Vidzemē pasažieriem risks palikt uz ceļa: joprojām nav skaidrs, kurš pārvadās

Tas, vai Vidzemes iedzīvotājus ar autobusiem no vasaras vidus pārvadās Konkurences padomes atklātā pārvadātāju karteļa viens no iesaistītajiem AS "Nordeka", būs atkarīgs no Autotransporta direkcijas (ATD). Pati "Nordeka" ir pārliecināta, ka uzņēmums pārvadājumus no 1. jūlija var sākt veikt, bet tam nepiekrīt cits pārvadātājs - AS "CATA", kurš pasažierus Vidzemē pārvadājis līdz šim.



Pagarinājums bez iemesla

Pirms vairāk nekā diviem gadiem – 2021. gada pavasarī – ATD noslēdza desmit gadu līgumus ar "Nordeka" par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu Cēsu, Limbažu un Siguldas maršrutos.

Pārvadājumi "Nordeka" bija jāuzsāk 2022. gada 1. jūlijā. Tomēr pagājušā gada maija sākumā līdzšinējais pārvadātājs šajos maršrutos – "CATA" – saņēma vēstuli no ATD, kurā paustas bažas, ka "Nordeka" jūlijā pārvadājumus nevarēs sākt veikt.