VVD: depozīta sistēmas ieviešana turpināsies, kā iepriekš plānots

Šā gada 5. martā Administratīvā rajona tiesa pieņēmusi lēmumu noraidīt SIA "Nulles Depozīts" (ND) lūgumu par pagaidu noregulējumu saistībā ar ND iesniegumu tiesai atcelt Valsts vides dienesta (VVD) lēmumu depozīta sistēmas ieviešanu uzticēt SIA "Depozīta Iepakojuma Operators" (DIO), kā arī atzīt līgumu, kas noslēgts starp VVD un DIO, par spēkā neesošu.

Tādējādi depozīta sistēmas dzērienu iepakojumam ieviešana turpināsies, kā iepriekš plānots, informē VVD.

Tiesa konstatējusi, ka pagaidu aizsardzības piemērošanai lietā nav pamata, jo nav konstatējams pārsūdzētā lēmuma pirmšķietamais prettiesiskums. Tiesa ir atzinusi izvēlēto procedūru par atbilstošu un pirmšķietami uzskata, ka minētie vērtēšanas kritēriji ir skaidri un saskanīgi ar depozīta sistēmas darbības un organizēšanas plāna saturu un mērķi. Savukārt attiecībā uz VVD veikto pieteikumu izvērtējumu, Tiesa pirmšķietami konstatēja, ka kopumā VVD lēmums ir pamatots un komisijas vērtējumā attiecībā uz ND nav saskatāmas acīmredzamas kļūdas.

Tiesa norādījusi, ka ND pieteikuma vērtējums vērtēšanas protokolā un pārsūdzētajā lēmumā ir atbilstoši pamatots un tas attiecas uz šajā kritērijā vērtējamiem aspektiem. Savukārt, tas, ka ND viedoklis par sava pieteikuma atbilstību konkrētiem vērtēšanas kritērijiem ir atšķirīgs no komisijas viedokļa, nav pamats uzskatam, ka komisijas veiktais pieteikuma vērtējums nav pareizs.

Vienlaikus norādīts, ka pretendenta atlases galvenais mērķis bija piešķirt depozīta sistēmas operatora tiesības tam pretendentam, kurš spējis piedāvāt un attiecīgi prezentēt labāko depozīta sistēmas darbības organizēšanas un īstenošanas plānu. SIA ,,Nulles Depozīts", iesniedzot pieteikumu, bija zināms, kādi kritēriji un cik detalizēti tie tiks vērtēti, līdz ar to visai nepieciešamajai informācijai jau bija jābūt ietvertai pieteikuma sastāvā esošajā plānā. Komisijai nebija tiesības pieprasīt tādas ziņas, kas būtu ar mērķi uzlabot pieteikumu jau pēc tam, kad pieteikums ir iesniegts vērtēšanai. Tas pārkāptu procesuālo taisnīgumu pret otru pretendentu.

2021. gada 14. janvārī VVD noslēdza līgumu ar DIO par iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā.

Līdz ar līguma noslēgšanu, tika uzsākts intensīvs darbs pie depozīta sistēmas ieviešanas, lai 2022. gada 1. februārī – sistēma varētu uzsākt darbību. Līgums paredz, ka depozīta sistēmas operators nodrošinās sistēmas darbību septiņus gadus – līdz 2029. gada 31. janvārim.