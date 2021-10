TOP 100 straujāk augošie uzņēmumi Latvijā 2020. gadā

Latvijas 100 straujāk augošo uzņēmumu apgrozījums pēdējo trīs gadu laikā kāpis vairāk nekā 6 reizes, tam sasniedzot 440,71 miljonus eiro, savukārt straujāk augošais uzņēmums pērn, salīdzinot ar 2018.gadu, palielinājis apgrozījumu vairāk nekā 45 reizes, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

Ierasts, ka ik gadu dažādos topos tiek izcelti Latvijas lielākie uzņēmumi, kuri var lepoties ar miljonos eiro mērāmu apgrozījumu un peļņu, kā arī darbinieku skaitu, kas sasniedz vairākus tūkstošus, tomēr netrūkst arī daudzu mazo uzņēmumu, kuri šajos sarakstos neiekļūst, taču ir ceļā uz to, lai dienās kļūtu par nozīmīgu spēlētāju savā nozarē.

"Lursoft" apkopojis datus par TOP 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem Latvijā, sarindojot tos pēc lielākā apgrozījuma pieauguma pret 2018. gadu. Lai uzņēmums tiktu iekļauts TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā, tam jāatbilst šādiem kritērijiem:

• Rentabilitātes koeficientam jābūt lielākam par 4;

• Uzņēmumam jābūt pozitīvam pašu kapitālam;

• Laika posmā no 2018. gada līdz 2020. gadam tas strādājis ar peļņu;

• Uzņēmums ir PVN maksātājs;

• Uzņēmumam nav reģistrēts maksātnespējas process;

• Uzņēmumam ir aktīvas amatpersonas.

Sarakstā gan jaunie, gan uzņēmumi ar vairāku desmitu gadu pieredzi

Lai iekļūtu TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā, pēdējo trīs gadu periodā bija jāuzrāda vismaz 256,73% apgrozījuma pieaugums pret 2018. gadu, kāds tas bijis saraksta 100. pozīcijā esošajam SIA "Būvuzņēmēju apvienība". Jānorāda, ka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozījuma pieauguma slieksnis nedaudz samazinājies, jo, lai iekļūtu TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā pērn, uzņēmumam, izpildot visus iepriekšminētos nosacījumus, bija jāuzrāda vismaz 297,78% apgrozījuma kāpums.

Šogad TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu vidū iekļuvuši gan nesen dibināti uzņēmumi, kas reģistrēti vien pirms pāris gadiem, gan arī kompānijas, kuru nosaukums komentārus vairs neprasa, piemēram, AS "Printful Latvia", kā arī ārvalstu kapitāla kompānijas, kuru vidū ir gan mazumtirgotājs SIA "Pepco Latvia", gan nekustamo īpašumu attīstītājs SIA "Bonava Latvija" u.c. "Lursoft" izpētījis, ka straujāk augošo uzņēmumu sarakstā iekļuvušo firmu vidējais vecums šobrīd ir septiņi gadi, tomēr 100 straujāk augošo uzņēmumu vidū ir arī uzņēmumi, kas dibināti, piemēram, pirms vairāk nekā 20 gadiem.

Ar ilgāko pieredzi TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu vidū ir SIA ražošanas komercfirma "Titāns", kas reģistrēta 1991.gadā. Uzņēmums nodarbojas ar būvdarbu veikšanu un pērn kāpināja apgrozījumu līdz 1,03 miljoniem eiro. Jānorāda, ka pagājušais bijis pirmais gads visā tā darbības laikā, kad apgrozījuma apjoms pārsniedz miljona eiro atzīmi. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka "Titāns" pērn uzvarējis trīs iepirkumu konkursos, no kuriem lielākais bija par graudu pieņemšanas un pirmapstrādes punkta jaunbūvi zemnieku saimniecībai "Kristāli" par 500,46 tūkstošiem eiro. "Titāns" apgrozījums, salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn pieaudzis par 348,27 tūkstošiem eiro.

Starp reģioniem šoreiz līderos Latgale

Vairāk nekā puse, t.i., 65 no TOP 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā, bet vēl 16 Pierīgā. Starp reģioniem visvairāk strauji augošo uzņēmumu reģistrēts Latgalē, rāda "Lursoft" dati. Tiesa, neviens no Latgales uzņēmumiem nav iekļuvis saraksta līderpozīcijās. Visstraujāk savu apgrozījumu, salīdzinot ar 2018. gadu, pērn izdevies kāpināt Latgalē reģistrētajam kokapstrādes uzņēmumam SIA "RITAL TIMBER", kas atrodas Latvijas straujāk augošo uzņēmumu 42. pozīcijā. Topa dati rāda, ka uzņēmuma apgrozījums pret 2018.gadu palielinājies par 460,39%.

Pirmās vietas straujāk augošo uzņēmumu sarakstā pārliecinoši ieņem rīdzinieki, un no reģioniem starp TOP 10 uzņēmumiem spējis iespraukties vien SIA "COMAR" no Ventspils un SIA "NS ESTATE" no Bauskas novada.

