Starptautiskus laurus plūc Gatves deja uz lidostas 'Rīga' skrejceļa

Lidostas "Rīga" pērnā gada augustā radītais veltījums Baltijas ceļa 30. gadu piemiņai "Gatves deja uz lidostas skrejceļa" uzvarējis prestižajā Starptautiskās Sabiedrisko attiecību asociācijas (International Public Relations Assotiation, IPRA) nozares izcilības konkursā "IPRA Golden World Awards 2020", informēja lidostā.

"IPRA Golden World Awards" ir komunikācijas nozares izcilības konkurss, kurā 37 dažādās kategorijās tiek apbalvoti pasaules labākie sabiedrisko attiecību projekti un to īstenotāji.

Šā gada konkursā lidostas "Rīga" radītā Gatves deja triumfēja kategorijā "Pasākumu organizēšana". Lidostas projekti šo balvu saņem jau otro gadu pēc kārtas – pērn augsto atzinību izpelnījās lidostas un radošās aģentūras TBWA\Latvija kopprojekts "Lidostas "Rīga" simfonija".

"Gatves deja, ko uz lidostas skrejceļa izdejojām Baltijas ceļa trīsdesmitgades rītā, bija visa lidostas kolektīva, dejotāju, tehniskā personāla sirdsdarbs. To sajuta ikviens no tūkstošiem skatītāju, kas savos ekrānos vēroja, kā 100 Mārupes un Babītes novada dejotāji zem triju Baltijas valstu karogiem izdejo vienu no skaistākajām mūsu nacionālajām dejām," saka lidostas "Rīga" Komunikācijas vienības vadītāja Laura Kulakova.

Gatves deja bija lidostas "Rīga" un deju kolektīvu veltījums Latvijai Baltijas ceļa trīsdesmitgadē.

Deju izpildīja Mārupes novada vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mārupieši", Mārupes novada jauniešu deju kolektīvs "Mārupe" un Babītes novada vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dārta".

Lai dejas raksti iekļautos skrejceļa platībā, deju kolektīvi kopā ar saviem vadītājiem šim notikumam radīja īpašu horeogrāfiju.