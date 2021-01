FM rosinās iespēju skaistumkopšanas salonu un frizētavu darbiniekiem pašiem pieteikties dīkstāves pabalstam

Frizētavas un skaistumkopšanas nozarē no 9000 strādājošajiem dīkstāves pabalstam līdz šim ir pieteikušies 1500 cilvēki, kas ir salīdzinoši mazs īpatsvars no kopējā strādājošo skaita, tādēļ šai situācijai jāmeklē risinājums, preses konferencē pēc Ministru kabineta ārkārtas sēdes un Krīzes vadības padomes kopsēdes sacīja finanšu ministrs Jānis Reirs.

Kopā ar šo nozaru asociācijām tiek risināta problēma, un ceturtdienas sēdē Finanšu ministrija (FM) piedāvās risinājumu.

Viens no risinājumiem, kas tiks piedāvāts, būs, ka pieteikumu iesniedz nevis firma, bet katrs darbinieks varēs pats iesniegt iesniegumu un uz tā pamata saņemt dīkstāves pabalstu no 500-1000 eiro apmērā, atkarībā no nomaksātajiem nodokļiem, bet mazākā summa būs 500 eiro, informēja Reirs.

Jau ziņots, ka trešdaļa skaistumkopšanas nozarē strādājošo, kas pieteikušies valsts atbalsta instrumentiem, saņēmuši atteikumu, liecina nozares veiktā aptauja. Savukārt 80% saņēmēju valsts izmaksātais atbalsts nav pārsniedzis 300 eiro.

Latvijas Kosmētiķu un kosmetologu asociācijas prezidente un Nozaru ekspertu padomes pārstāve Renāte Reinsone informē: "Pēc mūsu iniciatīvas veiktā nozares aptauja liecina, ka skaistumkopšanas speciālistiem valsts atbalsts ir niecīgs un neatbilst nekādiem izdzīvošanas kritērijiem. Saņemtais atbalsts vairumā gadījumu nesedz pat iztikas minimumu, nemaz nerunājot par komunālajiem un sakaru maksājumiem, kas nav atcelti. Jāmeklē alternatīvi risinājumi un papildu atbalsta mehānismi, ieskaitot telpu nomas līgumu darbības apturēšanu, kredītbrīvdienas, nodokļu atvieglojumus un citus jautājumus. Ja valdība pagarina ierobežojumus, tad tas būtu taisnīgi, ja atbalsta instrumenti tiktu pielāgoti konkrētai nozarei un noteikti attiecīgi reālajai situācijai."

Aptaujā piedalījās 1060 skaistumkopšanas speciālistu. No tiem valsts atbalstam pieteikušies 65%, 2/3 no tiem (jeb 44% no visiem aptaujātajiem) saņēmuši valsts atbalstu.