Straujāk augošo uzņēmumu vidū pārstāvētas dažādas nozares

Starp TOP 100 straujāk augošajiem uzņēmumiem iekļuvuši dažādu nozaru pārstāvji, liecina "Lursoft" apkopotā informācija, taču visplašāk sarakstā pārstāvēts tirdzniecības sektors, kas aizņem teju trešdaļu no visa topa. Tikmēr TOP 100 pirmajās vietās ierindojušies uzņēmumi no ražošanas un būvniecības nozarēm, trešajā vietā atstājot SIA "IMTG-Redline Marine Travel", kas specializējies aviobiļešu tirdzniecībā kompānijām, kuras nodrošina jūrnieku pārvadājumus.

Jānorāda, ka Covid-19 pandēmija ieviesusi korekcijas arī straujāk augošo uzņēmumu sarakstā, jo šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, topā nav iekļuvis neviens uzņēmums no izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sektora. Tā vietā sarakstā ir augusi apstrādes rūpniecības pārstāvniecība, liecina "Lursoft" apkopotie dati. Ja pērn sarakstā bija deviņi apstrādes rūpniecībā strādājoši uzņēmumi, tad šogad – jau 16. Piedevām, tie uzrādījuši arī straujāku apgrozījuma pieaugumu, jo tas, salīdzinot ar 2018. gadu, audzis par 647,99%.

Vislielākais darba devējs starp TOP 100 straujāk augošo uzņēmumu sarakstā esošajiem uzņēmumiem ir IT sektors. Sarakstā esošie 9 šīs nozares uzņēmumi 2020.gadā nodrošināja 935 darba vietas. Jānorāda gan, ka lielu daļu no šīm darba vietām nodrošinājis tieši AS "Printful Latvia".

Līderis sper pārliecinošus soļus izaugsmes virzienā

Straujāk augošais uzņēmums Latvijā ir 2018. gada sākumā dibinātais SIA "CW Technics". Staņislavam Seļezņovam un Dmitrijam Frolovam piederošais uzņēmums pirmajā saimnieciskās darbības gadā apgrozīja 0,2 miljonus eiro, 2019. gadā – 1,2 miljonus eiro, bet pērn uzņēmuma apgrozījums sasniedza jau 9,62 miljonus eiro. Visus gadus kopš tā dibināšanas SIA "CW Technics" strādājis ar peļņu, 2020. gadā rādītājam pieaugot jau līdz 1,24 miljoniem eiro. SIA "CW Technics" ir specializējies cauruļvadu sistēmu, tvertņu, reaktoru, bunkuru, kā arī citu nestandarta nerūsējošā tērauda un sakausējumu iekārtu ražošanā. Uzņēmums veiksmīgi attīstījies, veicot darbību ne tikai Baltijas valstīs, bet arī citviet Eiropā, Krievijā, Skandināvijā un NVS valstīs. Uzņēmums norāda, ka viena no tā prioritātēm ir augstas kvalitātes produkcijas ražošana un pakalpojumu sniegšana, ko SIA "CW Technics" sasniedz ar pienācīgu kvalitātes kontroli katrā ražošanas posmā, jo katrs projekts tiek vadīts un dokumentēts sākot no materiālu iegādes, beidzot ar projekta noslēgšanu.

"Lursoft" dati liecina, ka līdz ar straujo apgrozījuma un peļņas kāpumu pieaudzis arī SIA "CW Technics" darbinieku skaits. Ja pirmajā darbības gadā uzņēmumā bija nodarbināti 6 strādājošie, tad pērn – jau 55.

Straujāk augošo uzņēmumu saraksta otrajā pozīcijā ierindojies Rāvju ģimenei piederošais SIA "Skonto Construction", kas reģistrēts 2009. gadā. Līdz pat 2018. gadam uzņēmumam nav reģistrēts apgrozījums, ir vien fragmentāri gūti ieņēmumi no līdzdalības citu uzņēmumu pamatkapitālos. "Lursoft" apkopotā informācija parāda, ka 2018.gads bijis pirmais SIA "Skonto Construction" darbības laikā, kad uzņēmums guva ieņēmumus no apgrozījuma – tie bija 0,4 miljoni eiro. Jau 2019.gadā uzņēmuma apgrozījums palielinājās līdz 1,5 miljoniem eiro, bet pērn sasniedza 15 miljonus eiro. Iesniegtajā vadības ziņojumā SIA "Skonto Construction" norādījis, ka pagājušajā gadā tas aktīvi strādājis dažādos būvniecības projektos, tostarp, realizēti darbi projektā "TC Origo esošās A ēkas rekonstrukcija", kā arī turpināti uzsāktie darbi tādos projektos, kā, piemēram, Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveide nekustamajā īpašumā Latviešu Strēlnieku laukumā 1, Rīgā, kā arī Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa un publiskās auditorijas jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi. Pēc Lursoft pieejamās informācijas, SIA "Skonto Construction" kopā ar SIA "Skonto Būve" aizvadītajā gadā uzvarējis arī 29,9 miljonu eiro vērtajā konkursā par būvprojekta "Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa rekonstrukcija" izmaiņu izstrādi, autoruzraudzību, būvniecību un inženierkomunikāciju apkopi.

