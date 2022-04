'Tallink' prāmī 'Isabelle' izmitinās kara bēgļus; maršruts Rīga-Stokholma paliks slēgts

Kuģniecības uzņēmums "Tallink Grupp" šodien parakstījis līgumu ar Igaunijas Sociālās apdrošināšanas pārvaldi par uzņēmuma kuģa "Isabelle" fraktēšanu, lai nodrošinātu pagaidu izmitināšanu ukraiņu bēgļiem, kas ierodas Igaunijā.

Kuģis tiks nofraktēts Igaunijas varas iestādēm no 7. aprīļa uz četru mēnešu periodu, ar iespēju pagarināt frakta līgumu vēl par diviem mēnešiem un pēc tam vēl par diviem mēnešiem atkarībā no nepieciešamības.

Līdz ar līguma noslēgšanu par kuģa fraktu Igaunijas varas iestādēm, lai sniegtu steidzamu palīdzību pagaidu mājokļa jautājumā, uzņēmums pieņēmis lēmumu šā gada 3. jūnijā neatjaunot maršrutu Rīga-Stokholma, kā tika paziņots marta beigās. Sākotnēji uzņēmums plānoja atjaunot 2020. gadā apturēto maršrutu starp Latvijas un Zviedrijas galvaspilsētām no šā gada 6. aprīļa, taču pirms nedēļas paziņoja, ka maršruta atjaunošana tiek pārcelta vēl uz diviem mēnešiem, kas galvenokārt ir saistīts ar izaicinošo ģeopolitisko situāciju, nepietiekamu pasažieru skaitu un augstām degvielas cenām, padarot maršruta atsākšanu aprīlī-maijā ekonomiski neizdevīgu. Šodien noslēgtais kuģa "Isabelle" frakta līgums, sniedzot neatliekamu atbalstu Igaunijas varas iestādēm, atliek maršruta atjaunošanu vēl tālākā nākotnē.

"Lēmums par kuģa "Isabelle" fraktēšanu mums nav bijis viegls. Uzņēmuma regulārais maršruts starp Rīgu un Stokholmu tika veidots un attīstīts sešpadsmit gadus, un tas ir piedzīvojis un pārdzīvojis vairākas izmaiņas, un savu pirmo vissmagāko triecienu tas piedzīvoja pirms diviem gadiem, kad to skāra Covid-19 izraisītā krīze. Tagad maršruta atsākšanos ietekmē neskaidrības par tālāko un cenu straujie kāpumi, ko lielā mērā izraisīja karš Ukrainā. Ņemot vērā, ka "Tallink" pēdējo divu gadu krīzes laikā ir piedzīvojis intensīvu un izvērstu izdzīvošanas kursu uzņēmuma ilgtspējas nodrošināšanai, katrs pieņemtais lēmums ir rūpīgi izvērtēts, aptverot un izanalizējot visus iespējamos riskus. Arī šodien pieņemtais lēmums par kuģa "Isabelle" fraktēšanu ar mērķi izmitināt ukraiņu bēgļus ir viens no šādiem lēmumiem," sacīja "Tallink Grupp" valdes priekšsēdētājs Pāvo Negene.

Viņš norāda: "Kuģa fraktēšana nozīmē, no vienas puses, ka mēs varam piedāvāt savu atbalstu ukraiņu bēgļiem, nodrošinot tik ļoti nepieciešamo izmitināšanu, kā arī piedāvāt darba iespējas uz mūsu kuģiem. No otras puses, vienošanās, protams, nozīmē, ka 2022. gadā mēs nevarēsim no jauna atvērt maršrutu Rīga-Stokholma, kā sākotnēji bijām plānojuši un cerējuši. Lai gan mēs neesam atteikušies no plāna nākotnē atkārtoti atvērt šo populāro maršrutu, tomēr šobrīd ir pāragri spriest, kad tas varētu notikt izdevīgi un ilgtspējīgi."

"No visas sirds atvainojamies visiem mūsu Latvijas klientiem, kuri ilgi gaidīja maršruta starp Latviju un Zviedriju atsākšanu, un visiem tiem pasažieriem, kuru ceļojumu plānus šis fraktēšanas līgums tagad ietekmēs. Mūsu klientu apkalpošanas komanda sazināsies ar visiem pasažieriem, lai piedāvātu abpusēji pieņemamu risinājumu, mainītu iegādāto ceļojumu maršrutus vai atgrieztu naudu par iegādātām ceļojumu biļetēm," noslēdz Negene.

"Tallink" tuvāko mēnešu laikā piedāvās darbu apkalpei un darbiniekiem, kas šobrīd strādā uzņēmuma Latvijas organizācijā, uz citiem "Tallink" kuģiem, tostarp "Isabelle".

AS "Tallink Grupp" īpašumā ir piecpadsmit kuģi, kas kursē ar "Tallink" un "Silja Line" zīmolu dažādos maršrutos. AS "Tallink Grupp" akcijas ir kotētas Tallinas biržā un Helsinku biržā.