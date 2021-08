Kristīne Zaksa pavasarī nopirka vienvirziena biļeti uz Lisabonu. Nolēma, ja jāstrādā attālināti, tad labāk ar skatu uz okeānu. Viņa lasa tiešsaistes lekcijas, tāpēc vienīgais priekšnosacījums darba vietai ir labs interneta pieslēgums. Portugāles pilsētā viņas darba vieta ieguva okeāna dvašu, savukārt Kristīnei šīs pārmaiņas palīdzēja izvairīties no tuvās izdegšanas. Aizvadītajā gadā, kad Covid-19 pandēmija diktēja izmaiņas cilvēku ikdienā, daudzi iepazinās ar attālinātu strādāšanu, ko daudzviet grasās saglabāt arī turpmāk. Taču klasiskā darba forma – 40 stundas nedēļā, katru darba dienu no 9 līdz 18 – ir nemainīga jau ilgi. To, vai tajā būtu nepieciešamas korekcijas, skaidro portāls "Delfi Bizness".

Jūlija sākumā ārzemju prese rakstīja, ka Islandē eksperiments, kura laikā darbinieki nedēļā strādāja četras dienas ir "milzīgs panākums", kā rezultātā daudzi darbinieki sāka strādāt īsākas darba stundas", bet efektīvāk izmantoja laiku. Kā "Delfi Bizness" paskaidroja Islandes Sociālo lietu ministrijas pārstāvis Grētars Sveins (Grétar Sveinn), Islandē ir saīsināts darba laiks, taču ne par veselu darba dienu. Tur pieņemts lēmums, ka drīkst strādāt 36 stundu darba nedēļu, lai cilvēki labāk sabalansētu savu privāto un personīgo dzīvi.

Tiesa, strādāt 36 stundas nedēļā nemaz nav tik ekskluzīvi. Arī Latvijā ir uzņēmums, kur uzņēmumā vasarā strādā 37 stundas nedēļā.

Interesanti, ka pēc personīgās izaugsmes treneres sacītā secināms, ka cilvēks "pa īstam" nedēļā strādā vien 15 stundas, lai arī ierasti darbā pavada 40. Kāda ir produktīva darba recepte un vai Latvijā, kā arī tuvajās kaimiņzemēs paredzamā nākotnē darba nedēļa varētu kļūt īsāka – par to šajā rakstā.