Trešais straujākais apgrozījuma pieaugums reģistrēts SIA "IMTG – Redline Marina Travel". Neskatoties uz Covid-19 ietekmi 2020. gada pirmajā pusē, uzņēmums, kurš specializējies aviobiļešu tirdzniecībā kompānijām, kas nodrošina jūrnieku pārvadājumus, pērn palielinājis savu apgrozījumu līdz 12,91 miljoniem eiro. Kopš 2018.gada uzņēmuma apgrozījums pieaudzis jau par 3549,25%. Tas, kā norāda SIA "IMTG – Redline Marina Travel" vadība, panākts pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar klientiem un piegādātājiem. 2006.gadā dibinātā uzņēmuma patiesie labuma guvēji ir Ritvars Andžāns un Jānis Salmiņš.

Vairāk nekā pusei – līdz 10 darbiniekiem

"Lursoft" apkopotā informācija atklāj, ka TOP 100 straujāk augošie uzņēmumi ar darba vietām aizvadītajā gadā nodrošinājuši teju 3000 darba vietas. Augot uzņēmumiem, audzis arī tajos nodarbināto skaits. Salīdzinot ar 2018.gadu, šajos uzņēmumos nodarbināto skaits audzis vairāk nekā divas reizes.

Vairāk nekā 100 darbinieki pērn reģistrēti sešos sarakstā iekļuvušajos uzņēmumos, rāda "Lursoft" pētījums. Starp sarakstā esošajiem uzņēmumiem līderis darbinieku skaita ziņā ir SIA "Spectre Latvia" no Jelgavas novada. Uzņēmums reģistrēts pirms divdesmit gadiem, bet tieši pēdējos gados tam izdevies sasniegt straujāku apgrozījuma kāpumu. Dāņu kapitāla uzņēmums ir viens no lielākajiem funkcionālo apģērbu ražotājiem Latvijā, un tas var lepoties ar četrām ražotnēm – Kalnciemā, Rēzeknē, Aizkrauklē un Aucē. Iesniegtajā vadības ziņojumā par 2020.gadu SIA "Spectre Latvia" norāda, ka pērn, par spīti bezprecedenta situācijai pārskata gada sākumā saistībā ar Covid-19 ārkārtas stāvokli un mazākiem klientu pasūtījumu apjomiem piesardzības dēļ, pagājušajā gadā uzņēmumam izdevies kāpināt apgrozījumu par 42,1%. "To lielā mērā nodrošināja veiksmīga pārdošanas darbība, piesaistot jauna tipa produktu – vienreizējo medicīnas halātu ražošanu," SIA "Spectre Latvia" norāda savā vadības ziņojumā. Šim gadam uzņēmums ir izvirzījis mērķi attīstīt sadarbību ar ražotāju Ukrainā, kas tam palīdzētu nodrošināt nepieciešamās ražošanas jaudas, kā arī ražošanas efektivitātes celšanu. Aizvadītajā gadā uzņēmumā bija nodarbināti 435 darbinieki.

Otrs lielākais darba devējs starp straujāk augošajiem uzņēmumiem 2020. gadā bijis AS "Printful Latvia". 2019.gadā uzņēmums straujāk augošo uzņēmumu topā atradās 8.pozīcijā, bet tagad noslīdējis uz 71. pozīciju. Uzņēmums ik gadu uzrāda apgrozījuma un peļņas kāpumu, un tikpat strauji audzis arī tajā nodarbināto skaits. Ja 2017.gadā AS "Printful Latvia" nodarbināja 62 darbiniekus, tad nākamajā gadā tie bija jau 148, 2019.gadā – 272, bet pērn – 409 strādājošie.

Starp straujāk augošajiem uzņēmumiem Latvijā 12. vietā ierindojas arī mazumtirgotājs SIA "Pepco Latvia", kas aizvadītajā gadā, neskatoties uz Covid-19 pandēmijas ieviestajiem ierobežojumiem tirdzniecības sektorā, būtiski kāpinājis savu darbinieku skaitu. Ja 2019.gadā uzņēmumā strādāja 158 darbinieki, tad pagājušajā gadā jau 275. Iesniegtajā vadības ziņojumā SIA "Pepco Latvia" norāda, ka pagājušajā finanšu gadā tas atvēris 15 jaunus veikalus, kas ļāvis kopējo apgrozījumu kāpināt par 44%. "Lursoft" pieejamā informācija rāda, ka 2020. gada pavasarī SIA "Pepco Latvia" izmantojis valsts sniegto iespēju atlikt nodokļu nomaksu uz laiku vai arī veikt maksājumu samaksas sadali. Šogad uzņēmuma darbiniekiem izmaksāti arī pabalsti par dīkstāvi, kā arī SIA "Pepco Latvia" vairākkārt saņēmis valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.