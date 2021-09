Uzņēmumiem pieejamas vēsturiski apjomīgākās izaugsmes investīcijas – 850 miljoni eiro

Tuvākajos gados Latvijas uzņēmumiem pieejamas izaugsmes kapitāla investīcijas aptuveni 850 miljonu eiro apjomā no Latvijā reģistrētajiem privātā un riska kapitāla fondiem un citviet bāzētiem fondiem ar interesi Baltijas uzņēmumos, informē Latvijas privātā un riska kapitāla asociācija (LVCA).

"Izaugsmes kapitāla investīcijas šobrīd pieejamas patiešām lielā apjomā, fondi ļoti aktīvi lūkojas pēc uzņēmumiem ar ambiciozu nākotnes izaugsmes potenciālu," informē LVCA valdes priekšsēdētāja, "Livonia Partners" partnere Kristīne Bērziņa. "Ja ir labi attīstīta un ilgtspējīga biznesa ideja, Latvijas uzņēmēji droši var lūkoties arī ārvalstu privātā un riska kapitāla fondu virzienā, kuri par savu investīciju mērķa ir noteikuši arī Baltijas uzņēmumus. Izaugsmes investīcijas ir liels tautsaimniecības virzītājspēks, veicinot inovācijas, radot jaunas darba vietas un palīdzot attīstīties uzņēmējdarbībai."

Jau ziņots, ka šā gada septembrī darbību sācis fonds "KS Livonia Partners Fund II". Tas tuvākajos gados plāno piedāvāt kapitālu 147 miljonu eiro apjomā, īpašu uzmanību pievēršot biznesa idejām, kas vērstas uz klimata pārmaiņu novēršanu un vides ilgtspēju. Fonds piedāvās investīcijas gan uzņēmumu izaugsmes, gan arī izpirkšanas (buyout) stadijā.

"Jaunā fonda reģistrēšana ir liels ieguvums pašmāju uzņēmumiem savu ideju īstenošanai, taču jābūt gataviem sīvai konkurencei ar citiem Baltijas un Eiropas uzņēmumiem par finansējuma iegūšanu. Vairāki Latvijas uzņēmumi jau ir apliecinājuši, ka, piesaistot izaugsmes investīciju kapitālu, iespējama strauja uzņēmuma izaugsme, zināšanu un kontaktu paplašināšanu, pārvaldības procesu sakārtošana, kas ļauj iekarot pasaules tirgu," uzsver K. Bērziņa.

Šobrīd vislielākās investīcijas pieejamas uzņēmumu izpirkuma darījumiem – vairāk nekā 400 miljoni eiro, ko piedāvā 7 privātā un riska kapitāla fondi. Parasti šādi darījumi tiek veikti uzņēmuma brieduma fāzē, kad privātā kapitāla fonds veic kāda cita uzņēmuma pārpirkšanu, iegādājoties daļas no esošajiem īpašniekiem.

Investīcijas uzņēmumu izaugsmes stadijā Latvijā šobrīd nodrošina 6 fondi. Šie līdzekļi var tikt ieguldīti ražošanas attīstībā, pakalpojumu klāsta paplašināšanā, jaunu tirgu apgūšanā, konkurentu pārpirkšanā vai citos uzņēmumam būtiskos investīciju projektos.

Vēlīnās stadijas riska kapitāla investīcijas pieejamas no 4 fondiem, bet agrīnās no 14 fondiem. Plašāka informācija par fondiem un to investēšanas stadijām pieejama "Deloitte" un visu Baltijas valstu privātā un riska kapitāla asociāciju šā gada jūnijā publicētajā pētījumā, tostarp – asociācijas mājaslapā.

LVCA īpaši aicina ambiciozu ideju autorus šobrīd aktīvi izmantot agrīno stadiju investīciju iespējas, kas pieejamas apvienojumā ar akcelerācijas programmām. Ar "Altum" palīdzību izveidoto akcelerācijas fondu investēšanas periods beidzas nākamā gada vidū, un šobrīd nav skaidrības par šo programmu turpināšanu.

"Kopš 2018. gada, kad "Altum" sāka atbalstīt akcelerācijas fondus Latvijā, ir veiktas ap 100 investīcijām agrīnos un strauji augošos uzņēmumos. Tās ir ievērojamas investīcijas, kas Latvijas jaunuzņēmumiem ir devušas iespēju attīstīties starptautiskā līmenī. Latvija ir labs sākumpunkts, lai uzņēmumi tālāk nonāktu "Nasdaq" biržas alternatīvajā sarakstā, starptautiskajās akcelerācijas programmās vai uzsāktu sadarbību ar lielām starptautiskām industriālām korporācijām. Šī ir iespēja arī veidot jaunas darba vietas tepat Latvijā," saka Matīss Neimanis, akceleratora "Buildit Latvia" vadošais partneris.

Latvijas akceleratoru atbalstīts uzņēmums "Bercman technologies" ir sācis kotāciju "Nasdaq" biržas alternatīvajā sarakstā, vairāki uzņēmumi spējuši kvalificēties nozīmīgās starptautiskajās akcelerācijas programmās, piemēram, "YCombinator" ("Lastbit"), "EIT Raw materials" ("Catalyco", "3D Strong"), "EIT Health" ("Semantic Intelligence"), "Brightlands accelerator" ("Catalyco", "Adianano tech")," Imec.Istart" ("InLable"), daudzi uzsākuši sadarbību ar lielām starptautiskām industriālām korporācijām ("Squad Robotics", "PurOceans", "Catalyco", "3D Strong", "Empyrio", "Crystals Growing", "Chemcode") vai uzsākuši tirgot savus produktu ASV ("Roboeatz", "Winmill").

Latvijas Privātā un Riska kapitāla asociācija (LVCA) ir vecākā šāda veida asociācija Baltijas reģionā. 2003. gadā to izveidoja seši lielākie uzņēmumi, kas tajā laikā darbojās riska kapitāla nozarē, kā arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Asociācijas biedri ir fondu pārvaldības uzņēmumi, kas darbojas Latvijā, juristi un finanšu konsultanti, kas strādā šajā nozarē. Pašlaik asociācija apvieno 39 organizācijas.