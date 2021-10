Pilnvaro parakstīt 'Rail Baltica' finansēšanas līgumu ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru

Valdība 12. oktobrī lēmusi par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility jeb CEF) septītā projektu uzsaukuma finansējumu "Rail Baltica" projektam, uzdodot Satiksmes ministrijai pilnvarot AS "RB Rail" ministrijas vārdā parakstīt finansēšanas līgumu ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA), informē Satiksmes ministrija.

Lēmumu par CEF7 uzsaukuma konkursā atbalstītajiem projektiem Eiropas Komisija paziņoja 2021. gada 15. jūlijā, atzinīgi novērtējot Baltijas valstu par transporta nozari atbildīgo ministriju un kopuzņēmuma AS "RB Rail" projekta pieteikumu vienojoties par turpmāko "Rail Baltica" aktivitāšu finansēšanu no Kohēzijas fonda līdzekļiem. Tam sekoja darbs pie finansēšanas līguma sagatavošanas parakstīšanai, ko atbilstoši projekta ieviešanas kārtībai veic AS "RB Rail" kā nacionālo labumu guvēju jeb trīs Baltijas valstu, tostarp Latvijas, atbildīgo ministriju pārstāvis uz pilnvarojuma pamata.

Valdības pieņemtais lēmums atļauj uzņemties jaunas budžeta ilgtermiņa saistības "Rail Baltica" publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izveidei 7 825 846 eiro apmērā.

CEF7 finansējums paredzēts dažādām projekta aktivitātēm, to skaitā Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla optimizācijas pētījuma ieteikumu ieviešanai attiecībā uz divu sliežu ceļu dzelzceļa satiksmes nodrošināšanai Bolderājas virzienā, Rīgas Centrālā multimodālā transporta mezgla stāvceļu optimizācijai, Cekules sprādzienbīstamās teritorijas izpētei un attīrīšanai, kā arī citiem projekta atbalsta pasākumiem.

"Rail Baltica projekta realizēšana notiek atbilstoši noslēgtajiem finansēšanas līgumiem starp Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru, kas ir ES infrastruktūras savienošanas instrumenta izpildaģentūra un AS "RB Rail", kas ir Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kopuzņēmums, kuru Baltijas valstis, tostarp Latvijas vārdā Satiksmes ministrija, pilnvaro parakstīt finansēšanas līgumus.