījumā iekļuvušajiem uzņēmumiem 2017. gadā strādājis ar lielāko apgrozījumu, jāizceļ Kuldīgas novada domes deputātes un politiskās partijas "Kuldīgas novadam" valdes loceklei Baibai Mikālai kopā ar dzīvesbiedru piederošais SIA "Amazone", kas 2017. gadā palielināja apgrozījumu līdz 10,56 miljoniem eiro. Lauksaimniecības tehnikas tirgotājs "Amazone" aizpagājušajā gadā nopelnīja 63,57 tūkstošus eiro un ar darba vietām nodrošināja 42 darbiniekus. Jānorāda, ka pēdējos divos mēnešos uzņēmumam izveidojies nodokļu parāds. VID sniegtā informācija liecina, ka SIA "Amazone" nodokļu parāds šā gada februāra sākumā bija 190,12 tūkstoši eiro, bet martā – 24,84 tūkstoši eiro.

Uzņēmumi, kuros kā patiesie labuma guvēji norādīti personas, kas vienlaikus ieņem amatus arī politisko partiju valdēs, pārstāv 38 nozares. To vidū vispopulārākā ir sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Apgrozījuma ziņā sekmīgākais nekustamo īpašumu uzņēmums ir Preiļos reģistrētais SIA "AMV centrs", kura valdes priekšsēdētājs, līdzīpašnieks un arī patiesais labuma guvējs ir politiskās partijas "Apvienība iedzīvotāji" valdes loceklis Aigars Zīmelis. No minētās partijas Ikšķiles novada domē ievēlēta arī kādreizējā "Radio SWH" personība Kaspars Upaciers. SIA "AMV centrs" apgrozījums 2017. gadā sasniedza 273,03 tūkstošus eiro, bet peļņa – 375,20 tūkstošus eiro, jo uzņēmums guvis arī 414,35 tūkstošus eiro lielus ieņēmumus no pārējās saimnieciskās darbības.