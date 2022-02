'Wolt' uzsāk darbu Jūrmalā

Tehnoloģiju uzņēmums "Wolt" no otrdienas, 1. februāra, ēdienu un preču piegādi nodrošinās arī Jūrmalā. Sākotnēji "Wolt" piegādes Jūrmalā būs pieejamas no vairāk nekā 17 restorāniem un 8 tirdzniecības vietām, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma pārstāve Māra Rudīte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Baltijā vadītāja Līsa Ristala preses paziņojumā medijiem atgādināja, ka "Wolt" pērn uzsāka darbību arī Liepājā – paplašināt pakalpojumu pieejamību izdevies tāpēc, ka pagājušajā gadā pieprasījums pēc ēdienu un preču piegādēm pieaudzis vairākkārt.

Tehnoloģiju uzņēmums "Wolt" Latvijā darbojas no 2017. gada. Paplašinot piedāvājumu ar Jūrmalā esošajiem ēdinātājiem un tirgotājiem, šobrīd Latvijā "Wolt" platformā ir iespējams pasūtīt ēdienu no vairāk nekā 1000 restorāniem un dažādas preces no vairāk nekā 280 tirdzniecības vietām.

Jau vēstīts, ka šogad būtiski pieaugušas ēdienu piegādes servisu "Wolt" un "Bolt" pakalpojumu cena. Vairāk par to var lasīt šeit.