Svētku dienās mainīti veikalu darba laiki; lielie tirdzniecības centri strādās

Tā kā valdība šonedēļ atļāvusi tirdzniecības centriem darboties arī brīvdienās un svētku dienās, jau šajā nedēļas nogalē veikalu durvis būs atvērtas. Tomēr darba laiki svētku dienās ir mainīti gan lielveikaliem, gan pārtikas veikaliem. Piedāvājam izmaiņu apkopojumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma



"Rimi" veikali svētku dienās tiks slēgti nedaudz ātrāk, bet no rītiem savu darbu sāks dažas stundas vēlāk nekā ierasts. Galvenais, kas jāņem vērā pircējiem – visi "Rimi" veikali Ziemassvētku vakarā strādās līdz pulksten 21.00, izņēmums ir vien Rīgas un Ventspils centrā izvietotie "Rimi Express" veikali ar individuāli pielāgotiem darba laikiem. Tikmēr Vecgada vakarā pilnīgi visi "Rimi" veikali savas durvis slēgs pulksten 21.00. Savukārt 25. decembra un 1. janvāra rītā veikali vērsies vaļā dažas stundas vēlāk nekā ierasts un lielākā daļa veikalu būs gatavi uzņemt pirmos pircējus pulksten 10.00 vai 11.00 – atkarībā no konkrētā veikala darba grafika, informē Juris Šleiers, "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītājs.

Atsevišķi veikali, kas izvietoti tirdzniecības centros vai citu iestāžu telpās, pielāgosies to darba laikam svētkos. Tādēļ 24., 25. un 31. decembrī, kā arī 1. janvārī būs slēgts "Rimi Express" veikals "Rimi Olimpiskajā centrā" Rīgā. 25., 26. decembrī un 1. janvārī būs slēgts "Rimi" veikals Daugavpils t/c "Ditton", kā arī 1. janvārī nedarbosies "Rimi" veikals t/c "Talsu centrs". Visa informācija par darba laiku izmaiņām "Rimi veikalos, atrodama mājaslapā: www.rimi.lv/veikali.

Arī mazumtirgotāja "Maxima Latvija" 155 veikaliem svētkos mainīts darba laiks. Lielākoties Ziemassvētku un Vecgada vakarā veikali strādās līdz pulksten 20.00, ar atsevišķiem izņēmumiem, bet Ziemassvētku un Jaunā gada rītā durvis vērs no pulksten 11.00. Ar visu "Maxima Latvija" veikalu darba laiku svētku dienās ir iespējams iepazīties mājaslapā www.maxima.lv/ziemassvetki un pie katra veikala ieejas durvīm, informē veikalu pārstāvji.

Svētku laikā atvērti būs 17 "Lidl" veikali – 8 veikali Rīgā un pa vienam Liepājā, Ventspilī, Tukumā, Jelgavā, Ogrē, Jēkabpilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā. Tie Ziemassvētkos un gadumijā strādās no pulksten 7.00 līdz 23.00.

Savukārt 24. decembrī visi "Top" veikali strādās līdz pulksten 20.00, izņemot Kauguros un Ķemeros, kur veikali strādās līdz 19.00, kā arī Ogrē, kur veikals būs atvērts līdz pulksten 21.00. Ziemassvētkos veikali durvis vērs no pulksten 10.00 līdz 11.00. 31. decembrī atvēršanas laiks paliks nemainīgs, savukārt "Top" veikali tiks slēgti pulksten 20.00, izņemot veikalu Ogrē, kurš būs atvērts līdz pat pulksten 22.00. 1. janvārī veikalu atvēršanas laiks būs no pulksten 10.00 līdz 12.00.

Savukārt tirdzniecības centrs "Origo" šī gada 24. un 31. decembrī strādās īsāku darba laiku (no pulksten 10.00 līdz 20.00), turklāt atvērti būs vien pirmās nepieciešamības preču veikali. "Origo" telpās esošā lielveikala "Rimi Hyper" darba laiks šajos datumos būs no pulksten 7.00 līdz 21.00. 2022. gada 1. janvārī tirdzniecības centrs "Origo" būs slēgts, bet "Rimi Hyper" būs atvērts no pulksten 11.00 līdz 23.00.

Mainīts arī "Origo" telpās esošā "VCA poliklīnikas" vakcinācijas punkta darba laiks – tas būs slēgts no 24. līdz 26. decembrim, kā arī no 31. decembra līdz 2. janvārim. Citās dienās vakcinācijas punkts darbosies kā ierasts no pulksten 9.00 līdz 19.00. Apmeklējums iespējams, iepriekš piesakoties www.manavakcina.lv.

Arī tirdzniecības centri "Spice" un "Spice Home" svētkos būs atvērti. 24.decembrī to darba laiks būs no pulksten 10.00 līdz 19.00, 25.decembrī 12.00-21.00, 26. decembrī 10.00-22.00 ("Spice Home" līdz 20.00), 31. decembrī 10.00-20.00. 2022. gada 1. janvārī tirdzniecības centri "Spice" un "Spice Home" būs slēgti.

Tirdzniecības centri "Akropole" un "Alfa" Rīgā 24. decembrī strādās no pulksten 10.00 līdz 18.00, Pirmajos Ziemassvētkos – no 12.00 līdz 21.00, 26. decembrī – bez izmaiņām, 31. decembrī – no pulksten 10.00 līdz 20.00, bet 1. janvārī šie tirdzniecības centri būs slēgti.

Savukārt "Galerija "Centrs" 24. un 31. decembrī darbosies no pulksten 10.00 līdz 18.00, 25. decembrī lielākā daļa tirdzniecības centra veikalu strādās no 12.00 līdz 18.00, bet Otrajos Ziemassvētkos no 10.00 līdz 21.00. Jaungada pirmajā dienā tirdzniecības centrs būs slēgts (izņemot "Rimi"). Vakcinācijas centrs nestrādās svētku dienās.

Tirdzniecības centrs "Riga Plaza" 24., 26. un 31. decembrī strādās no pulksten 10.00 līdz 19, bet 25. decembrī no pulksten 12. 00 līdz 19.00. 1. janvārī "Riga Plaza" būs slēgts.

Atgādinām, ka tirdzniecības centrā visiem apmeklētājiem un darbiniekiem ir jālieto mutes un deguna aizsegs, kā arī jāievēro distancēšanās. Liela daļa veikalu strādā "zaļajā režīmā", tādēļ būs nepieciešams sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 pabeigšanu vai izslimošanas faktu, kā arī personu apliecinošs dokuments.