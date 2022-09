Vizualizācija: Kā izskatīsies 'Riga Port City' Andrejsalā

Starptautiskā arhitektu komanda 'Hosoya Schaefer Architects" izstrādājusi "Riga Port City" teritorijas attīstības projekta vienoto koncepciju. Teritorijas plāns piedāvā scenārijus, kā šī Rīgas centra ūdensmalas apkaime varētu tikt revitalizēta, izmantojot industriālo mantojumu jaunā kvalitātē, ar jaunām funkcijām, un piedāvāta iedzīvotājiem – darbam, atpūtai, dzīvošanai.

Pirmie darbi ir uzsākti. Šobrīd jau notiek darbs pie ceļu un publiskās infrastruktūras tīkla 1. kārtas projektēšanas. Realizācijai tiek gatavoti pirmie individuālie projekti – augstsprieguma apakšstacijas pārcelšana un integrācija teritorijā pie Eksporta ielas, vairāk nekā 300 īres dzīvokļu kompleksa izbūve Eksporta ielas malā.

"Riga Port City" ir unikāls ūdensmalas attīstības paraugs ar industriālo un vēsturisko mantojumu, ko ir plānots ne tikai saglabāt, bet arī modernizēt. Teritorija 55 hektāru platībā, kas sākas Daugavas krastā pie Vanšu tilta, tālāk ietverot pašreizējā Rīgas pasažieru ostas teritoriju, Jahtu centru Andrejosta, Andrejsalu, un beidzas Eksporta ostas dienvidu daļā, ir gatava jaunam attīstības cēlienam.

SIA "Riga Port City" valdes priekšsēdētājs un attīstības direktors Juris Dreimanis norāda, ka šobrīd ir noslēgta plāna izstrāde, ko veidoja vairāki pasaulē zināmi uzņēmumi – Šveices arhitektu projektēšanas kompānija "Hosoya Schaefer Architects AG" ar lielu pieredzi pilsētplānošanā Šveicē, Austrijā, Vācijā, un "Gehl Architects" no Kopenhāgenas, kuru specializācija ir pilsētplānošana ar specifiskām zināšanām transporta un mobilitātes jomā. Plāna izveidē pievienojās "1:1 landskab" vides arhitekti no Kopenhāgenas un "Ēter" arhitektu apvienība no Rīgas.

Attīstības plāns nosaka radīt jauktās apbūves tipa Rīgas centra apkaimi, lai cilvēki atgrieztos uz dzīvi centrā – dzīvokļi, biroji, izglītības iestādes, kultūras centri un atpūtas iespējas, tai skaitā uz ūdens – viss vienuviet.

Uzņēmumā norāda, ka viens no svarīgākajiem projekta mērķiem ir palielināt iedzīvotāju skaitu pilsētas centrā. Ar "Riga Port City" projekta palīdzību tiks risinātas vairākas problēmas, ko pašlaik izjūt centrā dzīvojošie – ieplānotie pasākumi samazinās gaisa piesārņojumu un trokšņu līmeni, tikts samazināta kravas un tranzīta automašīnu kustības plūsma. Ar jaunu dzīvojamo apkaimi tiks palielināts iedzīvotāju skaits Rīgas centrā, kas patlaban ir viena no būtiskākajām pilsētas problēmām.

Nākamā gadā tiks uzsākta inženiertīklu un ielu infrastruktūras 1. kārtas izbūve, bet tai varētu sekot 320 īres dzīvokļu komplekss iecerētā Pētersalas ielas pagarinājuma malā. Būvatļaujas abiem šiem projektiem ir saņemtas.

Iepretī Pētersalas ielai, pie pašas Daugavas, atrodas vēsturiskais graudu elevators. Saglabājot industriālo mantojumu, tajā pat laikā radot iespējami mazāku ekoloģisko nospiedumu, pēc ieceres, kas ietverta plānā, šo vēsturisko ēku var pārbūvēt par viesnīcu, saglabājot ēkas ārējā veidola elementus. Tāpat ir plānots, ka jaunu dzīvību vēsturiskās vērtībās apkaimē ienesīs arī jaunais pasažieru prāmju un kruīzu terminālis "Riga RoPax Terminal", kas, sadarbojoties iesaistītajām pusēm, taps vecās Tirdzniecības ostas noliktavas ēkā nākamo 4-5 gadu laikā.

Pašlaik plāns ir pabeigts, tomēr tas nav statisks – plānotās attīstības ieceres var tikt pielāgotas pēc nepieciešamības. Tā mērķis ir kalpot par konceptuālu vīziju teritorijas potenciālajai attīstībai. Plāns sevī ietver arī ielu un sabiedriskā transporta infrastruktūras papildinājumus – tiktu slēgts ceļš uz Eksportostas vārtiem, atstājot šo ceļu satiksmei uz jauno pasažieru ostu. Pašlaik top Pētersalas-Eksporta ielas krustojuma būvprojekts ar Pētersalas ielas pagarinājumu Andrejsalā līdz pat vecajam graudu elevatoram.

Rīgas vēsturiskajam centram piegulošajā vietā apvienojušās Andrejsalas, Andrejostas un Rīgas Pasažieru termināla īpašumā esošās teritorijas 55 ha platībā. "Riga Port City" mērķis ir radīt pilsētvidi, kuras fokusā primāri ir cilvēka – kājāmgājēja, riteņbraucēja vajadzības, atgriežot cilvēkus uz dzīvi Rīgas pilsētas centrā un nodrošinot sakārtotu, publisku pieeju teju 5 km garajai ūdensmalai.