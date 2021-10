Pēdējos mēnešos nedaudz pieaugusi kreditēšanas aktivitāte

Pēdējos mēnešos Latvijā nedaudz palielinājusies kreditēšanas aktivitāte: mērens kāpums vērojams mājokļa kreditēšanā, pamazām atjaunojās arī patēriņa kreditēšana, jaunākajā Makroekonomisko norišu pārskatā norāda Latvijas Bankas (LB) eksperti.

Uzņēmumiem izsniegto kredītu portfelis bijis svārstīgs, tomēr no jauna izsniegto kredītu augošais apjoms liecina par pozitīvu dinamiku arī šajā sektorā.

Nefinanšu uzņēmumu un mājsaimniecību kredītportfelis no 2021. gada marta līdz augustam pieauga par 1,5%, tomēr divas trešdaļas kāpuma noteica vienreizējs faktors – jūlijā tika pabeigta darījuma pirmā daļa starp AS "Citadele banka" un likvidējamo ABLV Bank AS par tai piederošā hipotekāro kredītu portfeļa lielākās daļas iegādi, AS "Citadele banka" hipotekāro kredītu portfeli papildinot ar vairākiem tūkstošiem hipotekāro kredītu līgumu 112 miljonu eiro apjomā.

Nefinanšu sabiedrībām izsniegto kredītu atlikums 2021. gada pirmajos sešos mēnešos saruka par 2,9%, bet mājsaimniecībām izsniegto – pieauga par 4,1%, t.sk. kredīti mājokļa iegādei – par 4,6% un patēriņa kredīti – par 4,4%.

Iekšzemes kredītu atlikuma gada pieauguma temps augustā sasniedza 7,5%, tomēr, izslēdzot banku sektora strukturālo un ar institucionālo sektoru klasifikācijas pārmaiņām saistīto pārmaiņu un vienreizējo faktoru ietekmi, tas saglabājās tuvs nullei (+0,1%; -3,3% kredītiem nefinanšu sabiedrībām un +2% kredītiem mājsaimniecībām).

Kredītu atlikuma attiecība pret IKP 2021. gadā mazliet uzlabojusies (2. ceturksnī 39,4%), tomēr joprojām ir viena no zemākajām ES.

Par stabilizēšanos mājsaimniecību kreditēšanas jomā liecināja stabila no jauna izsniegto kredītu apjoma palielināšanās – pēdējos sešos mēnešos (no marta līdz augustam) mājsaimniecībām no jauna izsniegto kredītu apjoms bija par 32,4% lielāks nekā iepriekšējā sešu mēnešu periodā (2020. gada septembris–2021. gada februāris). Savukārt nefinanšu sabiedrībām izsniegto jauno kredītu mēneša apjoms joprojām bija ļoti svārstīgs. Pozitīvs atkal kļuvis nebanku sektora ieguldījums kreditēšanā: jūnijā kredītu atlikuma gada kāpuma temps kopumā bija 6,1%, tajā skaitā, līzinga sabiedrību izsniegtajiem kredītiem – 1,5%.