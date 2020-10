'Eurostat': Latvijā ir ES piektā zemākā nodokļu attiecība pret IKP

Latvijā kopējais nodokļu slogs - kopējā nodokļu un sociālo iemaksu attiecība pret iekšzemes kopproduktu (IKP) - ir piektais zemākais Eiropas Savienībā (ES), bet augstākie nodokļi ir Francijā un Dānijā, liecina ES statistikas departamenta "Eurostat" ceturtdien publiskotie dati, kas apkopoti par 2019.gadu.

Saskaņā ar tiem mūsu valstī nodokļu un obligāto sociālo iemaksu ieņēmumi attiecībā pret IKP veidoja 31,3%. Mazāks šis rādītājs bijis Īrijā (22,7%), Rumānijā (26,8%), Bulgārijā (30,3%) un Lietuvā (30,4%).

Nedaudz lielāks nodokļu slogs pērn bijis Maltā (32,1%), Igaunijā (33,3%), Slovākijā (34,6%) un Lielbritānijā (35,3%).

Savukārt lielākā nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumu attiecība pret IKP reģistrēta Francijā (47,4%), Dānijā (46,9%), Beļģijā (45,9%), Zviedrijā (43,6%), Austrijā (43,1%), Itālijā (42,6%) un Somijā (42,3%).

Salīdzinot ar 2018.gadu, pērn nodokļu sloga attiecība pret IKP pieaugusi 12 ES dalībvalstīs. Samazinājums reģistrēts 13 valstīs, no kurām lielākais tas bijis Beļģijā (no 47,1% 2018.gadā līdz 45,9% pērn) un Grieķijā (no 42,7% līdz 41,9%).

Lielākais pieaugums fiksēts Kiprā (no 33,5% līdz 35,6%) un Dānijā (no 45,1% līdz 46,9%).

Latvijā bija 0,1 procentpunkta kritums (no 31,4% līdz 31,3%).

ES vidēji 2019.gadā kopējo nodokļu ieņēmumu attiecība pret IKP - nodokļu un obligāto sociālo iemaksu summas procentuālā attiecība pret IKP - bija 40,2%, salīdzinot ar 40,3% pirms gada. Savukārt eirozonā šī attiecība saglabājusies 41,6% līmenī.