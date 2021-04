Uz Valmieras šosejas sāk ierīkot akustiskās ribjoslas; tam tērēs 177 624 eiro

Lai paaugstinātu satiksmes drošību, uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Raganas līdz Valmierai (9,26.–65,22. km) uzsākta akustisko ribjoslu izbūve, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Darbi notiks pakāpeniski pa posmiem: no Raganas līdz Straupei (9,26.–32,84. km); no Straupes līdz Plācim (34,54.–35,18. km); no Plāča līdz Stalbei (36,2.–38,86. km), kā arī no Stalbes līdz Valmierai (39,8.–65,22. km).

Apdzīvotās vietās Straupē, Plācī un Stalbē ribjoslas izbūvēt nav paredzēts, lai nepalielinātos trokšņu līmenis.

Darbu zonā tiks ieviesti ātruma ierobežojumi līdz 50 km/h. Darbus visā posmā plānots pabeigt līdz jūnija sākumam, un tos par līguma summu 177 624 eiro veic SIA "Limbažu ceļi".

Transportlīdzeklim uzbraucot uz šādas ribjoslas, rodas vibrācijas un troksnis, brīdinot autovadītāju no iebraukšanas pretējā joslā. Ribjosla ir uz autoceļa ass līnijas iefrēzētas aptuveni 10 mm dziļas iedobes ar soli 0,6 m. Pēc iefrēzēšanas horizontālais marķējums uz ass līnijas tiek atjaunots.