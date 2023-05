'Viada Baltija' apgrozījuma un peļņas rekordi, plāno ieviest jaunu mobilo lietotni

Degvielas tirgotājs AS "Viada Baltija" 2022. gadā sasniedzis jaunu apgrozījuma rekordu, liecina "Lursoft" Multi atskaites dati.

Salīdzinot ar 2021. gadu, kad AS "Viada Baltija" apgrozīja 212,81 miljonu eiro, pērn uzņēmuma apgrozījums audzis par 37,38%, sasniedzot 292,36 miljonus eiro. Pieejamais gada pārskats rāda, ka pagājušajā gadā AS "Viada Baltija" uzrādījusi arī jaunu peļņas rekordu, rādītājam pēc nodokļu nomaksas sasniedzot 953,6 tūkstošus eiro (2021. gadā peļņa – 774 tūkstoši eiro).

2022. gadā AS "Viada Baltija" turpināja savas darbības paplašināšanu, modernizāciju un attīstības procesu. Pērn pēc rekonstrukcijas atvērtas astoņas degvielas uzpildes stacijas, kā arī divas jaunas automazgātavas. AS "Viada Baltija" lietošanā atrodas degvielas uzpildes staciju tīkls ar 100 degvielas uzpildes stacijām, no kurām 8 ir automātiskās, bet 92 – pilnā servisa degvielas uzpildes stacijas, kas izvietotas Rīgā un citās Latvijas pilsētās un novados.

Pērn AS "Viada Baltija" bija nodarbināti vidēji 635 darbinieki, uzņēmumam valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās samaksājot 2,6 milj. EUR, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 1,1 milj. EUR. AS "Viada Baltija" kopējās nodokļu iemaksas valsts kopbudžetā 2022. gadā sasniedza 6,45 milj. EUR.

Uzņēmuma stratēģija ir vērsta uz tālāku degvielas uzpildes staciju tīkla modernizāciju, attīstību un paplašināšanu. 2022. gada beigās tika uzbūvēta jauna degvielas uzpildes stacija "Brīvības", kas atvērta š.g. 2. februārī. AS "Viada Baltija" un tā sadarbības partneru attīstības plānos 2023. gadā ir veikt jaunas rekonstrukcijas degvielas uzpildes stacijās "Krūzes" un "Ogre2", kā arī plānots gada ietvaros veikt vēl sešu staciju rekonstrukciju.

Iesniegtajā vadības ziņojumā norādīts, ka AS "Viada Baltija" plāno ieviest un piedāvāt patērētājiem jaunu produktu – "Viada" mobilo lietotni.