'Venipak' audzēs pakomātu skaitu, ieviesīs gaisa piegādes un veidos jaunu zīmolu

Starptautiskais sūtījumu piegādes uzņēmums "Venipak" turpina realizēt stratēģiski izvirzītos mērķus Baltijas valstīs, palielinot pakomātu skaitu, attīstot biznesa klientu portfeli, ieviešot gaisa kravu piegādes, kā arī izveidojot vienotu jaunu zīmolu, informē uzņēmuma pārstāvji.

Pēdējo divu gadu laikā "Venipak" Latvijā atvēris četrus paku šķirošanas terminālus dažādās pilsētās, investējot aptuveni pusmiljonu eiro, savukārt divi miljoni eiro ieguldīti pakomātu tīkla izveidē un attīstībā. Lai nodrošinātu veiksmīgu izaugsmi un atpazīstamību visās Baltijas valstīs, nolemts izveidot jaunu uzņēmuma identitāti, mainot zīmolu visās Baltijas valstīs.

Uzņēmuma zīmola maiņa un spilgtās jaunās krāsas paudīs to, ka "Venipak" kļūst arvien profesionālāks, drosmīgāks un dinamiskāks. "Lai realizētu mūsu sasniegumus un vīziju, vēlamies mainīties gan iekšēji, gan ārēji, tādēļ izstrādāta jauna identitāte un zīmols, kas vienos uzņēmumu visās Baltijas valstīs," saka starptautiskā sūtījumu piegādes uzņēmuma "Venipak" vadītājs Justas Šablinskas.

Pašreiz turpina pieaugt e-komercijas sektors, kas ir izaicinājums tradiconālajai tirdzniecībai, tāpēc "Venipak" turpina nostiprināt savas pozīcijas tirgū, nodrošinot sūtījumu piegādi caur pakomātiem un klātienē. Šablinskas arī skaidro, ka uzņēmums pašreiz strauji aug, tāpēc iegulda lielus līdzekļus darbinieku apmācībā, kas ir izaicinājums ikvienam, kad konkurence par labākajiem ir ļoti izteikta ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs. Pašreiz "Venipak" strādā jau 237 darbinieku Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

"Venipak" 17.septembrī arī paziņoja par kravu pārvadājumu uzsākšanas no lidostas "Rīga", nodrošinot pirmos reisus uz Honkongu un atpakaļ, tādējādi nodrošinot klientiem ātru un ērtu sūtījumu saņemšanu. Paredzēts, ka turpmāk no lidostas "Rīga" katru nedēļu kravas tiks nogādātas uz dažādiem galamērķiem pasaulē, savukārt no novembra beigām reisu skaitu plānots dubultot.