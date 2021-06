VID sāk pieņemt pieteikumus granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem par jūniju

Eiropas Komisija ir saskaņojusi valdības apstiprinātos grozījumus atbalsta programmā granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem Covid-19 skartajiem uzņēmumiem. Turpmāk atbalsts tiks fokusēts uz to nozaru komersantiem, kas Covid-19 krīzē cietuši visbūtiskāk. Precizēti ir arī atbalsta saņemšanas nosacījumi.

Granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem par jūniju komersanti var pieteikties līdz 2021. gada 15.jūlijam, savukārt 15. jūnijā tiek pārtraukta iesniegumu pieņemšana par iepriekšējiem atbalsta perioda mēnešiem, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Līdz ar ārkārtējās situācijas atcelšanu 2021. gada 7. aprīlī pakāpeniski tiek mazināti ierobežojumi saimnieciskās darbības veikšanai. Tādēļ, sākot no 2021. gada maija, ir precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi, atbalstu fokusējot tieši uz tiem komersantiem, kuru darbība joprojām ir pilnībā vai daļēji ierobežota, līdz ar to ir noteikts nozaru ierobežojums atbalsta saņemšanai – identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no 2021. gada maija apgrozāmo līdzekļu grants nebūs pieejams. Tās ir nozares, kuru darbībai iepriekš nav bijuši noteikti ierobežojumi un kuri šobrīd īsteno pilnvērtīgu saimniecisko darbību, piemēram, būvniecība; nodrošināšana ar personālu; elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība; remonts; biroju administratīvie pakalpojumi, u.c. Pilns šo nozaru saraksts ir pieejams Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 676 2. pielikumā.

Tāpat minētie noteikumi paredz, ka no 2021. gada maija piešķiramā granta apmērs kopā ar uzņēmuma attiecīgā mēneša apgrozījumu nepārsniegs apgrozījumu 2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī 4.2.1. vai 4.2.4. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem vai vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā 4.2.2. vai 4.2.3. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem.

Atbalsta apmērs par jūniju tiks noteikts 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 EUR mēnesī.

Ministru kabineta noteikumos precizēti arī nosacījumi, kad grantu apgrozāmajiem līdzekļiem nepiešķir, kā arī īpaši definēti nosacījumi, kad uzņēmumi var atkārtoti vērsties ar pieteikumu granta saņemšanai apgrozāmajiem līdzekļiem par tiem 2021. gada mēnešiem, par kuriem iepriekš tika saņemts atteikums.

VID aicina detalizēti iepazīties ar precizētajiem Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai".

Atbilstoši VID datiem uz 2021. gada 6. jūniju kopā reģistrēti 39 053 pieteikumi par kopējo atbalsta summu 483 771 700,91 eiro. Uz 2021. gada 6. jūniju izmaksāti 25 090 granti par kopējo summu 308 783 421,25 eiro. Kopā atteikti 4428 pieteikumi par kopējo summu 20 078 114,20 eiro.