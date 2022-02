'Tabakas fabrikas kvartāla" 1. posmu būvēs pilnsabiedība 'BI_Zeng'

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) iepirkumu komisija ir izvērtējusi atkārtotā "Tabakas fabrikas kvartāla" 1. posma attīstības iepirkumā iesniegtos piedāvājumus un par saimnieciski visizdevīgāko ir atzinusi pilnsabiedrības (PS) "BI_Zeng" piedāvājumu par 3,85 miljoniem eiro (bez PVN).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja nebūs pārsūdzību, VNĪ slēgs līgumu ar uzņēmēju un būvniecība tiks sākta tuvākajos mēnešos, norāda VNĪ pārstāvis Jānis Ivanovskis-Pigits.

Pirmreizējā iepirkumā bija pieteikušies 17 būvuzņēmēji un plānotā līguma summa bija 3,5 miljoni eiro (bez PVN). Atkārtotajā iepirkumā pieteicās 12 būvkomersanti, no kuriem 6 bija pieteikušies arī pirmajā iepirkumā. Piedāvājumu summas ir vidēji par 200 tūkstošiem eiro lielākas nekā pirmajā iepirkumā.

2021.gadā pieredzētais straujais cenu kāpums ietekmēja ne tikai būvniekus, kuriem bija jāatsauc savi pieteikumi dažādos iepirkumos, bet arī pasūtītājus. Atkārtotā iepirkuma paredzamā līgumcena ir lielāka nekā pirmreizējā paredzētā, taču tā joprojām iekļaujas projekta kopējā budžetā, akcentē J. Ivanovskis-Pigits.

Teritorija, kurā atrodas atjaunojamās ēkas, pēc VNĪ ieskata, var vērtēt kā vienu no visvairāk degradētajām Rīgā, taču tajā ir saglabājusies vēsturiska industriālā vide. "Tabakas fabrikas kvartālā" esošās ēkas ir valsts nozīmes pieminekļi, kas ir Rīgas vēsturiskais centra aizsardzības zonā.

1912.gadā kvartāla teritorijā atradās Samuela Maikapara dibinātā tabakas fabrika "A.S. Maikapars". 1940. gadā rūpnīca tika nacionalizēta un pārtapa par "Rīgas tabakas fabriku", savukārt 1992. gadā uz tās bāzes tika dibināts Latvijas un Dānijas kopuzņēmums "Tabakas fabrika "House of Prince Riga"". 2009. gadā rūpnīca tika slēgta un līdz 2017. gadam daļa no vecākās ēkas tika restaurēta, kļūstot par Jaunā Rīgas teātra pagaidu rezidenci.

2018.gada nogalē arhitektu biroja NRJA izstrādātā vīzija paredz kvartāla teritorijas attīstību īstenot vairākos posmos. Projekta noslēgumā kvartālā atradīsies Radošo Industriju inkubators un Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālo filmu skola, kā arī atsevišķs filmēšanas paviljons. Kvartāls nākotnē Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem un akadēmiskajam personālam nodrošinās modernu mācību vidi un sadarbību ar radošo industriju nozares uzņēmumiem. Pirmajā kvartāla attīstības posmā netiks skartas ēkas, kur šobrīd atrodas Jaunais Rīgas teātris.

Pēc "Lursoft" datiem, pilnsabiedrībā "BI_Zeng" apvienojušās SIA "Buildimpex" un SIA "Zeng"